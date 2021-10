Conforme a los criterios de Saber más

Hace algunas semanas atrás me tocó publicar la reseña el Galaxy Z Fold3 5G, el equipo que se ubica en la parte más alta del portafolio de teléfonos inteligentes de Samsung. Al referirme a ese equipo, consideré que se trataba de un dispositivo que había alcanzado cierto grado de madurez, pero que aún se mantenía como un equipo de nicho. Ahora, es el momento de compartir con ustedes mis impresiones sobre el Galaxy Z Flip3, la propuesta más ‘sport’ en el segmento de plegables de la marca surcoreana.

Como siempre, te adelanto mi veredicto. Hago la salvedad que, desde su aparición el año pasado, la propuesta del Flip es la que más me gusta. Ojo, no digo que sea la mejor, solo que es la que más me agrada, la que siento que se podría adaptar mucho mejor a lo que necesito hacer con un teléfono inteligente en estos días. Porque de eso se trata todo esto: no de comprar y endeudarnos a lo loco por conseguir el equipo más moderno que esté disponible, sino de revisar cuál es el que se ajustará mejor a nuestras necesidades, al que podremos sacarle mayor jugo, al que podremos hacer valer cada centavo de nuestra inversión.

El Galaxy Z Flip3 5G es el segundo de la nueva generación de teléfonos inteligentes de Samsung que se han presentado en el país. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Es muy probable que ya hayas leído otros análisis sobre el Galaxy Z Flip3 5G de Samsung. Entonces, aquí ensayaré una vez más solo un listado de mi experiencia con el equipo , sin entrar en detalle en todos los aspectos, solo en los que considero que son los más importantes para un usuario regular.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO SM-F711BZKAPEO DIMENSIONES Desplegado: 72,2 mm x 166 mm x 6,9 mm

Plegado: 72,2 mm x 86,4 mm x 17,1 mm-15,9 m PESO 183 gramos PANTALLA Principal 6,7″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 22:9, Infinity Flex Display 2640 x 1080, 425 pi, tasa de refresco de 120 Hz.

Exterior 1,9″ Super AMOLED, 260 x 512, 302 ppi PROCESADOR Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) SISTEMA OPERATIVO Android 11 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 128GB/256GB (UFS 3.1) CÁMARAS Frontal 10MP, F2,4/ 1,22um, 80 grados.

Externas 12MP Ultra gran angular F2,2/1,12um, 123 grados. 12 MP Gran angular, Dual pixel AFP, estabilizador óptico de imagen, F1,8/ 1,4um, 78 grados. BATERÍA 3.300 mAh, dual. Carga de 5W con cable, compatible con carga inalámbrica Qi 10W y carga reversa a 4,5W. REDES LTE (Enhanced 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat 20), 5G NSA, SA, Sub6/mmWave. OTROS Senor de huellas digitales lateal, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético, de proximidad, de luz. Certificación IPX8 por resistencia al agua, tecnología Corning Gorilla Glass Victus.





EL UNBOXING





¿QUÉ TANTO HA CAMBIADO ESTA VERSIÓN?

Al ser una nueva versión de un equipo cuya característica principal es tener la pantalla flexible, es muy probable que para muchos los cambios en diseño sean solo estéticos y sin importancia. Y aunque Samsung ha querido que los agregados sean notorios en el Galaxy Z Flip3 5G, hay que decir que son cambios importantes .

El Galaxy Z Flip3 5G ha sufrido sutiles cambios externos en cuanto al diseño. Sin dudas, se ve muy bien. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Por un lado, el modelo anterior tenía bordes más redondeados, del mismo tono ‘glossy’ que el resto de la carcasa. En este caso, se han reemplazado por bordes opacos, con lados planos, de tonos metálicos, que facilitan el agarre y que brindan la idea de un equipo más sólido .

Se nota el trabajo que le siguen poniendo a la bisagra: cada vez más firme, de recorridos más suaves, pero a la vez ajustándose a una mejor manipulación. Pude abrir y cerrar el equipo con una mano, pero a costa de llenar la pantalla de huellas. Una con otra, pues.

Una cosa importante con el Galaxy Z Flip3 5G es que permite tomarlo de distintas maneras para, por ejemplo, hacer videos o fotos. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Pero, quizás, el cambio más llamativo es el aumento del tamaño de la pantalla exterior. Ahora sí hay espacio que le da más sentido a las notificaciones y a otro tipo de acciones que puedes realizar, como contestar llamadas. Además, mantiene la posibilidad de usarla como pantalla de referencia para tomar fotos con las cámaras principales cuando se tiene el equipo doblado [fotos en modo selfie] o cuando tienes la pantalla desplegada [fotos a alguien más]. Ya no solo tendrás la zona de los ojos como referencia en esa pantalla, sino un área más grande.

