Conforme a los criterios de Saber más

En los últimos años he tenido la oportunidad de probar los dos modelos más premium de audífonos de diadema lanzados por Sony [WH-1000XM3 y WH-1000XM4]. Ahora tocó probar un modelo que pretende brindarle al usuario una experiencia similar a la premium, pero a un menor precio.

Se trata del WH-XB910N [amigos de Sony, será que podrían meterle un poco más de cariño a los nombres de sus aparatos y no ponérnosla complicada a los usuarios], unos audífonos de diadema, cerrados, con cancelación de ruido, compatibles con 360 Reality Audio… sí, casi, casi todo lo que nos ofrecen los modelos similares de más alta gama. ¿Será suficiente? Eso lo descubriremos en esta reseña.

Los audífonos WH-XB910N de Sony Extra Bass guardan la misma línea de diseño que otros modelos de la marca. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





EL UNBOXING





Tu checklist

Esta reseña será bastante directa, pues en realidad son aspectos muy puntuales en los que debemos detenernos.

Diseño conocido. Ojo, que esto no es malo. Los Sony WH-XB910N tienen un diseño similar a los XM. Completamente sintéticos, pesan casi igual que la línea de audífonos premium. Los cascos se mueven en las mismas direcciones y también incluyen un estuche especial, que, además de muy útil, es de muy buen ver.

Los audífonos WH-XB910N se encuentran rebajados en la tienda oficial en línea de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Incluye un cable para conectar a otros dispositivos y un cable de carga, extremadamente corto, que deja en claro que estos audífonos están pensados para quienes están en movimiento o quienes tienen una laptop como computadora principal.

Los audífonos WH-XB910N incluyen un cable para conectarlos con otro dispositivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El cable de carga del WH-XB910N de Sony es sumamente corto. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, cuando le echamos un ojo más en detalle empezamos a notar sutiles diferencias : desde la calidad de los materiales, hasta algunos de los acabados. Y es comprensible, porque se trata de un modelo que pretende dar la experiencia de audio Sony con todas las de la ley, inclusive en el tema del diseño.

Pese a su aspecto rugoso, los audífonos WH-XB910N de Sony son de acabado liso. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los WH-XB910N de Sony tienen varias zonas muy bien acolchadas, como la parte central de la diadema. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Entonces, se ven bastante bien y -lo más importante, al menos para mí- es que son muy cómodos.

Las almohadillas de los cascos del WH-XB910N de Sony son muy cómodas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Un buen desempeño. Si lo de mantener la línea del diseño te parecía positivo, pues en cuanto a desempeño la cosa va muy bien también . Ya mencioné que son cómodos, que es una característica crucial. Pero, además, suenan bastante bien. Claro, es una afirmación muy fuerte desde mi condición de usuario muy regular sin un oído entrenado. Pero, sí, desde mi posición de usuario regular te digo que suenan muy bien.

La ubicación de los botones de comando en los WH-XB910N de Sony se mantiene tal como en otros modelos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Tienen una buena cancelación de ruido. No está al nivel de los XM4 por ejemplo, pero es bastante buena. Incluye funciones muy interesantes, como poder colocar la mano sobre uno de los cascos y que, por un momento, baje el volumen de lo que estás escuchando para activarse los micros incorporados para que escuches algo o a alguien, sin necesidad de quitarte el aparato. También permite controlar la reproducción y el nivel del volumen haciendo una serie de gestos sobre el panel externo de uno de los cascos. Del mismo modo, permite activar la interacción con asistentes inteligentes (Google Assistant o Alexa), así como utilizar estos audífonos para videollamadas, gracias al micrófono incorporado y la conexión Bluetooth. La latencia es casi imperceptible.

La ubicación de los botones de comando en los WH-XB910N de Sony se mantiene tal como en otros modelos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Usa la aplicación Sony Headphones que ya he usado en las reseñas de los modelos referidos hace poco. Esto permite tener un poco más de control sobre las funciones de los audífonos.

El estuche del Sony WH-XB910N es bastante práctico, útil y elegante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero no todo es felicidad. Encontré un par de cosas que, en lo particular, me parecen algo limitantes, pero que entiendo debido a que no es un modelo más premium. El primero es que si deseas conectarte con otro dispositivo utilizando el cable que viene incluido en el empaque, perderás la posibilidad de utilizar el micrófono incorporado de los WH-XB910N . El cable no lo incluye y el micro funciona solo durante la conexión Bluetooth. Lo otro es que, si bien, los gestos son bastante simples, requieren una curva de aprendizaje. Pero si además le sumas que ese panel táctil es bastante sensible, en algunos momentos podrías desesperarte. No obstante, hay la posibilidad de desactivar la función táctil desde la aplicación.

Aunque se recomienda utilizar la aplicación oficial de Sony para configurar mejor los audífonos WH-XB910N, se pueden emparejar directamente con cualquier dispositivo vía Bluetooth. (El Comercio)

Autonomía más que suficiente. No te voy a mentir, no los he usado durante 30 horas continuadas como para decirte que se cumple lo ofrecido en la caja. Sin embargo, durante el tiempo que los tuve a prueba, los WH-XB910N de Sony respondieron bien. Con una carga completa lo pude utilizar por poco más de una semana, algunos días por unas dos o tres horas seguidas, otras veces en jornadas más largas. Sin preocupaciones. Lo más interesante, es que con unos 10 minutos de carga tienes para unas 4 horas de autonomía. Eso sí, para la carga completa se toma su tiempo: unas 3 horas y media.

El estuche es ideal para llevar los Sony WH-XB910N a cualquier lugar de manera compacta y segura. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Precio. Este es uno de los aspectos en los que los WH-XB910N pueden convertirse en una alternativa interesante. En la tienda en línea oficial de Sony están disponibles a S/ 529, rebajados de su precio original de S/ 699 [según lo consignado a la fecha de publicación de esta reseña].

¿Para quién es este producto?

Sin duda, los audífonos WH-XB910N de Sony son una buena opción para quienes estaban buscando un dispositivo de la marca, con las características más importantes, pero a un precio más accesible. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los WH-XB910N de Sony son unos audífonos para quienes buscan una buena calidad de sonido y comodidad a un precio que, aunque es elevado, se convierte en razonable dentro de los estándares del fabricante japonés. Aunque no son de la gama premium como los XM, comparten varias características, son fáciles de emparejar y cuentan con un sistema de cancelación de ruido muy eficiente. Sin dudas, es un dispositivo que puedo recomendar siempre y cuando tengas la manera de realizar la inversión necesaria.





TE PUEDE INTERESAR