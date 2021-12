Conforme a los criterios de Saber más

Huawei termina el 2021 con la presentación de dos nuevos smartphones. Uno de ellos es el Nova 8i, un móvil que es ofrecido al usuario como un equipo con gran diseño, cámaras versátiles y una extraordinaria batería. Aproveché que tenía unos días de vacaciones y lo utilicé como mi dispositivo principal.

¿El veredicto? Se trata de un smartphone que no es malo, pero que sorprende al quedar un poco relegado -en comparación con otras marcas- en el segmento en el que busca competir. En esta reseña te daré más detalles que fundamentan esta posición.

Aunque está construido en policarbonato, el Nova 8i de Huawei cuenta con un aspecto bastante atractivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





MODELO NEN-LX3 DIMENSIONES 161,8 mm x 74,7 mm x 8,58 mm PESO 190 gramos PANTALLA 6,67″ FHD+, TFT LCD (IPS), resolución 2376 x 1080 PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 662

CPU Procesador de ocho núcleos: 4 x Cortex A73 2.0 GHz + 4 x Cortex A53 1,8 GHz

GPU Adreno 610 SISTEMA OPERATIVO EMUI 11 (basado en Android 10) RAM 6 GB ALMACENAMIENTO 128 GB CÁMARAS Principales: Lente de alta resolución de 64 MP, apertura f / 1.9

Lente ultra gran angular de 8 MP, apertura f / 2.4

Lente de profundidad de 2 MP, apertura f / 2.4

Lente macro de 2 MP, apertura f / 2.4

Frontal: 16 MP (apertura f / 2.0) BATERÍA 4.300 mAh.

Compatible con la Super Carga Huawei (máximo de 66 W)

Requiere cable y cargador que se incluyen en la caja.









EL UNBOXING





UN DISEÑO QUE LUCE FAMILIAR

El Huawei Nova 8i es un smartphone de gama media que tiene como una de sus principales apuestas el diseño. No te voy a mentir: es bastante llamativo e interesante a primera vista. Pero, en lo personal, que sea bastante parecido al antiguo Mate 30 Pro y al Honor 50 Lite me generan sentimientos encontrados, pues me restan esa sensación de originalidad.

El llamativo módulo circular que alberga las cuatro cámaras del Huawei Nova 8i ya lo habíamos visto en otros modelos de la marca. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En este caso, el Nova 8i mantiene líneas que ya son familiares en Huawei como las esquinas redondeadas, aunque esta vez no encontramos curvatura en la pantalla. El borde derecho tiene una leve hendidura donde va el botón de encendido, que también actúa como sensor de huellas. Sobre este el control de volumen. En el borde superior hay un micrófono, un altavoz y la entrada para los auriculares. Sobre la izquierda no hay nada; y en el borde inferior están la bandeja para la nano SIM, otro micrófono, la entrada USB-C y otro altavoz.

Huawei mantiene las líneas que caracterizan a los modelos de sus equipos en este Nova 8i. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Me tocó probar el color plata de luna (Moonlight silver). Queda muy llamativo en la parte trasera. Pese a ser completamente de policarbonato, tiene un acabado reflejante que le hace parecer de metal. Sin embargo, la superficie atrae demasiado las huellas digitales, por lo que resulta imprescindible el uso de la carcasa de silicona incluida en el empaque. Aunque el módulo de cámara es circular (y dentro tiene dos lentes ubicados sobre los otros dos, como si fueran la cara de un dado), se diferencia de los otros modelos en que el borde de este círculo no es tan amplio.

Los bordes muy delgados en la cara frontal del Huawei Nova 8i se agradecen. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a la ergonomía, es un equipo que se siente muy bien en la mano, brinda un buen agarre y, como no es tan pesado, no cansa tenerlo siempre.

UN DESEMPEÑO QUE QUEDA CORTO

El Nova 8i de Huawei tiene una pantalla Full HD+ con proporción 20:9 que es cumplidora: muestra bien los colores, pero no destaca. Su principal problema -me parece- es con el brillo. En interiores va sin problemas, pero bajo la luz natural (sobre todo en días soleados) es complicada la visualización. Otro tema en este apartado es que su tasa de refresco es de 60Hz, cuando otros fabricantes están apostando incluso en este segmento por tasas mayores.

