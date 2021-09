Conforme a los criterios de Saber más

Aunque a muchos nos gusta saber siempre sobre las últimas novedades que traerán los próximos smartphones, lo cierto es que -principalmente- por cuestiones económicas solo podemos aspirar a teléfonos de gama media o de entrada.

Por eso es que en este espacio no solo verás evaluaciones de dispositivos móviles de alta gama, sino también de aparatos que están más a nuestro alcance. Ese es el caso del ZTE Blade A51 que me tocó evaluar durante los últimos días.

El ZTE Blade A51 no sorprende en el diseño. Cumple con las convenciones de los smartphones de esta época. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Cuál es el veredicto? El ZTE Blade A51 es un smartphone de entrada, que pese a tener un hardware justo se las arregla desde el software para sacarle el jugo . Tiene sus limitaciones, pero está pensado para quienes tienen necesidades muy específicas y un presupuesto justo. A continuación te brindaré más detalles sobre cómo me fue con el equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO ZTE Blade A51 DIMENSIONES 165,2 mm x 75,2 mm x 8,2 mm PANTALLA IPS LCD 6,52″ 720 x 1600 píxels, 18:9 SISTEMA OPERATIVO Android 11 PROCESADOR UniSoC SC9863A Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 CPU and 4x1.2 GHz Cortex-A55) GPU PowerVR GE8322 RAM 4 GB ALMACENAMIENTO 64 GB (expandibles hasta 128GB vía microSD). CÁMARAS Principal doble: 13 MP, (wide), 1/3.0″, 1.12µm, PDAF; y 2 MP (profundidad).

Frontal: 5 MP CONECTIVIDAD Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC, GPS, radio FM. BATERÍA 3.200 mAh OTROS Lector de huellas dactilares, acelerómetro, sensor de proximidad.





EL UNBOXING





SIN MUCHAS NOVEDADES

Una constante en dispositivos de esta gama es que no encontramos mucha novedad en los diseños. Ese es el caso también del ZTE Blade A51. Teniendo como material principal el plástico, su diseño es muy convencional : esquinas redondeadas, cámara principal en un notch (cerquillo) tipo gota y bordes algo anchos (sobre todo el inferior).

Una de las particularidades que tiene el ZTE Blade A51 es que en su carcasa posterior trae un diseño bastante llamativo. Sin embargo, el material predominante es el plástico. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Atrás es donde encontramos alguna novedad: la carcasa porterior tiene un patrón que busca darle un look novedoso y se ve bien. Además, encontramos un pequeño módulo para su cámara doble, aunque pareciera que tuviera tres. También trae un sensor de huellas, ubicado en la zona central superior del dispositivo, para mi gusto un poquito elevado , de manera que obliga al usuario a tomar el teléfono de una manera menos “natural”.

El ZTE Blade A51 tiene bordes algo grandes y la cámara frontal está dentro de un notch tipo gota. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otro detalle es que este ZTE Blade A51 tiene la salida de audio en la parte posterior . Esto ya se ha visto en otros dispositivos, que buscan crear una mejor experiencia ya que el sonido saliente rebota contra una superficie plana y, desde allí, se extiende. Más adelante veremos si les funciona o no.

El ZTE Blade A51 tiene, en el lado derecho, el botón de encendido y los controles de volumen. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El smartphone se siente bien en la mano, tiene un buen agarre.

DETALLES QUE IMPORTAN

¿Qué llama la atención de este ZTE Blade A51? Su pantalla de es de 6,5″, un poco más grande que otras en la misma gama. Aunque solo es HD+, cuenta con tecnología IPS, tiene ángulos de visión bastante aceptables y con un buen brillo . Características que me llamaron la atención: tiene modo oscuro y permite activar el filtro de luz azul para el cuidado de la vista. La tasa de refresco es de 60 Hz.

Sobre el borde izquierdo se encuentra el acceso a la bandeja de la nano SIM y la memoria microSD. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto al rendimiento en general, considero que este ZTE Blade A51 va bien. Utiliza Android 11, y aunque es en versión Go [que es la preparada para equipos que no tienen muchos recursos de hardware], el fabricante ha logrado una interesante optimización para que el software aproveche todo lo que el equipo le puede dar. Sin embargo, una gran incógnita es saber si es que recibirá actualizaciones futuras del sistema operativo. Yo sospecho que no.

En el borde superior del nuevo ZTE Blade A51 solo tiene disponible la entrada para los auriculares. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Lo usé como dispositivo principal, para la revisión de redes sociales, consumo de video y música, navegación web, algún servicio de streaming y, claro, fotos y videos. Durante el tiempo que lo tuve el equipo corrió sin problemas, con muy poco ‘lag’ o demora entre aplicaciones . La experiencia fue buena [aunque, claro, no podemos exigirle tiempos de carga casi imperceptibles, como pasa con aparatos que están en lo más alto de los catálogos].

