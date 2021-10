Conforme a los criterios de Saber más

Ya hace un buen tiempo pude probar el Moto G100, la apuesta más fuerte de Motorola por renovar su familia más popular: la Moto G. Ya se ha comentado en que menos de 10 años de creación, esa familia idea de Google -cuando la marca de la gran M era parte del gigante de internet- reconfiguró el mercado de los teléfonos inteligentes al crear la gama media. Los Moto G nacieron con el concepto de tener hardware con características de alta gama, contar con Android y una promesa de constantes actualizaciones, todo a un precio bastante razonable.

Desde mi punto de vista, la competencia tan dura hizo que Motorola buscara en la diversificación una manera de mantener fresca su propuesta del Moto G. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a llegar más modelos con mínimas mejoras entre unos y otros, con lo que la novedad se fue diluyendo. Hasta este año en que se presentó a la nueva familia Moto G.

Motorola hizo los cambios suficientes para refrescar el estilo del Moto G100, sin alejarse de la propuesta tradicional de la familia Moto G. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Tuve la oportunidad de probar por varias semanas el Moto G 100 [sí, las nomenclaturas cambiaron a dos dígitos para todos los modelos, siendo este el más ‘power’]. ¿Qué fue lo que me dejó? La sensación de que, después de mucho tiempo, estaba usando un smartphone que reúne todo el espíritu inicial de la familia Moto G . Además, estrena una funcionalidad que va a ser uno de los pilares de la propuesta de la marca a futuro: Ready for [de la cual te brindo detalles más adelante]. Entonces, te invito a que leas a continuación los detalles de cómo me fue con este equipo.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MOTOROLA MOTO G100 DIMENSIONES 168,4 mm x 74 mm x 9,7 mm PESO 215 gramos PANTALLA 6,7″ LCD IPS, resolución 1080 x 2520, tasa de refresco de hasta 90Hz SISTEMA OPERATIVO Android 11 PROCESADOR Snapdragon 870 5G (7 nm) RAM 8 GB ALMACENAMIENTO Versiones de 128 GB y 256 GB [UFS 3.1], expandible vía microSD. CÁMARAS TRASERAS Principal 64 MP, f/1.7, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF

Macro 2 MP, f/2.4

Gran angular 16 MP, 121˚ 1.0µm, PDAF

Profundidad 2 MP, f/2.4 CÁMARAS DELANTERAS Principal 16 MP, 1.0µm

Angular 8 MP, 100˚ 1.12µm BATERÍA 5.000 mAh con carga rápida de 20W





EL UNBOXING





PARECE FAMILIAR, PERO HA CAMBIADO

Digamos que en el tema de diseño -sobre todo en los más recientes modelos- la familia Moto G no ha cambiado mucho. Ahora, en este Moto G100 lo que llama la atención es la presencia de una cámara doble , con sendos orificios en una pantalla que parece grande... porque es grande. Pero que eso no te asuste, pues permite maniobrabilidad sin problemas.

El principal cambio se nota por detrás: se nota el vidrio con un acabado de color que cambia según la incidencia de la luz. En particular me agradó mucho la integración del módulo de las cámaras, pues casi no sobresale del cuerpo del equipo.

En el resto no hay muchas novedades: diseño con bordes redondeados, botones de inicio [también sensor de huellas] y control de volumen a la derecha; a la izquierda el botón de acceso directo a Google Asisstant; abajo la entrada para los auriculares, conector USB Tipo C y un parlante. Sí, solo un parlante tiene este equipo.





ESTE ES EL TIPO DE MOTO G QUE YO QUERÍA

Como mencioné antes, la cantidad de modelos en la familia Moto G ya no me sorprendía... hasta este. La pantalla del Moto G100 es de 6,7″ con resolución FHD+ y tecnología IPS. Podría parecer que queda corto, pero es bastante buena. ¿Podría ser mejor? Sí, pero así como está va bien.

Sobre la derecha del Moto G100 encontramos el botón de encendido/sensor de huellas digitales y los controles de volumen. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este es un equipo que se siente bien en la mano y que se siente sólido en su uso. Es fluido, rápido, va directo al grano en cada tarea. Rinde. Esto es lo que ha heredado de las versiones anteriores: tener un sistema operativo casi puro, con una muy ligera capa de personalización [MyUX] , contadas aplicaciones propias que son lo que le terminan dando el sabor característico a Motorola. El equipo viene con Android 11.

A la izquierda del Moto G100 encontramos el botón de acceso directo al Google Assistant y la bandeja para la microSD y la nano SIM. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a temas de seguridad, cuenta con sensor de huellas dactilares bastante cumplidor y reconocimiento facial, que depende de la iluminación. Tiene como novedades el GameTime, que permite hacer una serie de configuraciones en automático para que juegues sin distracciones; y la posibilildad de personalización de las pantalas de inicio del equipo.

