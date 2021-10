Conforme a los criterios de Saber más

En los últimos meses he tenido la oportunidad de probar diferentes tabletas, como una clara muestra del renacido interés de esta categoría entre los fabricantes. En los últimos días tuve la oportunidad la nueva Galaxy Tab S7 FE (Fan Edition) de Samsung.

Como siempre, te adelanto mi veredicto. Mi experiencia con la Galaxy Tab S7 FE ha sido bastante buena. Se trata de un dispositivo con formato más grande, con batería de larguísima duración y que busca brindarnos una experiencia premium, pero al estilo Samsung, muy similar a la que podemos encontrar en dispositivos de alta gama de la marca surcoreana.

El diseño de la Galaxy Tab S7 FE me hace recordar a una antigua línea de computadoras portátiles de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Como saben, los productos con la denominación FE son el resultado del ‘feedback’ de Samsung con sus usuarios y ofrece como resultado productos con modificaciones muy puntuales, buscando optimizar la experiencia global del usuario. Teniendo eso en cuenta, en las siguientes líneas te voy a contar con más detalle cómo me fue con este dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO SM-T733 DIMENSIONES 284,8 mm x 185 mm x 6,3 mm PESO 608 gramos PANTALLA 12,4″ TFT (1600 x 2560 píxeles), relación de aspecto 16:10 SISTEMA OPERATIVO Android 11, One UI 3.1.1 PROCESADOR Chipset Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670)

GPU Adreno 642L RAM 4GB ALMACENAMIENTO 64GB, expandible vía microSDXC CÁMARAS Principal 8 MP, grabación de video 1080p@30fps

Frontal 5 MP, grabación de video 1080p@30fps AUDIO Dos parlantes, estéreo. Sonido por AKG. Sin conector 3,5 mm CONEXIONES Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Wi-Fi), Bluetooth 5.2, A2DP, LE BATERÍA 10.090 mAh, con carga rápida de 45W.





UN DISEÑO PREMIUM

La Galaxy Tab S7 FE es una tableta con un diseño muy impresionante. Tiene un acabado trasero metálico liso, minimalista, pero con un aire bastante elegante y premium. Ah, con zonas magnetizadas que permiten sostener al S-Pen que viene incluido en la caja.

La Galaxy Tab S7 FE incluye en la caja un S Pen regular. Es un accesorio bastante importante parta sacarle provecho a la tableta. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Lo probé en color Mystic Black, en el que las huellas no se notan tanto, pero están. Sin dudas, la primera imagen que llegó a mi cabeza fue el diseño de las antiguas laptops que Samsung solía vender en el Perú.

En la esquina superior izquierda de la parte posterior de la tableta encontramos el logo de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Tiene las esquinas redondeadas, pero con los lados rectos lo cual brinda una sensación de mayor delgadez y ligereza, pese a las dimensiones de la pantalla. Cuenta con solo dos altavoces [de AKG], uno a cada lado, si tomas la tableta de manera horizontal. Lo bueno es que quedan libres cuando tomas la tableta en esa posición. Arriba y a la izquierda trae dos micrófonos incorporados. Volviendo brevemente a los parlantes, pese a ser dos se hacen cargo del trabajo y tienen un desempeño destacable.

La Galaxy Tab S7 FE trae dos altavoces y los botones de inicio y control de volumen. Su diseño es de esquinas redondeadas, pero los lados se mantienen rectos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El botón de encendido y los del control de volumen están en el borde superior de la tableta, nuevamente, si la tomamos de manera horizontal. El problema está en que, en esa posición, los botones me quedan en un sitio incómodo. La cosa cambia cuando se toma de manera vertical. Sin embargo, me hubiera gustado tener por ahí un sensor de huellas digitales para el desbloqueo.

En el lado inferior solo encontraremos unos pines magnéticos y unas hendiduras de seguridad, para cuando se le agregue algún accesorio [un case o un keyboard].

UN DESEMPEÑO AL ESTILO SAMSUNG

La Galaxy Tab S7 FE tiene una pantalla grande, de 12,4 pulgadas. Es TFT y, aunque no se trata de una AMOLED, se porta muy bien. Cuenta con una tasa de refresco de 60 Hz que le brindan fluidez suficiente. A ver, convengamos que no es un modelo premium, pero cumple sin alejarte de la experiencia. Entonces, te da bastante brillo, colores vivos y buenos ángulos de visión. Entonces, para mí, en ese aspecto no hay nada que reclamar. El principal punto en contra es que atrae huellas de una manera impresionante.