El Huawei Nova 8i utiliza como sistema operativo EMUI 11 basado en Android 10. (El Comercio)

Por otro lado, sus bordes son bastante delgados , dejando un gran espacio de pantalla para la visualización (en esta época ya nos acostumbramos a que los orificios para alojar, en este caso, la cámara y los sensores, pasen desapercibidos).

Uno de los principales problemas que tiene este equipo, para mí es la inclusión del procesador Snapdragon 662. No porque se trate de un componente malo, pues no es así. Sino que, para los requerimientos actuales y las propuestas de la competencia en este mismo segmento, queda relegado. ¿Se puede usar con videojuegos? Sí, pero sin exigencias de video muy alta. ¿Navegación y uso regular? Sin problemas.

No obstante, las limitaciones se notan, por ejemplo, en el procesamiento de las imágenes : cuando se toman fotos o videos en determinadas condiciones, el equipo se tomará su tiempo en “pensar” y “procesar” hasta quedar listo para la siguiente toma. Las tareas muy pesadas no son su mejor aliado.

El Nova 8i de Huawei ofrece un combo de cuatro cámaras interesante, que incluye la posibilidad de mostrar tomas en ultra gran angular, aunque la distorsión a los lados de la imagen me parece bastante notoria, así como la pérdida de luminosidad cuando se usa ese lente. El modo Apertura difumina de manera muy artificial el fondo del objeto cuya imagen se va a capturar, y el Modo Noche al intentar aprovechar cualquier rayo de luz, puede terminar quemando la imagen.

En video se notan otras limitaciones: colores más lavados (no tan brillantes ni vívidos), ausencia de estabilización y solo un máximo de 30 cuadros por segundo en la grabación . Pero quiero dejar esto en claro: el Huawei Nova 8i tiene cámaras que ofrecen (sobre todo en fotografía, como ya es una costumbre) buenos resultados en general. Pero tal como está la competencia en la actualidad, ya no basta con seguir la tradición.

Finalmente, solo debo recordarles que es un smartphone que está basado en Android 10 con la capa de personalización de Huawei, EMUI 11 y que no cuenta con los servicios móviles de Google. Esa ausencia sigue siendo como una herida que no cierra en Huawei: yo considero que no es mortal (todavía), pero no le permite desarrollarse como debería. Aún así, sí existe la vida en dispositivos sin los GMS.

Es interesante cómo ha ido creciendo no solo la oferta de aplicaciones de terceros disponibles en AppGallery, sino también las propias de Huawei. (El Comercio)

En cuestiones de seguridad, el Huawei Nova 8i tiene un sensor de huellas que funciona bastante bien: rápido y preciso. Sin embargo, el reconocimiento facial se toma su tiempo.

SU PUNTO DESTACABLE

La característica que encuentro más destacable en este Huawei Nova 8i tiene que ver con su batería. Esta es de 4.300 mAh y, con un uso intenso, puedes tener, sin problemas, hasta un día completo de autonomía. Pero lo más interesante está en su capacidad de recarga. El equipo es compatible con la Super Charge de Huawei y, gracias a su adaptador de pared de 66W puedes cargar la batería de 0% a 100% en alrededor de tres cuartos de hora. Así de veloz.

Sin duda, uno de los puntos más altos de este Nova 8i de Huawei es su batería y capacidad de carga rápida. (El Comercio)

CONCLUSIÓN

El Huawei Nova 8i es un smartphone con un funcionamiento correcto, pero que no destaca en su segmento. Aunque cuenta con un hardware muy interesante, la puesta en práctica final -que incluye un procesador que parece ponerle un freno de mano- termina por dejar un equipo que queda algo relegado en comparación con la competencia.

El Huawei Nova 8i es un smartphone que cumple con suficiencia muchas de las tareas esperadas en un dispositivo de la gama media. Su principal problema es que la competencia se ha animado a ir un paso más allá. (Foto: Bruno Ortiz B.)





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Su batería de larga duración y su carga super rápida de 66 W. Tiene un procesador que le pone muchas limitaciones al terminal. Aunque es un diseño que ya hemos visto, es muy llamativo y no parece que estuviera hecho de policarbonato. Sus cámaras solo son buenas y a su pantalla le falta brillo.