En el borde superior del Moto G100 solo encontramos un micrófono. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el lado inferior del Moto G100 encontramos un conector para auriculares, la entrada USB tipo C, un micrófono y un altavoz. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Al momento de los videojuegos, el Moto G100 se ha portado a la altura, sobre todo en los que no tienen mayor exigencia gráfica [recuerden que, finalmente, estamos analizando un smartphone de gama media]. Igual, se calienta un poco en la zona de las cámaras.

Su batería es de 5.000 mAh y gestiona bien el trabajo para brindar casi un día y medio de autonomía con un uso intenso durante la jornada laboral. Pero no solo eso, sino que tiene la capacidad de recargar esa gran batería con mucha velocidad. Le toma un poco más de una hora y media en recargar completamente la batería.





LISTO PARA TODO

¿Qué es eso del Ready For? Se trata de una solución de conectividad que permite empatar el dispositivo móvil con una pantalla más grande. Para experimentar las múltiples posibilidades que se le abren a esta línea de teléfonos, Motorola me prestó el Moto G100 con una serie de accesorios.

Motorola me prestó el Moto G100 junto con una pantalla táctil, un control de Xbox, un mouse y un teclado inalámbrico. Con todo eso puede experimentar la funcionalidad Ready For. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Así, colocando el Moto G100 sobre un pedestal, y conectándole un cable con salida HDMI pude emparejarlo con una pantalla táctil de Lenovo. Luego, lo pude emparejar con un mando de Xbox, así como con un mouse y un teclado inalámbricos. Todo se va a manejar desde un hub . ¿Qué se puede hacer con todo esto?

Primero, en el modo escritorio, usar el smartphone en un entorno más amplio, como en el de la pantalla, como si se tratara de una computadora, pero con acceso a todas las apps del móvil, incluso en multitarea. A través de un También se puede aprovechar mucho más el modo Juego, el modo TV que permite consumir multimedia y el modo Chat de video para la comunicación. Lo interesante es que en cada modo restringe el uso a las aplicaciones relacionadas y te permite centrarte y aprovecharlas al máximo.

Entonces, se nota cómo Motorola apuesta -como otras marcas- por el emparejamiento con otros dispositivos [sobre todo de pantallas más grandes] para brindar una experiencia con la comodidad de una computadora , pero teniendo el smartphone como cerebro.





MEJORA EN LAS CÁMARAS

Parte del estancamiento que yo sentía en la familia Moto G tenía que ver con sus cámaras. Cada vez se anunciaban mejoras, nuevas configuraciones y componentes, pero al momento de poner manos a la obra el apartado de las cámaras no se convertía en un diferencial con su competencia.

El módulo principal de cámaras en el Moto G100 incluye cuatro lentes. El de la esquina inferior izquierda se usa para el macro. Alrededor tiene un aro que se ilumina y brinda luz para mejorar las tomas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

No es que todo sea una maravilla con este Moto G100 pero, en lo particular, sí he sentido una mejora sustancial. No soy exagerado. Solo es mi parecer en comparación con varios de los más recientes Moto G que he podido probar [a excepción del Moto G 5G que es otro de los que están muy bien]. Hoy siento que las cámaras, tanto en foto como en video, van bastante bien.

El Moto G100 tiene doble cámara frontal, ambas en orificios dentro de la pantalla, y ubicados en la esquina superior izquierda. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Un detalle muy interesante es el flash cuando se usa el modo macro: el aro que lo rodea se enciende. Queda muy bonito [tanto en lo visual como en el resultado]. En donde se puede sentir que aún queda por mejorar es en las tomas con poca iluminación. Los resultados no son equilibrados, incluso con el modo noche activo. Las cámaras delanteras también van bien.

Esta toma se realizó con el lente ultra gran angular del Moto G100l, de día. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otra foto con el modo automático del Moto G100. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Esta es una foto tomada con el modo automático del Moto G100. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Ahora, una muestra del marco del Moto G100. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Con la falta de iluminación, las cámaras delanteras del Moto G100 tratan de aprovechar cualquier fuente de luz. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Con las cámaras principales, el Moto G100 sufre la falta de iluminación. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Con las cámaras principales, el Moto G100 sufre la falta de iluminación. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Una muestra más del macro del Moto G100. (Foto: Bruno Ortiz B.)













¿VALE LA PENA IR POR ÉL EN ESTOS MOMENTOS?

Desde mi punto de vista, si es que eres un fan de Motorola -en particular de la familia Moto G- y no estabas tan entusiasmado con los más recientes modelos, este Moto G100 tiene mucho para recuperar tu cariño .

El Moto G100 de Motorola se comercializa en el Perú a través de Claro. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, por su precio [alrededor de S/ 2.900 liberado, pero en otros precios en exclusiva con Claro] es probable que otro tipo de usuarios encuentren equipos de otras marcas que sí cuentan con algunos aspectos que le faltan al terminal de Motorola.





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA El diseño es llamativo e integra bien el módulo de cámara. La pantalla va bien, pero es solo cumplidora. Muy interesante su concepto Ready For. Puede resultar un tanto pesado y voluminoso para algunos usuarios. Una batería de buena autonomía. - Gran desempeño global. -