Al poco tiempo de uso, la Galaxy Tab S7 FE detectó la necesidad de una actualización del sistema. Esos detalles se le agradecen a los fabricantes. (El Comercio)

Su desempeño es muy bueno. Levantó las aplicaciones de manera rápida y con mucha fluidez. Incluso mantiene varias aplicaciones abiertas y disponibles para volver a ellas. En cuestión de videojuegos responde, pero siempre y cuando no se use solo para eso, porque se puede sentir un aumento inusual de la temperatura. Ah, en cuanto a maniobrabilidad puede ser un poco complicado debido a las dimensiones de la pantalla. Tampoco se le puede exigir que los juegos vayan a muchos cuadros por segundo (fps).

En lo personal, para mí uno de los puntos bajos de la Galaxy Tab S7 FE que probé es que solo tenía 64GB de almacenamiento interno. (El Comercio)

La usé también para unas clases virtuales que estoy tomando y en el tema de las videollamadas la cosa corre sin problemas. En cuanto a las cámaras, para las videoconferencias es más que suficiente, aunque siempre es de utilidad tener alguna luz adicional. Una vez más te repito: las cámaras de una tableta deben ser tu plan de emergencia para tomar fotos o videos.

Así luce el módulo de la cámara principal de la Galaxy Tab S7 FE. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué es lo que completa la experiencia Samsung? El entorno, la interfaz. Esta Galaxy Tab S7 FE trae la capa de personalización One UI 3.1 que le permite a un usuario habitual de la marca sentirse “en casa” al usar este dispositivo . Y si es un usuario nuevo, tendrá la certeza de que el entorno en el que se mueve es el mismo que tienen casi todos los dispositivos del portafolio de la surcoreana.

La Galaxy Tab S7 FE tiene una cámara frontal bastante eficiente para las videollamadas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Con esto encontramos las aplicaciones precargadas de Samsung, así como funciones especiales como el menú Edge o el menú propio para dispositivos compatibles con el S-Pen. El reconocimiento y emparejamiento con otros dispositivos de la marca es bastante rápido y sencillo.

Una de las cosas muy interesantes de contar con aparatos del ecosistema Samsung es la facilidad de interconexión entre ellos. (El Comercio)

En cuanto al S-Pen, la experiencia es buena, pero con algunas limitaciones. Es decir, aunque todo el entorno trata de convencerte de que no estás usando un implemento digital [incluso la tableta genera un sonidito particular, según el tipo de trazo digital empleado], esa fracción de segundo que se demora entre que desplazas el S-Pen sobre la pantalla y que el trazo se muestre te recuerda que estás usando una máquina que se toma un tiempito en procesar la orden.

Bastante interesante es el Modo Concentración de la Galaxy Tab S7 FE de Samsung. (El Comercio)

Esta Galaxy Tab S7 FE también viene con DeX, que permite conectar la tableta con un monitor [e incluso emparejarle un teclado y un mouse vía Bluetooth] y, de esa manera, aumentar la productividad pasando a un entorno que emula una computadora de escritorio.

UNA BATERÍA DESTACABLE

En cuanto a la autonomía, la Galaxy Tab S7 FE hace la diferencia. Cuenta con una batería de 10.090 mAh de larga duración . El sábado, por ejemplo, la desconecté a las 8:00 a.m., con el 100% de batería. Estuve usándola para ver videos hasta las 9:00 a.m en que comenzaron mis clases por Zoom. Estuve así hasta la 1:15 p.m., y luego seguí viendo videos por unas dos horas más, a un volumen alto. Al final del día aún le quedaban un 30% de batería. Al día siguiente, estuve unas dos horas y media usando Spotify y la aplicación Pen-Up para colorear. Recién luego se acabó la batería.

La batería de la Galaxy Tab S7 FE de Samsung es una de sus características más destacables. El Comercio)

¿VALE LA PENA IR POR ESTA TABLETA?

Sin dudas, la Galaxy Tab S7 FE ofrece y cumple con entregar una experiencia en tabletas que vaya un poquito más allá que el resto, con el respaldo que una marca como Samsung puede ofrecer en la actualidad. Además, incluir en el paquete el S-Pen es un punto a favor.

La Galaxy Tab S7 FE de Samsung es un dispositivo bastante interesante, para considerar entre las actuales opciones en el mercado. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, creo que la configuración propuesta [4GB de RAM y 64GB de almacenamiento], las limitaciones de su gran pantalla y su precio la pueden poner en desventaja frente a las opciones de la competencia. Aún así, me parece que es una buena opción a considerar, sobre todo para quienes prefieren los productos de Samsung.

EN RESUMEN

