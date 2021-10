Conforme a los criterios de Saber más

Unos cuantos días después de que empezara la venta oficial en EE.UU., pude tener a disposición un iPhone 13 Pro Max para evaluación. En lo particular, el último iPhone que pude probar fue el 11 (también en su versión Pro Max) y tenía muchas expectativas con respecto a este nuevo modelo.

¿Qué me pareció? Como me he saltado una generación desde mi último contacto con un iPhone -que es el mínimo recomendado parta los usuarios de smartphones- he sentido un cambio bastante importante. ¿En diseño? No tanto, sino más bien en software y funcionamiento. Eso sí: por lo que he estado leyendo y viendo en Internet, el salto desde la versión anterior del teléfono no ha sido dramática, así que hay que ir con cuidado. Pero, en resumen, mi experiencia fue muy buena y sobre todo eso te contaré en esta reseña.

El iPhone 13 Pro Max no ofrece, a primera vista, muchas novedades en cuanto al diseño, pero sí ha pasado por múltiples actualizaciones. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO iPHONE 13 PRO MAX DIMENSIONES 160,8 mm x 78,1 mm x 7,6 mm PESO 240 gramos PANTALLA 6,7″ Super Retina XDR ProMotion [tasa de refresco variable hasta 120 Hz], resolución 2.778 x 1.284 píxeles. 19,5:9 SISTEMA OPERATIVO iOS 15 PROCESADOR A15 Bionic RAM 6 GB ALMACENAMIENTO 128/256/512 GB y 1 TB CÁMARAS Traseras: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico [Telefoto]

12 MP f/1.8, 6P, 120º [Ultrawide]

12 MP f/1.5, 1,9um [Sensor principal]

Frontal: 12 MP f/2.2 BATERÍA 4.352 mAh. Carga rápida de 20 W y carga inalámbrica 15W.

EL ANÁLISIS EN VIDEO





EL UNBOXING





UN DISEÑO SIN MUCHA NOVEDAD

Sabemos que Apple no suele hacer cambios dramáticos en los diseños de sus smartphones. En el caso del iPhone 13 Pro Max esto se cumple. Eso sí, el equipo es más grande, más voluminoso… más pesado. Los botones, la bandeja de la nano SIM, los altavoces, la entrada lightning… todo sigue en su sitio.

La distribución de los botonres y demás espacios en el iPhone 13 Pro Max se mantiene como en los modelos anteriores. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque hay cambios mínimos, como la reducción del notch. También ha crecido ligeramente el módulo de las cámaras. Pero más allá de eso, no hay mayores cambios. Ah, los bordes frontales se notan bastante y el equipo tiene certificación IP68 [hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros].

La calidad del audio del iPhone 13 Pro Max es uno de sus puntos más resaltantes. (Foto: Bruno Ortiz B.)





DESEMPEÑO DESTACABLE

¿Qué podemos esperar de un equipo de esta gama? Que sea rápido, que sea potente y que sea capaz de resolverme los problemas del día a día. Este iPhone 13 Pro Max cumple y bien. Su pantalla OLED es destacable: mucho brillo, mucho contraste, mucho color, no sufre bajo la luz natural, muy buenos ángulos de visión.

Una de las novedades es que este iPhone 13 Pro Max incluye algo que equipos de otras marcas ya ofrecen: la tasa de refresco de pantalla de 120 Hz. Sí, está llegando tarde, pero viene con un agregado: algo que Apple ha tenido en llamar ProMotion. Es una funcionalidad que le permite al equipo decidir en qué ocasiones levanta hasta 120 Hz. Sí, ajusta esa tasa de refresco según el contenido. Eso, quizás, es parte de lo que le permite al dispositivo gestionar mejor su autonomía, otra de las novedades [al menos, para mí]. Pero de eso te cuento un poquito más adelante.

También me encontré con el iOS 15 y muchas novedades, sobre todo en la organización, un poco en el diseño, en cómo se han ordenado las apps. Pero muchos de esos cambios los considero positivos. Otra función que me llamó la atención fue el Modo Concentración, que te ayudar a evitar distracciones y enfocarte en lo que tienes qué hacer.

El iPhone 13 Pro Max permite conocer las novedades del nuevo iOS 15. (El Comercio)

El iPhone 13 Pro Max permite conocer las novedades del nuevo iOS 15. (El Comercio)

El iPhone 13 Pro Max permite conocer las novedades del nuevo iOS 15. (El Comercio)





Este iPhone 13 Pro Max es compatible con las redes 5G que se están usando en Lima -aunque para la velocidad y calidad de la señal dependerá mucho de la zona en que te encuentres-, y tiene una buena conectividad en general. En temas de audio responde muy bien. La identificación facial es muy buena, inclusive con poca iluminación, pero extrañé un sensor de huellas. Teniendo en cuenta que este iPhone 13 Pro Max trae el procesador A15 Bionic y 6GB de RAM, sin dudas es capaz de hacer un gran trabajo.

El nuevo iPhone 13 Pro Max es compatible con las redes 5G que se utilizan en el país. Lamentablemente, este servicio aún no es estable en toda la ciudad y depende de la calidad de la señal del lugar en donde te estés conectando. (El Comercio)





COSAS POR MEJORAR

Me pareció que los menús pueden ser confusos. Considero que la organización de los menús en Android es un poco más clara e intuitiva. Aunque quizás sea la costumbre.