La pantalla externa del Galaxy Z Flip3 5G ha crecido y permite hacer más cosas sin necesidad de abrir el smartphone. Punto para Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Finalmente, otro plus es la certificación IPX8 que tiene este Galaxy Z Flip3 5G , que lo hace resistente al agua. Pero, igual, si vas a hacer una inversión tan alta es clave que hagas todo lo posible por evitar que se te caiga al suelo o dentro del agua.





UN BUEN DESEMPEÑO GLOBAL

Como parte de mi trabajo he tenido la oportunidad casi todos los teléfonos inteligentes de alta gama de Samsung. Por eso, suele pasar que cuando veo un modelo nuevo, inmediatamente después de otro, al inicio me parece que no hay demasiados upgrades. Pero, en el caso de este Galaxy Z Flip3 5G se notan los ajustes que mejoran la experiencia en comparación con el Galaxy Z Flip original.

En el Galaxy Z Flip3 5G Samsung ha reforzado y mejorado el mecanismo de la bisagra. (Foto: Bruno Ortiz B.)





En la pantalla se nota una mejora, aunque mantiene las 6,7″ ahora el aprovecha más el espacio, la pantalla es FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display. Parece solo un montón de nombres pretenciosos, pero en realidad eso -sumado a la tasa de refresco de 120 Hz- hace que la experiencia de uso sea muy gratificante .





En el caso de la nueva pantalla, desde el saque viene activada la función para activar el disparador con solo mostrar la palma de la mano cuando vas a hacerte selfies con el equipo cerrado y las cámaras principales. Su diseño alargado (cuando está desplegado) y compacto (cuando está doblado) invita a llevarlo a todos lados con más facilidad y a usarlo en casi cualquier contexto.





Sobre las cámaras, no hay tanta novedad como en el Galaxy Z Fold3 5G, en donde encontramos varios modos nuevos que aprovechaban las particularidades de ese equipo. En este caso, salvo la función que permite activar la pantalla exterior para monitoreo, no hay nada más. Pero, ojo: eso no quiere decir que no pase nada con ellas. Samsung sigue en su línea de tener lo mejor para esta gama, tanto en fotos como en video [su estabilización óptica de imágenes es de las mejores].

Esta foto fue tomada con el modo automático del Galaxy Z Flip3 5G. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Así trabajan las tomas en primero y segundo plano las cámaras principales del Galaxy Z Flip3 5G de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Esta foto fue hecha con las cámaras principales del Galaxy Z Flip3 5G sin necesidad de abrir el teléfono de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aquí una muestra de fotos hechas con acercamientos a 1X y 3X (lentes ópticos) y 9X (digital). (Foto: Bruno Ortiz B.)

Foto con enfoque en primer plano, en modo automático del Galaxy Z Flip3 5G de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Más del modo automático del Galaxy Z Flip3 5G de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Lo que me queda claro es que Samsung sigue atendiendo el feedback de sus usuarios y tratando de incorporar [y mejorar] elementos para que la experiencia con sus dispositivos móviles sea cada vez mejor.





¿AQUÍ ES UN PROBLEMA EL DOBLEZ?

Les confieso que, por tener una pantalla más estrecha, se me pasó por la cabeza que quizás el doblez podría ser más evidente en el Galaxy Z Flip3 5G. No fue así.

Cuando lo estás usando, el doblez del Galaxy Z Flip3 5G ya no es un problema. (Foto: Bruno Ortiz B.)





La experiencia fue similar a la que tuve con el Galaxy Z Fold3 5G: cuando la pantalla está apagada lo notarás, sobre todo cuando le refleja la luz encima. Sin embargo, en pleno uso, el doblez desaparece, no se nota… no lo notas. Ojo, al pasar el dedo por la zona sí lo sientes, pero durante el uso del celular pasa desapercibido. Como lo mencioné en la reseña anterior: este elemento ya no puede ser considerado un tema de discusión.





¿CÓMO VA EL SOFTWARE EN EL GALAXY Z FLIP3?

Bastante bien. A diferencia del Galaxy Z Fold3 5G, que por las dimensiones de sus pantallas tiene problemas con la adaptación de ciertas apps y funciones, en el Galaxy Z Flip3 5G no hay tanto lío… o en todo caso, no es tan notorio.

