Conforme a los criterios de Saber más

No sé ustedes, pero en casa tenemos un televisor, que pese a ser LCD y pantalla plana HD (720p), es sumamente viejo. Es de 21″ pulgadas, con conectores AV y un solo HDMI. Tan viejo que ni sintonizador digital tiene, como para ponerle antena. Como está en la cocina, le instalamos un Roku Express [de tres años de antigüedad] que expulsa señal análoga [con los cables rojo, blanco y amarillo]. Con eso teníamos acceso a diversas aplicaciones y contenidos en ese televisor viejo. Nos ha ido bastante bien, pero hace poco adquirí el Mi TV Stick de Xiaomi, un dispositivo que hace un trabajo similar.

Como siempre, les adelanto mi veredicto: ha sido una experiencia buena. Eso sí, siempre se presentan algunas limitaciones, pero en general todo ha ido muy bien. El detalle, ya saben, viene a continuación. Pero, antes de seguir, hay que dejar bien en claro algo: este dispositivo solo te será útil si es que el televisor en el que quieres usarlo cuenta con entrada HDMI.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MDZ-24AA DIMENSIONES 84 mm x 18 mm x 12 mm PESO 28,5 gramos RAM 1GB ALMACENAMIENTO INTERNO 8GB CPU Quad-core Cortex-A53 GPU ARM Mali-450 SISTEMA OPERATIVO Android 9.0 SALIDA DE VIDEO 1080p (1920 x 1080@60fps) CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz y 5GHz). Bluetooth 4.2





EL UNBOXING





INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

El diseño del Mi TV Stick de Xiaomi es muy sencillo. Es como si se tratara de una memoria USB, pero con esteorides, grande. Sin embargo, esto no nos debe preocupar mucho, porque se trata de un dispositivo que siempre irá detrás de la pantalla. No se verá.

Pero cuidado: si tienes el televisor en un rack, debes considerar si es que la entrada HDMI que usarás para conectar este dispositivo está orientada en paralelo o es perpendicular a la pared, pues podría no caber. Una solución es que utilices la pequeña extensión HDMI que viene incluida en la caja. Sin embargo, eso hará que el aparato quede colgando.

Otro aspecto que debes tener en cuenta es que, por las dimensiones del cuerpo del Mi TV Stick, pero sobre todo de su conector, es probable que interrumpa el espacio de otra si es que tienes varias entradas HDMI, una al lado de la otra. Es posible que no puedas conectar otro aparato en el espacio contiguo.

Pero este Mi TV Stick también necesita energía para funcionar. En la caja trae un cable microUSB-USB tipo A, que se conecta a un adaptador para la pared que también viene incluido. Lo ideal sería que esa energía la obtenga de algún puerto USB libre en el mismo televisor. Pero si no hay esa posibilidad, tendrás que contar con un enchufe cerca o una extensión a la mano.

El paquete incluye un control remoto pequeño, con pocos botones y, me parece, bastante intuitivo ya que sigue el diseño y lógica de aparatos similares de otras marcas. En lo más alto, tiene un botón de encendido, debajo uno para el acceso directo a Google Assistant, y más abajo, una rueda con botón central para movernos y acceder a las opciones elegidas. Debajo hay tres botones más: el de más a la izquierda permite acceder rápidamente al menú de aplicaciones descargadas y disponibles. El central, que tiene una flecha apuntando hacia la izquierda, sirve para regresar a la pantalla anterior; y el botón final, con un círculo dibujado en él, sirve para volver a la pantalla inicial. Más abajo hay dos botones de acceso directo a Netflix y a Prime Video. Finalmente, están los botones de control de volumen.

Como se trata de un dispositivo basado en Android, tendrás que activarlo y configurarlo usando una cuenta de Google , para que el proceso sea más sencillo. Así “tomará” incluso los usuarios y contraseñas de las aplicaciones que vayas instalando, pero que ya estés usando en otros dispositivos Android. Aunque parece que tiene muchos pasos, en realidad la configuración inicial es bastante sencilla. Eso sí, todas las descargas de apps se hacen a través de la Play Store de Google.