En el borde inferior, el ZTE Blade A51 solo cuenta con la entrada USB tipo C y un micrófono. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otro detalle interesante es que es compatible con el uso de gestos, tal como lo hemos visto en otros fabricantes. Es posible configurarlo para que el smartphone quede silenciado si lo colocamos boca abajo, para que conteste en automático si lo levantamos, o para intercambiar entre el parlante o el altavoz si lo acercamos al rostro o no. El sensor de huellas trasero también soporta gestos , ayudando a la nevagación según deslicemos el dedo sobre él.

El ZTE Blade A51 trae la salida de audio en la parte trasera. La intención es que esa salida puedan aprovechar el rebote del audio cuando está apoyado sobre una superficie plana, pero no lo logra con éxito. (Foto: Bruno Ortiz B.)

No le descargué juegos muy demandantes , sino usé algunos que vinieron sugeridos o le instalé algunos bastante ligeros. Como era de esperarse, al no requerir mayor demanda gráfica, corrieron sin dificultad.

Hace un rato que hablamos del parlante trasero del ZTE Blade A51 . Pues bien, en la ejecución falla. No reproduce de manera óptima el sonido y, cuando se sostiene con las dos manos, el audio termina yendo hacia el lado contrario del usuario. Es un problema que se soluciona usando auriculares.

CÁMARAS ENTRE LO JUSTO Y LA SORPRESA

Es lógico y comprensible no esperar demasiado en cuanto a cámaras en smartphones de entrada. Sus componentes suelen ser los más caros, por lo que solemos encontrar cámaras de uno o dos sensores principales, con capacidades muy limitadas. Es decir, con cámaras para cumplir y ya.

En el caso del ZTE Blade A51 no destaca completamente del resto , pues también depende mucho de la iluminación con la que cuente para obtener mejores resultados, sobre todo si se trata de luz natural. Pero, en este aspecto cuenta con algunas cosas que llaman la atención positivamente.

El ZTE Blade A51 tiene doble cámara principal. Pese a que no son muy avanzadas, puede darte algunas sorpresas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Por ejemplo, en el modo automático puede captar tomas de buena calidad, considerando que cuenta con HDR automático. En el modo Retrato también se defiende. Cuando la luz escasea, cambia la cosa. Sin embargo, e l ZTE Blade A51 tiene un modo noche que trata de aprovechar -pese a sus limitaciones- cualquier fuente de luz, además de un buen flash que ayuda bastante . En determinadas circunstancias, puedes obtener una foto de noche bastante decente. En la grabación de video sí sufre un poco más.

En el caso de la cámara frontal, su desempeño es más modesto: tiene enfoque fijo, le falta el modo retrato, aunque con el flash en condiciones de poca luz puede dar una sorpresa.

AUTONOMÍA

El ZTE Blade A51 tiene una batería de 3.200 mAh. Lamentablemente, queda en desventaja frente a la competencia que, justamente, en sus gamas de entrada suele colocarle baterías con mayor poder.

En estos pantallazos se podrá ver un poco cómo se consume la batería del ZTE Blade A51. (El Comercio)

Aunque contar con muchas aplicaciones en versión Go o Lite se suma a la buena gestión que logra hacer el procesador, terminó dándome, en promedio, alrededor de entre 5 horas y media y 6 horas de pantalla activa (requería al final cargarlo de un día a otro). A eso hay que agregarle que para cargarlo de 0% a 100% vamos a necesitar un par de horas. Sin dudas, este es un apartado en el que la marca puede mejorar.

¿VALE LA PENA?

ZTE es una marca que tiene una buena presencia en el mercado peruano, sobre todo en dispositivos de entrada. Sin embargo, en ese segmento la competencia también cada vez está más fuerte.

El ZTE Blade A51 tiene en claro qué puede y qué no puede hacer. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque este Blade A51 tiene algunas funciones y características que lo diferencian de sus competidores, no cuenta con “eso” que lo haga realmente una alternativa a considerar a ojos cerrados. En mi opinión, el ZTE Blade A51 es un smartphone para quienes requieran una experiencia básica y a un precio razonable , aunque tendrán siempre varias opciones para elegir. Lo puedes encontrar en Claro y Entel, desde los S/ 419, y desbloqueado, dependiendo el lugar de compra, en precios que rondan los S/ 500.

EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Tiene un buen desempeño para su segmento Queda rezagado en cuanto a batería Tiene limitaciones para las fotos, pero se las arregla La grabación de video no es su fuerte





