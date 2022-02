Conforme a los criterios de Saber más

Desde hace un tiempo, Samsung ha empezado a lanzar versiones de sus teléfonos de gama alta [luego de otros dispositivos] acompañados de la denominación FE, que significa ‘fan edition’ o edición de los aficionados. Así, ofrece versiones en donde recoge el feedback de los fans de la marca y termina ofreciendo modelos que recogen características interesantes de la gama, a un precio más reducido.

LEE TAMBIÉN: El Galaxy A52s 5G es el mejor smartphone de gama media que puedes conseguir hoy

Estos días me tocó probar el Galaxy S21 FE 5G, que fue lanzado hace un mes en el CES 2022 de Las Vegas. Normalmente, este tipo de dispositivos se esperan para la segunda mitad del año, por lo que este smartphone se debió lanzar hacia octubre del 2021. Sin embargo, la crisis de componentes habría postergado el lanzamiento hasta octubre de este año. ¿Cuál es el problema con eso? Que Samsung acaba de lanzar los nuevos Galaxy S22 porque lo que, en un mes, aproximadamente, ya deben estar llegando a mercados como el peruano. ¿Tener las fechas de lanzamiento y disponibilidad tan pegaditas le jugará en contra a este FE?

El Galaxy S21 FE 5G hace ligeros cambios en su diseño, pero siempre dentro de la línea ya establecida por Samsung para esta línea de samrtphones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Primero empecemos revisando las especificaciones técnicas del equipo y viendo con detalle, qué es lo que incluye en su caja.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





EL UNBOXING





TU CHECKLIST

Un diseño más cercano a los Galaxy A. Esto no debe ser tomado como algo negativo, pero es importante mencionarlo. En el diseño del Galaxy S21 FE 5G predomina [y llama la atención] la parte trasera de policarbonato. En mi caso, probé el color blanco, un tanto opaco, sin lugar a que se queden las huellas digitales, en el que orgánicamente se integraba el módulo de cámaras al resto del equipo.

Por el uso del policarbonato y algunos detalles en la integración del módulo de cámaras en el cuerpo del equipo, este Galaxy S21 FE 5G se acerca más a la serie Galaxy A que a los Galaxy S. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En lo particular, me pareció muy bonito, pero más cercano a la propuesta, por ejemplo, del Galaxy A52s que a la del Galaxy S21 . Pese a ello, los bordes de aluminio y el vidrio del frente le dan ese aire premium que de todas maneras necesita. La distribución de los botones, entradas y bandejas es la ya conocida. Y sobre esto último, la bandeja solo trae espacio para la nano SIM. No permite expandir el almacenamiento con microSD.

La bandeja del Galaxy S21 FE 5G no tiene espacio para agregar una tarjeta de memoria microSD. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Un buen desempeño era lo esperable. En mi modesta opinión, una de las constantes de Samsung en los últimos años -sobre todo en sus teléfonos de la parte más alta de su portafolio- es que son los dispositivos “redondos”, que brindan una experiencia buena, completa, en diversos aspectos. El Galaxy S21 FE 5G no es la excepción.

Su pantalla tiene una gran calidad, ángulos de visión muy buenos y buena reacción bajo la luz natural . Sus bordes son bastante delgados y la sensación inmersiva en el consumo de multimedia se mantiene. Si a eso se le suma la tasa de refresco de 120 Hz, las posibilidades de personalización, entre otros, confirman una buena experiencia en este apartado.

En lo personal, me parece muy buena la integración del módulo de cámara al cuerpo del Galaxy S21 FE 5G. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El dispositivo viene con Android 12 [lo que asegura varias actualizaciones a lo largo de los siguientes años] y la versión 4 de la capa de personalización de Samsung One UI , que cada vez ajusta algunos detallitos porque ya alcanzó su identidad y su madurez. En cuanto al rendimiento, es bastante bueno, aunque también es cierto que por momentos parecía que el equipo estaba sobrecargado de trabajo y le costaba algunos segundos más hacer algún cambio entre aplicaciones o entre las funciones de la aplicación de las cámaras. Sí, pequeños ‘lags’.

