Gracias a la gente de Fexpress.pe, estoy probando desde este fin de semana el nuevo iPhone 13 Pro Max, que hace unos días salió a la venta en Estados Unidos [es más, gracias a ellos pude probar el Xs Max y el 11 Pro Max hace unos años]. ¿Será que vale la pena ir por el nuevo buque insignia de Apple? Mientras lo averiguo, te invito a que conozcas qué trae en su caja y me acompañes en su primera configuración.





EL UNBOXING





ESPECIFIACIONES TÉCNICAS

MODELO iPHONE 13 PRO MAX DIMENSIONES 160,8 mm x 78,1 mm x 7,7 mm PESO 238 gramos PANTALLA Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz RESOLUCIÓN 1.284 x 2.778 píxeles SISTEMA OPERATIVO iOS 15 PROCESADOR Apple A15 Bionic RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB CÁMARA SELFIE Doble: 12 MP estándar + SL 2D (sensor de profundidad/biométrico) CÁMARA PRINCIPAL Cuádruple: 12 MP estándar + 12 MP telefoto + 12 MP gran angular + lente TOF 3D LiDAR CONECTIVIDAD - WiFi 6

- Bluetooth 5

- 5G

- NFC

- USB Lightning BATERÍA - Carga rápida de 20W. Según Apple, 50% en 30 minutos

- MagSafe 15W





Si es que nunca has tenido un iPhone o si hace años no renuevas el tuyo, es probable que te sorprendas con la presentación : caja negra, el logo de la empresa en las solapas de arriba y abajo, el nombre “iPhone” a los lados, y atrás datos básicos del equipo. En la cara frontal encontrarás una imagen del equipo, en alto relieve. Pero lo que más te llamará la atención es que se trata de un empaque sumanente delgado. Como ya se ha vuelto tendencia en varios fabricantes, ya no incluyen el dado adaptador para conectar el cable de carga a la pared.

El nuevo iOS 15 retoca la organización y las funciones de los dispositivos móviles de Apple. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Y cómo es el equipo? Más allá de las pruebas que arriba te detallé, no uso un iPhone como teléfono personal desde hace una buena cantidad de años. Entonces, enfrentarme a las nuevas dimensiones de este equipo [que es el modelo más moderno] ha sido de impacto: lo he sentido como un teléfono voluminoso y pesado. Visualmente es muy elegante y atractivo. Sus marcos de metal que llaman mucho la atención, son un imán de huellas... pero se ven bien. Es innegable.

Su módulo de triple cámara es lo más llamativo del diseño del nuevo iPhone 13 Pro Max. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La configuración es tan sencilla como en dispositivos de otras marcas, con la diferencia de que si nunca has tenido uno que use iOS será necesario que crees un Apple ID.

PARA DESTACAR

¿Qué es lo que me ha llamado la atención hasta este momento? Más allá del tema del tamaño, hay cosas muy agradables con las que me he reencontrado: una muy buena pantalla, cámaras que -hasta el momento- han respondido muy bien tanto en fotografía como en video , así como el modo cinematográfico [que desenfoca el fondo en los videos], que no es novedad de Apple, pero que se ve interesante, y una autonomía que parece cumplidora.

Seguiré probándolo durante esta semana, y en unos días más compartiré con ustedes, en este espacio, mi reseña detallada sobre el iPhone 13 Pro Max.