Como era de esperarse, son las aplicaciones de Samsung y las de Google las primeras en estar optimizadas para las condiciones particulares de este equipo, es decir, su particular formato alargado y la posibilidad de aprovechar ese espacio cuando la pantalla está flexionada.

Lo interesante es que el Galaxy Z Flip3 5G está disponible en el país en diferentes colores. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Aunque en algunos casos, como YouTube, al tener el Galaxy Z Flip3 5G en forma de L el reproductor de video sube y la parte de la descripción, videos recomendados y comentarios quedan abajo, tiene algunas limitaciones. Como el formato de los videos es alargado y el espacio en la sección superior del teléfono es cuadrada, la app tiene que compensar con barras negras arriba y abajo, reduciéndose el campo de visualización. Pero, más allá de eso, es una manera muy cómoda de consumir ese tipo de contenidos.

También hay la posibilidad de compartir dos aplicaciones diferentes en la pantalla. Puede ser muy provechoso, si lo logramos incorporar a nuestras rutinas, pero yo creo que este dispositivo es más para el consumo que para la creación.

Por sus dimensiones y forma de doblarse, el Galaxy Z Flip3 5G tiene todo para convertirse en el modelo a seguir para popularizar ese formato. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Teniendo en cuenta que la interfaz One UI se mantiene entre todos los dispositivos de Samsung, el cambio particular que sufre para este dispositivo tiene que ver con la pantalla exterior. Hay una serie de gestos laterales que se pueden hacer para interactuar con las notificaciones y funciones que ahí se muestran. Además, como ya mencioné, permite colocar GIF animados. Entonces, es con este modelo que recién podrás hacer cosas sin necesidad de abrir el teléfono. Gracias.





¿QUÉ NO ME GUSTÓ?

En el diseño, el botón de encendido/sensor de huellas queda ligeramente alto , ya sea tomándolo con la mano izquierda o la derecha.

Al momento de exigir al Galaxy Z Flip3 5G en tareas gráficas [grabación continua de videos, uso de videojuegos] sentí un calentamiento inusual en la mitad superior del equipo.

Finalmente, su batería no es de lo más destacado. La autonomía no sobrepasa el medio día [ojo, no la media jornada laboral; me refiero a 12 horas] , por lo que necesitarás estar con el cargador a la mano. Puedes bajar la tasa de refresco [porque estar siempre a 120Hz consume bastante], pero pierdes la fluidez que hace ganar a la experiencia. Podrías desactivar las redes 5G -que todavía no son tan estables en Lima-, pero te perderías la posibilidad de velocidades cada vez mayores. Hay compatibilidad con carga inalámbrica, pero no le agrega velocidad. Puedes usar el Galaxy Z Flip3 5G para darle energía a otros dispositivos, pero no recomiendo hacerlo.





¿QUIÉN SE LO DEBE COMPRAR?

Considero que en el caso de este Galaxy Z Flip3 5G también se nota una madurez en el concepto de los dispositivos de pantallas plegables, con un software mejor aprovechado.

Creo que no es un smartphone exclusivo para los early adopters, sino que -por su precio y características- apunta también a quienes estén acostumbrados a renovar anualmente sus teléfonos de alta gama y quieran arriesgarse por un concepto nuevo . Al ser una propuesta con más posibilidades de adaptarse a las necesidades más generales de los usuarios, puede convertirse en la clave para hacerla popular y convertirla en el nuevo estándar.

El Galaxy Z Flip3 5G se encuentra en preventa hasta el 13 de octubre, a S/ 4.499 [con YouTube Premium por 4 meses, Spotify Premium por 3 meses, Adobe Lightroom por 2 meses y un cupón virtual para obtener accesorios Galaxy por S/ 599]. Es caro, pero es mucho más bartato que la versión original .

El Galaxy Z Flip3 5G y el Galaxy Z Fold3 5G son los teléfonos más modernos del catálogo actual de Samsung en el mercado mundial. (Foto: Bruno Ortiz B.)





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Su diseño renovado. Deben ajustar la posición de los botones del lado derecho. La calidad pantalla interior es muy destacable. Su batería queda corta para tanto por hacer. La pantalla externa creció y es más funcional. Calienta un poco cuando se le exige en tareas gráficas. Mantiene su gran calidad en foto y video. - Cuenta con una gran variedad de accesorios disponibles. -





