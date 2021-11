Conforme a los criterios de Saber más

Aunque la presentación formal en el Perú se realizó recién hoy, en El Comercio hemos probado durante unos días el nuevo Honor 50, primer smartphone presentado localmente por la marca Honor. Por si no lo recuerdan, hace un año esta submarca de Huawei se independizó y empezó a hacer negocios por su cuenta. En el Perú ha introducido diferentes productos -con una estrategia similar a la de otras marcas asiáticas, sobre todo por la diversidad de su portafolio-, pero el más esperado era su teléfono inteligente.

Pese a este contexto, lo claro es que este nuevo Honor 50 trae dos cosas importantes: primero, se trata un dispositivo con un diseño y hardware muy similar a los smartphones de Huawei. No le doy más vueltas, me recordó a un P30 Pro. Segundo, cuenta con los servicios móviles de Google (GMS). ¿Será este el inicio real de una nueva marca? ¿Se convertirá en un competidor serio en el mercado local? ¿La separación de su antigua matriz estará marcada solo por contar con GMS? Creo que algunas de estas preguntas tendrán respuesta a continuación.

Pese a que el diseño pueda resultarnos familiar, el Honor 50 -sin dudas- sigue jalando las miradas. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO NTH-NX9 DIMENSIONES 160 mm x 73.8 mm x 7.8 mm PESO 175 gramos PANTALLA 6,57″ OLED, tasa de refresco de 120Hz, resolución 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 SISTEMA OPERATIVO Android 11, capa de personalización Magic UI 4.2. Incluye Google Play Services PROCESADOR Snapdragon 778G 5G (6 nm)

CPU: Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670)

GPU: Adreno 642L MEMORIA RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 256GB, no tiene espacio para expandir memoria con tarjetas CÁMARAS Principal 108 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 120˚, 17mm (ultra gran angular)

2 MP, f/2.4, (macro)

2 MP, f/2.4, (profundidad)

Grabación de video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps

Frontal 32 MP, f/2.2, 22mm (gran angular), 1/3.14″

Grabación de video: 1080p@30fps BATERÍA 4.300 mAh, carga rápida de 66W (adaptador incluido en la caja). CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda-dual, Wi-Fi Direct, hotspot. Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD









EL UNBOXING





DISEÑO

Como mencioné antes, mi primera impresión al verlo fue recordar al P30 Pro , el último smartphone de alta gama de Huawei que vino con GMS. Pero es que las razones saltan a la vista: desde la ubicación de la cámara, los bordes de la pantalla redondeados [que, dos años después, no se usan mucho pues se considera que generar zonas en donde la imagen se oscurece], hasta la tipografía, las imágenes y la ubicación de botones y otros conectores.

Lo que sí llama la atención es el módulo de cámara en la parte superior izquierda, atrás. Es muy particular: dos grandes círculos, ubicado uno encima de otro. El de más arriba privilegiando su sensor principal, y el de abajo repartiendo el espacio entre las otras tres cámaras y el flash. Les confieso que ese elemento distinto hizo que pensara: “bueno, aquí está algo que lo hace diferente por fuera”.

El módulo trasero de cámaras principales del Honor 50 5G es la parte más llamativa de su diseño. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, esa emoción se me desvaneció al poco tiempo, cuando descubrí que otro smartphone que también se comercializa localmente, el Nova 9 de Huawei, tienes exactamente el mismo diseño. Por delante y por detrás. Solo que, como es esperable, este no cuenta con los servicios de Google. Estuve buscando información al respecto y encontré que, aparentemente, el diseño del Honor 50 fue hecho antes de la separación de las empresas. Como dice el meme: “No lo sé, Rick”.

El Honor 50 5G trae una bandeja para la SIM, pero no soporta tarjeta de memoria microSD. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Dejando todo eso de lado, el Honor 50 tiene un diseño elegante y llamativo. Es ergonómico y no está entre los dispositivos más voluminosos y pesados del mercado.

El Honor 50 5G trae la pantalla con los lados bordeados. Sin embargo, este estilo ya no se usa mucho pues parece generar zonas oscuras en las imágenes. (Foto: Bruno Ortiz B.)





DESEMPEÑO

El Honor 50 es un dispositivo de gama media alta muy solvente . Su pantalla de 6,57 pulgadas va muy bien. Ofrece gran contraste y colores bastante vibrantes. Como ya mencioné, hoy los bordes a los lados de la pantalla ya se han dejado de lado, pero aquí aún los encontramos. Los bordes son delgados, pero me encuentro con uno de los puntos por mejorar que se arrastra desde el P30 Pro: colocar el sensor de huellas digitales bajo pantalla en una zona demasiado baja, obligando a que la mano tome una posición poco natural.

