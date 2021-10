Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia ha hecho que un dispositivo que, para algunos, se había relegado solo a labores de ocio y entretenimiento haya “resucitado” en las preferencias: las tabletas. La necesidad de contar con un dispositivo portátil, que permita sostener de manera correcta una videollamada, con buena conectividad, y con la suficiente potencia para realizar, por lo menos, trabajos básicos.

En ese contexto, llegó hace poco tiempo al mercado peruano la nueva Matepad 11, la última versión de la tableta de Huawei. ¿Cuál fue mi experiencia con este dispositivo? Me gustó bastante por varios motivos: por el diseño, por incluir un nuevo sistema operativo -Harmony OS- que tiene cosas interesantes, y porque me permitió tener una experiencia bastante completa, pese a no contar con los servicios móviles de Google y a no haber tenido el kit completo [teclado y el M-Pencil].

La Matepad 11 de Huawei está disponible en un pack que incluye un case y teclado, así como el M-Pencil, el lápiz táctil de la empresa china. Lamentablemente, para esta reseña no conté con estos accesorios. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MATEPAD 11 (DBY-W09) DIMENSIONES 253,8 mm x 165,3 mm x 7,25 mm PESO 495 gramos PANTALLA LCD IPS 10,95″, resolución 2.560 x 1.600 píxeles, 276 ppp, tasa de refresco de 120 Hz. PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 865 RAM 6 GB ALMACENAMIENTO 256 GB (expandible hasta 1TB con microSD). También hay versión de 128 GB. SISTEMA OPERATIVO Harmony OS 2.0 CÁMARAS Frontal 8.0 MP, f/2.0

Principal 13 MP, flash LED, f/1.8, AF BATERÍA 7.250 mAh, compatible con carga rápida 22,5 W CONECTIVIDAD 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Wi-Fi DirectBluetooth 5.1GPS, GLONASS, BeiDou ACCESORIOS Soporte para M-Pencil, adaptador minijack 3,5 mm-USB tipo C.





EL UNBOXING

DISEÑO MUY ATRACTIVO

Este es uno de los puntos más destacables, pues te da un aire de estilo y hasta elegancia. La pantalla de la Matepad 11 es de vidrio, sus bordes son de plástico y la parte trasera de cuero vegano. ¿Cómo? Sí. O sea, es un material sintético, con una rugosidad que simula al cuero. No solamente se ve bien y le da un aspecto muy distintivo, sino que se siente bien al tacto.

La Matepad 11 utiliza cuero vegano: un material sintético con una rugosidad que llama bastante la atención y se siente muy bien al tacto.(Foto: Bruno Ortiz B.)

Me tocó probar la versión en color verde oliva, que es la de 256 GB. Entonces, la experiencia no solo se vio bien sino que se desarrolló sin complicaciones de almacenamiento.

Aunque los bordes son de plástico, el diseño en conjunto se ve muy bien. En la parte superior hay tres micrófonos y los controles de volumen. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte inferior de la Matepad 11 de Huawei encontramos el acceso a la bandeja que permite insertarle una memoria micro SD, que permite ampliar la capacidad de la memoria hasta 1TB. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el lado izquierdo de la Matepad 11 de Huawei se ubican dos altavoces y el botón de encendido. Este tiene una seña roja, algo que se ha convertido en característico de los equipos de la marca. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el lado derecho encontramos dos altavoces más y el conector USB tipo C. No cuenta con jack de 3,5 mm para auriculares, pero sí se incluye un adaptador. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el borde superior encontramos tres micrófonos y los controles de volumen. En el inferior está el acceso a la ranura para la tarjeta microSD [que permite expandir el almacenamiento hasta 1TB]. A la derecha se encuentran dos altavoces y la entrada USB tipo C. Finalmete, en el borde izquierdo están ubicados otros dos altavoces y el botón para el encendido. En este caso, con una línea roja que ya hemos visto en otros dispositivos de la marca.





UNA BUENA PANTALLA

Te habrás dado cuenta que tiene cuatro altavoces o parlantes. El sonido de la Matepad 11 está a cargo de Harman/Kardon y tienen un desempeño muy destacable. Cuando tienes el nivel del volumen al mínimo, los sonidos se escuchan muy claros. Cuando llevas el nivel hasta el máximo, el sonido no se revienta.

Su pantalla me pareció muy buena, pese a que “solo” es IPS. Tiene buenos ángulos de visión, entrega imágenes con buen color [aunque un poco tirados hacia los tonos fríos para mi gusto], pero con una alta calidad y mucha nitidez.