Como comenté al inicio, el Mi TV Stick lo estoy usando en un televisor viejo, que solo me da una resolución máxima de 720p. Sin embargo, como el dispositivo anterior solo lanzaba señal en SD [por estar conectado por los cables A/V], ahora se nota la diferencia. Al usar la conexión HDMI y se aprovecha la resolución máxima del televisor [aunque el dispositivo puede entregar hasta FHD, o sea 1080p). Sin dudas, se ha incrementado la calidad que obtenía en esa pantalla.

¿A qué aplicaciones tienes acceso? A bastantes. Te vienen unas cuantas ya preinstaladas (Netflix, Prime Video, YouTube) y soporta sin problemas soporta Disney+, Star+, HBO Max, Spotify, Pluto TV, DirecTV Go, Movistar Play, Apple TV, entre muchas otras.

Eso no es todo: el Mi TV Stick de Xiaomi tiene compatibilidad con Chromecast , por lo que puedes usar tus teléfonos inteligentes o tabletas para lanzar contenido hacia el dispositivo.





BUEN DESEMPEÑO, PERO CON LIMITACIONES

En líneas generales, no tengo quejas con su rendimiento. Funciona bien en lo que tiene que hacer y lo hace sin problemas. Es bastante fluido para navegar entre la interfaz de la pantalla inicial, los menús y las aplicaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta su hardware, hay ocasiones en que, si lo apuras mucho, tratando de que realice las acciones más rápido, es posible que se tome unos segundos para ordenarse y empezar a cumplirlas.

La interfaz y su acceso a Google Play Store abren la posibilidad a que se puedan instalar juegos preparados para funcionar en una pantalla de TV. Con juegos simples cumple, pero se complica cuando el requerimiento gráfico aumenta. En lo particular, y aunque lo permita, yo no lo recomiendo para videojuegos.

Uno de los puntos bajos que le veo es que requiere estar ubicado en una zona con muy buena señal Wi-Fi , porque sino se pueden presentar cortes en la conexión que interrumpen la experiencia de uso y pueden complicar el funcionamiento correcto del dispositivo.

En cuestiones de uso, si lo apagas mientras estás usando una app en particular, al volverlo a encender lo encontrarás en la misma app. Para apagarlo correctamente es necesario salir por completo hacia el menú inicial y, recién ahí, presionar el botón para ponerlo “a dormir”.





¿VALE LA PENA?

Si lo que estás buscando es un aparato que te permita seguirle dando uso a un televisor antiguo [pero que tenga entrada HDMI] convirtiéndolo en Smart, te lo recomiendo totalmente. Si lo que buscas es tener acceso a ciertas aplicaciones que en tu televisor actual no puedes instalar [por falta de compatibilidad], también te lo recomiendo. Ojo: existen en el mercado también otros aparatos similares, con un poco más de potencia y otras funcionalidades adicionales, que pueden servir para atender otras necesidades más específicas. El Mi TV Stick de Xiaomi es una buena opción, sobre todo si no te quieres complicar en la configuración y no quieres gastar mucho.

En la tienda oficial de Xiaomi el Mi TV Stick cuesta hoy S/ 249 [aunque yo lo encontré en oferta a S/ 199 y me lo enviaron a casa en dos días]. Sin embargo, en diversas plataformas de comercio electrónicos, en las cuales incluso la misma Xiaomi tiene espacios autorizados, pueden encontrarlo a menor precio. Es cuestión de que revisen las ofertas y promociones disponibles.





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Su instalación y configuración es bastante sencilla. Puede interrumpir el paso a otras conexiones HDMI por sus dimensiones. Es compatible con ChromeCast. Requiere ubicarse en una zona con buena señal Wi-Fi. Es bastante económico. -









TE PUEDE INTERESAR