El borde de aluminio le da un aire de distinción al Galaxy S21 FE 5G de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sentí que el Galaxy S21 FE 5G se calentaba un poquito más que lo normal. Nada grave, tampoco. Pero sí era un calentamiento inusual, por lo menos para mí. ¿Cuándo sucedía? Sobre todo, cuando había alguna exigencia gráfica [como cuando estaba usando la cámara por largo tiempo], pero a veces cuando estaba haciendo algo más tranquilo como revisar redes sociales.

El Galaxy S21 FE 5G que me tocó probar solía aumentar su temperatura de manera indistinta, aunque sin llegar a niveles peligrosos o incómodos. (El Comercio)

Otro aspecto en el que sentí que había problemas fue con el sensor para calibrar automáticamente el brillo de la pantalla . El equipo que tuve a prueba se tomaba su tiempo en identificar las condiciones del ambiente y ajustar el brillo.

El Galaxy S21 FE 5G cuenta con una muy potente y eficiente cámara frontal dentro de un agujero dentro de la pantalla. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué tal en videojuegos exigentes? Como siempre, hice la prueba con Asphalt y con Genshin Impact. Con el primero no hubo problemas, con el segundo sí me pareció quedar un poco corto para exigirle mucho. Es decir, corre el juego, pero será mejor si no se le fuerza mucho en la parte de la calidad de los gráficos.

Unas cámaras que siempre se sienten distintas. Esto es algo que me sucede siempre que estoy probando un dispositivo Samsung. Por lo general, confirmo que tengo uno de sus modelos conmigo cuando veo la calidad de la pantalla y cuando empiezo a probar las cámaras. Sin dudas, para mí son los dos aspectos en los que suelen marcar la diferencia.

El arreglo de cámaras principales ofrece, en líneas generales, es bueno: las cámaras dejan pasar mucha luz, ofrecen tomas con colores muy vívidos y mucho detalle. Se agradece el ultra gran angular, sobre todo para la grabación de video. El punto más débil de las cámaras se nota en el video, ante la falta de luz. La poca iluminación y el movimiento son el enemigo.

El Galaxy S21 FE 5G cuenta con la misma distribución de sus botones, puertos y demás que vemos en otros dispositivos de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Una batería justa. No es la más extraordinaria de la gama ni, mucho menos, una desgracia. La del Galaxy S21 FE 5G es una batería justa. En una jornada en un uso intenso de redes sociales, apps de mensajería instantánea, consumo de multimedia, toma de fotos y videos, así como de revisión de correos y navegación web -con alguito de creación de contenido- superé las 16 horas con un resto de batería, cercano al 13%.

Después de un par de semanas con el Galaxy S21 FE 5G, puedo afirmar que su batería brinda la autonomía justa. (El Comercio)

Es compatible con carga rápida de 25W, aunque necesita tener el adaptador de la marca para mejores resultados. En poco más de una hora (entre unos 15 y 20 minutos más) se tiene la batería recargada al 100%.

Después de un par de semanas con el Galaxy S21 FE 5G, puedo afirmar que su batería brinda la autonomía justa. (El Comercio)

Precio y disponibilidad. Este nuevo Galaxy S21 FE se encuentra desde los S/ 3.299 [128GB + Buds2 Green + Travel Adapter 15W + Clean Cover]; S/ 3.499 en su versión de 256GB; y S/ 3.699 [256GB + Watch 40mm + Travel Adapter 15W + Clear Cover]. Estos precios están vigentes en la página web oficial de Samsung.

Aunque es una buena opción, hay que pensarla

Una vez más, no quiero que mal interpreten esta afirmación. Lo que, desde mi punto de vista, le juega en contra al Galaxy S21 FE 5G es su lanzamiento a destiempo.

El Galaxy S21 FE 5G es un buen dispositivo, pero que ha llegado en un mal momento. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Se trata de un smartphone con características muy interesante y un desempeño, como ya mencioné, bastante redondo, pero que llega al mercado con mal ‘timing’. Justo acaba de presentarse la nueva familia Galaxy S22 y, aunque todavía no se conocen los precios finales para el Perú, podría canibalizar a los potenciales compradores del S21 FE.

De todas maneras, es un interesante dispositivo para quienes buscan una experiencia total al estilo de Samsun g, a un precio un poco menor dentro de esta gama.





TE PUEDE INTERESAR