En lo que significa su primer lanzamiento del año, Poco -marca asiática vinculada con Xiaomi- presentó formalmente en el Perú su nuevo M4 Pro 5G, un smartphone con el que pretende quedarse con un pedazo de la disputadísima gama media local.

La apuesta consiste en ofrecer un dispositivo a un precio razonable y que sea lo suficientemente eficiente, con algunas características -como en este caso, su batería- que puedan servir como un diferencial importante. La gran pregunta es saber si eso será suficiente para convencer a los usuarios. Por eso, te invito a leer completa esta reseña.





El diseño del nuevo M4 Pro 5G de POCO es bastante llamativo. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Tu checklist

El plástico manda, pero no está del todo mal. No hay mucha novedad en cuanto al diseño de este Poco M4 Pro 5G, porque mantiene tanto características previsibles en teléfonos de esta gama como aspectos propios de la marca, pero que ya habíamos visto en otros modelos. La carcasa posterior es, sin dudas, la más llamativa. Me tocó probar el color amarillo que jala las miradas por dos motivos adicionales: el gran segmento oscuro donde va el módulo de cámaras y por tener un acabado que permite que reaccione según le caiga la luz. Se siente bien en la mano -justo lo probé al mismo tiempo que un Oppo Reno 6 Lite y, en comparación, era un poco más grande y poco pesado-, pero no es un imán de huellas.

Hablando de eso, el sensor de huellas se encuentra en el lateral derecho en una posición bastante natural para la mano y los controles de volumen exactamente encima. Incluye entrada para auriculares cableados y un sensor infrarrojo, para usar el smartphone como control remoto.

Aunque el módulo aparenta otra cosa, en realidad solo cuenta con dos sensores para las cámaras principales. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Por el frente, tiene bordes muy delgados y la cámara delantera está en un agujero en la zona superior central de la pantalla. En la parte posterior, tiene un gran sector – en la zona superior- que está pintado de negro. Sobre la derecha tiene el nombre de la marca y sobre la izquierda el módulo de cámaras. Aquí es donde encontramos un “truquito” para que el usuario piense que tiene un dispositivo más complejo, cuando no lo es: el módulo solo tiene dos lentes, pero da la apariencia de que contara con cuatro. Arriba tiene un lente que permite tomar fotos de 50 MP [más adelante explicaré cómo lo hace] y abajo tiene cuatro espacios organizados como la cara de un dado. De todos eso, solo uno es lente, el otro es un flash LED, otro incluye un punto rojo y el último las letras AI, haciendo referencia a su función de inteligencia artificial.

Pantalla justa, pero con sorpresas. La pantalla de este Poco M4 Pro 5G es de 6,6 pulgadas, LCD IPS, con resolución Full HD+, con una relación de aspecto 20:9 . Tiene buenos ángulos de visión, pero que se pueden mejorar. En lo personal, me parece que ofrece colores y brillo en un modo bastante correcto, aunque a mi parecer en este último aspecto se queda un poco relegado cuando la pantalla está bajo la luz natural [pese a que cuenta con la función Sunlight Display]. Pero después, para la navegación y el consumo de contenido, la pantalla cumple bien.

La sorpresa está en que la pantalla de este dispositivo de Poco ofrece una tasa de refresco de 90 Hz, aunque por defecto el equipo viene configurado a 60 Hz. Lo bueno es que para hacer el cambio manual no hay mucha complicación, más que entrar en la opción Pantalla dentro de la Configuración. Claro está que el tener una tasa de refresco más alta tendrá un impacto directo en la duración de la batería.

Este es el resumen de las características principales del Poco M4 Pro 5G.

Además, incluye una función que -como todavía no es un estándar- me suele desconcertar un poco: deslizando hacia abajo desde el lado derecho del borde superior se despliega el menú de accesos directos [Interruptores, como los llama Poco], que te permiten controlar los datos móviles, el Bluetooth, la linterna o el WI-Fi, así como activar o desactivar los sonidos, el modo avión, el modo de lectura, la grabadora, el ahorro de energía, etc. Asimismo, deslizando hacia abajo, pero ahora desde el lado izquierdo del borde superior accederás a las notificaciones.

Desempeño esperado. La configuración del modelo que probé era de 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (expandible hasta 1TB), con un procesador MediaTek Dimensity 810 . Tras la experiencia de los últimos días, me pareció que el rendimiento de este Poco M4 Pro 5G fue bueno: bastante fluido, sin problemas con la multitarea, con tiempos de carga dentro del estándar en la gama. En temas de redes sociales, productividad, uso de multimedia va bien y rápido.