Una de las novedades es que cuenta con una tasa de refresco de pantalla de hasta 120 Hz. Hay la posibilidad de dejar que el dispositivo decida cuándo activarlo, pero para disfrutar de esa sensación de fluidez es mejor dejarlo activo. Eso sí, de todas maneras influirá en la autonomía del equipo.

La paleta de colores que muestran las cámaras del Honor 50 5G es bastante llamativa. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En líneas generales, el Honor 50 5G es capaz de tomar buenas imágenes, sobre todo con buenas condiciones de luz. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En esta foto hecha en interiores, se puede notar la capacidad del Honor 50 5G para el desenfoque en segundo plano. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la experiencia de uso no hay novedad, sobre todo si tuviste la suerte de probar los últimos dispositivos Huawei de alta gama con GSM. Aquí encontrarás eso. Y aquí quiero detenerme brevemente en la capa de personalización. Este Honor 50 viene con Android 11 y la capa de personalización Magic UI 4.2. Probablemente te parecerá también familiar, porque es muy parecida (por no decir igualita) al EMUI. En cuanto a conectividad, tampoco hay quejas: estable en conexiones 5G, compatible y sin problemas con Wi Fi 6 y, en líneas generales, muy bueno.





Con respecto a las cámaras, ha habido una puesta a punto en el Honor 50. Tiene un sensor principal de 108 megapíxeles y un gran angular que se portan bastante bien. Puedo decir que en cuanto a las fotos -pese a que aquí no hay la distintiva alianza con Leica- este Honor 50 continúa el buen trabajo que dispositivos como el P30 Pro de Huawei fueron alcanzando. Pero nada más. Aún hay ciertos problemas quemando un poco los colores blancos. Eso sí, también ha heredado las limitaciones en cuanto al video. Ojo, no quiero decir que no sirva para esa función, sino que aún tiene bastante techo por alcanzar. La cámara frontal hace un buen trabajo.

Finalmente, en cuanto a la autonomía nos va a alcanzar de sobra para la jornada laboral en un uso intensivo. Pero lo mejor viene justamente cuando pienses que la batería no te va a alcanzar para más. El Honor 50 incluye en su caja un adaptador de pared de 66W que permite hacer una verdadera carga rápida que lo lleva de 0% a 100% en unos 45 minutos. Y si estás apurado, en unos 20 minutos vas a tener casi el 70% de carga. Así de rápido.





Así lucen las fotos con el ultra gran angular con poca iluminación. (Foto: Bruno Ortiz B.)





¿VALE LA PENA IR POR UN HONOR 50 5G?

Yo creo que sí vale la pena ir por un Honor 50 5G . Pero, ojo, me parece que el principal público al que están apuntando son los ‘huaweilovers’. Esos fans que quedaron desolados de que todos los dispositivos que vinieron después del P30 Pro carecieran de los servicios móviles de Google. Aquí, ese grupo encontrará la experiencia Huawei de toda la vida, un hardware actualizado y el acceso a GMS.

Con el Honor 50 5G, Honor debuta en el mercado local de smartphones. Esperamos que vaya encontrando su propio estilo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Me parece que en el caso particular de este Honor 50 5G tenemos que ver la cosa así: ¿Se acuerdan del blip en las películas de Marvel? Cuando Thanos chasqueó los dedos borró de la existencia a mitad del planeta y, luego, cuando Hulk hizo lo propio, los borrados volvieron al punto exacto en donde estaban unos años antes. La llegada de este Honor 50 es como si volviéramos de ese blip. Es como si fuera el equipo siguiente al P30 Pro y esta era la ligera actualización que requería un modelo nuevo. Creo que el reto para Honor a futuro será decidir si seguirá siendo la no-marca de Huawei que puede hacer todo lo que esta no está en condiciones de hacer, o si verdaderamente se convierte en una marca independiente, con un estilo propio, etc. Sea cual sea la decisión que tomen, lo positivo es que hay una nueva buena opción para los usuarios locales.

El modelo que probé fue el de 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su precio es de S/ 2.999. La versión de 6GB+128GB de almacenamiento cuesta S/ 2.699 y el Honor 50 Lite tiene un precio de S/ 1.499. Por lanzamiento, se incluirá un parlante JBL Clip 4, unos Honor Earbuds 2 Lite y la tarjeta VIP de servicio, que permite cambio de batería, dos años de garantía y tres meses de garantía de pantalla.





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Es un equipo bastante equilibrado y de gran desempeño. Las cámaras no son lo más destacable. Buena autonomía y su carga rápida es destacable. Si buscas una identidad propia de Honor, solo encontrarás algunas apps específicas de la marca. Tiene tasa de refresco de pantalla de 120 Hz. -