Me sorprendió que en un dispositivo de Apple, que justamente se preocupa en los detalles para que las experiencias de uso sean memorables, le haya encontrado algunos problemas en ese sentido. ¿Cómo cuales? Desde no poder colocar el porcentaje de la batería al lado de su ícono en la pantalla principal [hay que deslizar hacia abajo el panel de control para verlo], hasta que sea tan evidente al lente macro cuando nos acercamos demasiado a un objeto con la app de cámara activa [aunque sobre eso también les detallaré más adelante].

El iPhone 13 Pro Max se maneja con gestos sobre la pantalla. Además, el panel del control se ha renovado. (El Comercio)

En ciertos trabajos gráficos [como, por ejemplo, al momento del uso de iMovie] sentí un alza en la temperatura del equipo.





CÁMARAS: UN SALTO DESDE EL 2019

Ya les comenté que el último iPhone que probé fue el 11 Max Pro. Comparando con algunas fotos que tomé con ese aparato y que tengo guardadas, puedo decir que sí noté una mejora en el apartado de las cámaras . Tanto en foto como en video [sobre todo en los resultados de la cámara wide] y lo que puede hacer con poca iluminación.





Pero la novedad de la que todos están hablando es del Modo Cinematográfico, que permite enfocar rostros y, de manera automática capturar un video desenfocando el fondo. Sin embargo, esto lo hemos visto ya en dispositivos de otras marcas. Aunque, como siempre, se agradece que Apple incluya una función más a su muy buena aplicación de cámara, siento que aún le falta desarrollar mucho más. Si al usar este modo hay más control sobre el ambiente [estar usando un trípode, que se mantenga la fuente de iluminación, que los movimientos del objeto no sean muy bruscos, etc.], los resultados son muy buenos. Si la situación es distinta, podemos ir desde notar un desenfoque poco natural hasta que no se note del todo. El Modo Noche funciona bien, aunque requiere tener un buen pulso.





Me olvidaba: algo interesante es que se haya incluido en la app nativa de cámaras la opción para aplicar filtros prefijados.

La luminosidad en las fotos con el gran angular del iPhone 13 Pro Max ha mejorado bastante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La cámara frontal del iPhone 13 Pro Max también tiene un buen desempeño. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El nuevo iPhone 13 Pro Max incluye ahora la posibilidad de tomar fotos y videos en Macro de manera automática. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El modo nocturno del iPhone 13 Pro Max es bastante eficiente, aunque requiere de ciertas condiciones para obtener los mejores resultados. (Foto: Bruno Ortiz B.)













UNA BUENA BATERÍA, PERO…

Los usuarios del modelo del año pasado ya habían señalado mejoras en la autonomía del equipo, uno de los puntos flojos que venía arrastrando Apple desde hace bastante tiempo. En el caso del iPhone 13 Pro Max me sorprendió que la batería durara tanto : un día completo sin problemas.

El iPhone 13 Pro Max ofrece una gran autonomía, pese a su configuración tan robusta. Sin embargo, su carga no es tan rápida como se esperaría. (El Comercio)

Sin embargo, en temas de carga no le va necesariamente bien. Tiene carga rápida de 20 W y carga inalámbrica de 15 W . Me demoró poco más de dos horas en cargar completamente de 0% a 100% usando el MagSafe.

Tuve la oportunidad de probar el MagSafe para cargar el iPhone 13 Pro Max. Es una alternativa interesante, pero restrictiva. (Foto: Bruno Ortiz B.)

LEE TAMBIÉN: Apple desarrolla tecnología para ampliar uso del iPhone en autos





¿VALE LA PENA?

Para muchos que vienen siguiendo la evolución de las distintas generaciones de los smartphones de Apple, el iPhone 13 Pro Max no ha traído muchas novedades. En “The New York Times” consideran que esta actualización “es una de las más modestas” de los últimos años.

El estilo que siguen ofreciendo los dispositivos móviles de Apple sigue siendo el principal atractivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, debo recalcar que en mi experiencia particular sí me ha parecido un dispositivo extraordinario. No solo por su configuración y funcionamiento, sino también por saber que el sistema operativo móvil de Apple suele ser privilegiado con lanzamientos o actualizaciones adelantadas de diferentes aplicaciones. Este iPhone 13 Pro Max me ofreció un gran desempeño global, con muy pocas cosas por mejorar. Creo que vale la pena para quienes ya están acostumbrados a trabajar con dispositivos iOS, pero sobre todo si es que se tiene el suficiente dinero para hacer esta inversión. Eso sí, tras este tiempo de evaluación he comprobado que para disfrutar más la actualización de un dispositivo como el iPhone es mejor dejar un espacio de una o dos generaciones antes de renovar.

¿Y qué hay con el precio? Hasta el momento en que se publica esta nota, aún no hay precios oficiales para su comercialización en el Perú. Sin embargo, este iPhone 13 Pro Max lo pude probar gracias a Fexpress, que te pueden ayudar a comprarlo en EE.UU. desde S/ 5594.00





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA La autonomía mejorada. Para algunos puede ser complicado de usar por sus dimensiones y peso. Las mejoras en sus cámaras son mínimas, pero se siguen agradeciendo. Hay algunos ajustes que se deben hacer en el iOS, pese a que es bastante estable. No son los primeros en implementarlos, pero también se agradece que ofrezcan la tasa de refresco de 120 Hz y el Modo Cinematográfico para video. - Su pantalla ofrece una gran calidad. -









TE PUEDE INTERESAR