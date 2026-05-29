Con el paso del tiempo, la lista de contactos de WhatsApp suele acumular números de personas con las que ya no se mantiene comunicación o que han cambiado de línea telefónica. Depurar estos registros no solo permite mantener una agenda más ordenada, sino que también contribuye a proteger la información personal en caso de que un número almacenado haya sido asignado a otro usuario. Además, facilita la ubicación de contactos importantes y disminuye la posibilidad de enviar mensajes, fotografías o documentos a la persona equivocada. Asimismo, para eliminar por completo un contacto de WhatsApp no basta con borrar el chat o la conversación. También es necesario retirar el número de la agenda del teléfono para que deje de aparecer en la aplicación. Aunque el procedimiento presenta pequeñas diferencias entre dispositivos Android y iPhone, en ambos casos ayuda a mejorar la organización de la cuenta, reforzar la privacidad y evitar inconvenientes relacionados con números antiguos o desactualizados.

¿Qué pasos hay que seguir para borrar por siempre a un contacto de WhatsApp en Android que ya no se mantiene comunicación?

En los dispositivos Android, el proceso para eliminar un contacto implica seguir una secuencia específica de pasos dentro de la aplicación y de la agenda telefónica. Realizar este procedimiento correctamente garantiza que el número deje de aparecer en WhatsApp y ayuda a mantener la lista de contactos actualizada y organizada:

Abrir WhatsApp y entrar en la pestaña Chats.

Tocar el ícono verde para iniciar un nuevo chat (esquina inferior derecha).

Buscar y seleccionar el contacto que se quiere eliminar.

Abrir el perfil del contacto:

1) Tocar el nombre dentro del chat.

2) Volver a tocar el nombre en la parte superior para entrar a la ficha de información.

Tocar el menú de tres puntos y elegir:

1) Editar, o

2) Ver en la libreta de contactos.

En la app de contactos del teléfono, seleccionar Eliminar y confirmar.

Volver a WhatsApp:

1) Si no había chat previo, el contacto dejará de aparecer.

2) Si había chat, puede quedar visible como número sin nombre en el historial.

Borrar por siempre a un contacto de WhatsApp en Iphone es igual, pero existe una pequeña diferencia al android

Para un iPhone, el proceso es similar. La diferencia se debe a que Android y iPhone utilizan sistemas operativos distintos —Android e iOS—, por lo que la ubicación de los menús, las opciones de configuración y la forma de gestionar los contactos no son exactamente iguales. Aunque el objetivo es el mismo, eliminar un contacto tanto de la agenda como de WhatsApp, los pasos para hacerlo varían ligeramente según el dispositivo:

Ingresar a WhatsApp y seleccionar la pestaña “Chats”.

Presionar el ícono de crear un nuevo chat en la esquina superior derecha.

Buscar y pulsar el contacto para acceder a la ventana del chat.

Tocar el nombre del contacto en la parte superior para abrir su perfil. Seleccionar “Editar” en la ficha de información y elegir “Eliminar contacto”.

Esta acción lo borra tanto de la agenda como de WhatsApp.

¿Cómo tener la seguridad de que el contacto borrado no vuelva a aparecer por WhatsApp y de la agenda del teléfono?

A veces se tiene el mismo problema que el contacto borrado vuelve aparecer. Para que un contacto desaparezca por completo de WhatsApp, es necesario eliminarlo tanto de la aplicación como de la agenda de contactos del teléfono. Asimismo, si solo se borra la conversación o el chat, el número seguirá apareciendo en la lista de contactos vinculados a la plataforma. Además, en algunos casos, el contacto puede continuar visible incluso después de haber sido eliminado. Esto suele ocurrir porque WhatsApp aún no ha actualizado la información almacenada en el dispositivo o porque el número no fue borrado correctamente de la libreta de direcciones. Ante esta situación, se recomienda actualizar manualmente la lista de contactos, cerrar y volver a abrir la aplicación o verificar que el registro haya sido eliminado de todas las cuentas sincronizadas, como Google o iCloud.

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