Sin dudas, la tas de refresco de 120 Hz ayuda mucho a mejorar la experiencia de uso. Para terminar con la pantalla, una cosa adicional: el equipo cuenta con doble certificación TÜV Rheinland5, que protege al usuario contra la luz azul y contra los parpadeos en la pantalla. Lo interesante es que todo eso lo hace sin tener uqe cambiar el modo de visualización o el color de lo que se ve.

Se inicia un nuevo módulo y ya es la última jornada usando la #Matepad11 de @HuaweiMobilePe para las clases virtuales. Ha Sido una experiencia bastante interesante con este dispositivo con #HarmonyOS. En breve sale la reseña en @elcomercio_peru pic.twitter.com/HUoRPYrg2l — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) September 18, 2021









MÁS QUE CUMPLIDORA

Me fue muy bien usando la Matepad 11 de Huawei. Cuenat con un procesador es un Snapdragon 865, con 6GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. En aplicaciones, juegos, consumo de multimedia, sevicios de streaming, videollamadas, y todos los usos que se le puede dar hoy a una tableta la respuesta fue muy buena. El salto entre aplicaciones se produce sin problemas. Y si le sumamos el efecto por la tasa de refresco de 120 Hz, la experiencia es mejor.

En cuestiones relacionadas con el teletrabajo o las clases a distancias, en esta Matepad 11 se pueden instalar sin problemas y ejecutar videollamadas por Zoom o Microsoft Teams. Los micrófonos incorporados son cumplidores.

En temas de entretenimiento y ocio la cosa también camina, por lo menos en líneas generales. Se pueden instalar y funcionan sin problemas servicios de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video y hasta servicios gratuitos como Pluto TV. Lamentablemente, no hay compatibilidad con HBO Max ni con Star+.

Pero, la #MatePad11 no tiene aún las apps de HBO Max y Star+. Tampoco se puede acceder por navegador. Sólo queda esperar a que haya una app disponible. pic.twitter.com/qOlse9bB3R — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) September 4, 2021

En ambos casos, intenté acceder por el navegador web, pero nada. Ojalá habiliten aplicaciones compatibles pronto. En el caso de Paramount+ pude descargar la app, pero señalaba que habían problemas técnicos. En cuanto a la batería, ninguna queja.

Hoy el trabajo ha sido full multimedia con la #Matepad11. La dejé cargando y arranqué desde las 8:30 am hasta la 1:00 pm, en clases vía Zoom. Desde ahí hasta ahora ha sido consumo de YouTube por navegador. Sin parar y con volumen al 65%. pic.twitter.com/xVk07qHFnW — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) September 18, 2021





UN SISTEMA OPERATIVO MUY INTERESANTE

Para mí uno de los principales atractivos es que esta Matepad 11 es el primer dispositivo móvil de Huawei que llega al Perú con el flamante sistema operativo Harmony OS.

En el caso de los audífonos Freebuds 4, estos estaban listos para interactuar con dispositvos que usen Harmony OS. Dispositivos como el Huawei Watch 3, que fue el primero de su tipo con una versión de Harmony OS para wearables. Ahora llegó el momento de probar la versión de este sistema operativo para tabletas.

Desde la configuración inicial, Harmony OS marca una distancia con lo que hemos visto antes en los otros sistemas operativos móviles. Sin embargo, pese a cambios visuales iniciales, no se hace extraño ni complicado. Por el contrario, es un proceso muy intuitivo, aunque con varias instancias, muchas de ellas referidas a temas de privacidad y seguridad.

Cuando el dispositivo está listo para usarse, es posible que -como me pasó a mí- tus sentimientos estén encontrados. Por una parte, le vas a encontrar mucha similitud con lo que ya habías visto en dispositivos que usan la capa de personalización de Huawei, EMUI.

Pero por otro lado, este Harmony OS cuenta con una serie de detalles y muchas funciones que lo hacen interesante. Entre ellas, encontramos las delicadas transiciones, la manera de organizar las apps, los microservicios vinculados a estas [accesos directos y funciones relacionadas] o la posibilidad de trabajar multipantalla y multitarea, con dos aplicaciones a la vez corriendo sobre la pantalla principal, o partiendo la pantalla para trabajar con dos apps al mismo tiempo.