Puede servir para juegos, pero no se le puede exigir demasiado en el rendimiento gráfico. Por ejemplo, con Asphalt 9 Legends la experiencia para mí fue buena, dentro de lo esperable. Intenté con Genshin Impact, pero me aburrí de esperar la descarga de la actualización. No sentí que calentara mucho por la exigencia. Eso sí, creo que si buscas un dispositivo para darle con todo a los juegos, quizás esta no deba ser tu única opción.

El nuevo Poco M4 Pro 5G se comercializará en el Perú en tres colores: Cool Blue, Power Black y Poco Yellow. (Poco)

El Poco M4 Pro 5G ofrece certificación IP53, es decir que protege del ingreso de una cantidad de polvo que pueda perjudicar al equipo y tiene resistencia ante salpicaduras o spray de agua. Nada más.

El equipo utiliza el sistema operativo Android 11 y la capa de personalización MIUI para Poco 12.5.3 (versión global). Si ya has usado dispositivos de Xiaomi, sabrás que se trata de una capa que no es muy compleja de usar, con muchas opciones de personalización, pero que viene con un montón de aplicaciones preinstaladas que, probablemente, no vayas a usar. Lo bueno es que puedes desinstalarlas.

Como capas de seguridad tiene sensor de huellas (que va muy bien y que puede configurarse para pulsar o presionar), reconocimiento de rostro (que funciona bien cuando hay buena iluminación), desbloqueo por PIN y patrón, entre otros. Tiene NFC y Radio FM. Aunque el Poco M4 Pro 5G tiene doble altavoz y alcanza un volumen bastante alto, en realidad su calidad no es destacable.

Cámaras cumplidoras. Después de descubrir que nuestro equipo en lugar de cuatro tiene solo dos sensores, pasemos a revisarlos. En líneas generales, tanto los dos principales como el sensor delantero cumplen en condiciones de buena iluminación.

Con una buena iluminación, las cámaras principales del M4 Pro 5G de Poco pueden dar buenos resultados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Con las cámaras principales vas a obtener fotos razonables para el segmento en el que se encuentra el equipo. Tienes la opción de HDR, por lo que dejarlo en automático será lo mejor que puedas hacer. Incluye un lente gran angular que, aunque reduce un poco la calidad final, siempre es una opción interesante y que se agradece, sorprendiendo incluso cuando hay buenas condiciones de luz. Su modo Noche trata de hacer un buen trabajo y también ofrece tomas que pueden ser de tu agrado. La cámara delantera es de 16 MP, con un modo Retrato que podemos aprovechar. Claro está, todo va a ir mejor mientras más iluminación tengamos.

Como suele suceder, la calidad de las imágenes dependerán mucho de la cantidad de iluminación con que se cuente. Sin embargo, es posible ingeniárselas para tener buenos resultados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la grabación de video tiene varias limitaciones. Solo tiene dos resoluciones: 720p y 1080p y la posibilidad de grabar a 30fps o a 60fps. Tiene la opción para estabilización solo en 1080p/30fps. Puede demorar un poco en los enfoques. En la cámara delantera, graba a 1080p/30fps.

El M4 Pro 5G de Poco puede brindar imágenes con una calidad de detalle interesante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Punto fuerte, pero no exclusivo. Sin dudas, uno de los atractivos del Poco M4 Pro 5G es su batería de 5.000 mAh y carga rápida de 30 W. En un uso moderado, tranquilamente se pueden alcanzar hasta los dos días de autonomía. Ya si tu uso es intenso, el tiempo de la batería puede ir desde el día entero hasta un día y medio. Aunque es una característica para nada despreciable, es verdad que no es una exclusividad de la marca. Cada vez más modelos en esta gama cuentan con baterías de este tipo y más que una particularidad se está convirtiendo en un estándar.

Es compatible con la carga rápida de 30 W y para eso requiere de un adaptador de pared que viene incluido en la caja. En 20 minutos tienes ya el 38% de la carga. En poco más de media hora te acercas al 60%. Se requiere un poco más de una hora para tener la batería completamente recargada.

Precio

La versión de 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento del Poco M4 Pro 5G tiene un precio regular de 1.299 soles. Sin embargo, está desde hoy a un precio promocional de S/ 999 en la web de Falabella, en xiaomioficial.pe y, próximamente en las Mi Store locales y en Claro y Entel. Los colores disponibles Power Black, Cool Blue y Poco Yellow.

El Poco M4 Pro 5G se encuentra en una gama de precio bastante atractivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Vale la pena?

Tras varios días con el Poco M4 Pro 5G, me parece que hoy es -iniciando el 2022- una interesante opción con la relación calidad-precio en el mercado peruano. Cuenta con un desempeño global que, si bien no destaca, es muy cumplidor, con una batería y sistema de recarga clave, un diseño llamativo y la posibilidad de tener un dispositivo listo para las nuevas redes 5G sin necesidad de un alto precio.