Esta propuesta de sistema operativo se apoya en dos puntales: App Gallery y Petal Search. El primero es la tienda de aplicaciones y juegos de Huawei, que ha evolucionado mucho en los últimos años. En esta versión para la Matepad 11 no solo ha mejorado visualmente, sino también en organización y usabilidad, así como ha incrementado la cantdidad de aplicaciones disponibles.

Ojo que, por si te lo preguntabas, la gran mayoría de aplicaciones de servicios y productos [prinicpalmente las de bancos y otros servicios financieros] peruanos están disponibles.

El segundo puntal es Petal Search, el gran buscador de Huawei. Aunque, en realidad, se trata de una herramienta que interactúa con las otras aplicaciones hechas por el mismo fabricante.

Integrado principalmente con App Gallery y otros servicios, Petal Search te permite encontrar desde su propia interfaz aplicaciones, noticias, imágenes, mapas y mucho más. Es otra de las apps que ha mejorado mucho en los últimos meses.





LA PREGUNTA DE SIEMPRE: ¿SE PUEDE VIVIR SIN GOOGLE?

Aunque he contestado esto en otras reseñas de productos de Huawei, ahora agrego que todo depende de la actitud que tenga el usuario para estar abierto a nuevas opciones.

Al momento en que se publica esta reseña, no son indispensables “malas artes” para conseguir utilizar muchas de las aplicaciones más populares en dispositivos móviles de Huawei. Con las únicas que sigue habiendo más complicaciones son con las propias de Google y con aquellas que requieren exclusivamente de los servicios móviles de Google [GMS] para funcionar.

En mi caso personal, el tema del correo lo soluciono configurando mi cuenta de Gmail en el cliente de correo nativo de Huawei. Pero con lo que más sufro es con YouTube. Como buen ‘boomer’ consumo mucho esa plataforma. Tengo que consumirlo a través de un navegador y, aunque puedo crear un acceso directo, no es lo mismo. También sufro con algunas aplicaciones de trabajo gráfico o edición de video que trabajan con GMS.





LAS CÁMARAS SOLO CUMPLEN

Recordando que se trata de una valoración personal, debo agregar que solo se puede levantar una tableta para tomar una foto o un video en una situación de real y extrema emergencia. En serio.

Bueno... es una broma.

En realidad, no. No lo hagan.

Volviendo a lo nuestro: en cuanto a las cámaras de la Matepad 11 no tengo mucho qué decir, solo que cumplen. La frontal es muy eficiente en el reconocimiento facial de seguridad y cumple para las videollamadas [necesita de iluminación adicional para mejorar]. La principal es un poco mejor y te puede sacar de un apuro. Pero eso: de un apuro, en caso de emergencia. Recuérdalo.





¿RECOMIENDO LA MATEPAD 11 DE HUAWEI?

La Matepad 11 de Huawei me parece un dispositivo muy recomendable, pero no necesariamente para todo el público. Con cada vez más alternativas para suplir cualquier ausencia de las apps de Google, su principal reto es convencer a quienes piensan que no hay una vida sin los servicios móviles de la gran G.

Entonces, está muy recomendado para los fans de Huawei y, sobre todo, para quienes están buscando novedades reales en el campo de la tecnología de consumo.

En suma, me gustó que la Matepad 11 demuestra que Huawei ha desarrollado un producto que puede hacer casi exactamente lo mismo que un dispositivo con los servicios móviles de Google. Aún falta mucho por trabajar, pero lo interesante es que van por buen camino.

La versión que probé, la color verde oliva, de 6GB de RAM y 256GB de almacenamiento cuesta S/ 2.899, pero incluye de regalo el teclado y el M-Pencil, así como unos audífonos FreeBuds Pro. En particular, me parece un precio muy elevado, pero en el rejuvenecido mercado de las tabletas toda la competencia se mueve dentro del mismo rango de precio [aunque la versión plateada, de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento está a S/ 2.099.]

La Matepad 11 de Huawei, sin dudas, es una alternativa interesante para quienes requieren de un dispositivo potente, portátil y versátil. (Foto: Bruno Ortiz B.)





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Un buen diseño. No pude evaluar los accesorios [teclado y M-Pencil]. La esperanza de todo lo que puede hacer el nuevo Harmony OS. Algunas actualizaciones requieren descargar un nuevo archivo APK y la instalación no se hace en segundo plano. Su sistema de audio. No me gustó Huawei Assistant. A Celia le falta mucho por aprender. Se defiende mejor a una realidad sin los servicios de Google. -

