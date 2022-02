Conforme a los criterios de Saber más

Una de las más importantes decisiones que tomó Huawei cuando se inició el problema que tiene con EE.UU. fue darle más empuje al resto de su portafolio. Así una gran cantidad de wearables y otro tipo de dispositivos quedaron disponibles para los consumidores, muchos de ellos no solo interesantes, sino que también útiles.

Entre estos dispositivos están los relacionados con el audio. Hace un tiempo pude probar el Huawei Sound y ahora llegó el turno de probar el Huawei Sound Joy, un parlante inalámbrico con pinta de ser todo terreno y que provoca llevar a la música a cualquier lugar. Es un aparato robusto, de buena construcción, muy sencillo de usar y que es capaz de solucionarte de manera rápida , por lo menos, un par de necesidades de entretenimiento. Te lo explico en más detalle a continuación.

Sí. Tiene pinta de un toma todo, pero en realidad el Huawei Sound Joy es un parlante inalámbrico... casi todo terreno. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





EL UNBOXING





Tu checklist

Diseño todo terreno. O al menos, es lo que parece. Este Huawei Sound Joy un cilindro de más de 20 cm de alto y unos 7 cm de diámetro, que se siente robusto en la mano, sin llegar a ser muy pesado. Además, la propia construcción te indica de manera muy intuitiva cómo puedes ubicarlo: si lo quieres colocar de manera vertical, cuenta con una base de plástico que le da estabilidad y, al mismo tiempo, deja un espacio suficiente para que el resonador pasivo pueda hacer su trabajo en esa posición. Si lo quieres colocar de manera horizontal, cuenta con dos patitas de jebe que lo ubicarán en la mejor manera para la salida del audio y el acceso a los controles.

La botonera está en la parte posterior del Huawei Sound Joy. Para accionar cada uno de ellos solo basta con presionarlos por algunos segundos hasta que se active la función. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Por cierto, alrededor del resonador pasivo superior hay un anillo LED que hace las funciones de indicador: reacciona al encendido y apagado, sirve como indicador de la batería, entre otros avisos más.

El Huawei Sound Joy incluye un aro indicador LED en uno de sus extremos. La marca Devialet no está desenfocada por problemas de la cámara, sino que la toma fue hecha en plena reproducción. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Señalo que es “todo terreno” por sus materiales y construcción . Salvo el lado superior e inferior, que son anillos de plástico, el resto del cilindro está cubierto por el tejido característico de cualquier parlante o altavoz. A primera vista sobresalen tres elementos: una zona circular, que sirve para el emparejamiento NFC; el logo de Huawei y unos gigantescos símbolos de + y -, que sirven como controles de volumen. La característica en común de los tres es que están hechos en jebe y sobresalen del cuerpo del equipo.

Sin dudas, los controles de volumen son los que más destacan en el diseño del Huawei Sound Joy. No hay que hacer mucha presión sobre ellos para accionarlos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Hacia uno de los lados, justo donde los extremos del enmallado se unen hay una especie de banda de plástico que contiene la correa ajustable que permite colgar el Huawei Sound Joy en casi cualquier lugar, una botonera de diferentes funciones, y la entrada USB tipo C para recargar el parlante. Todo esto le da un aire de que es un aparato resistente y preparado para acompañarte a donde necesites llevarlo.

Muy buen desempeño. Después de varios días de usar el Huawei Sound Joy, puedo decir que la experiencia fue buena y muy gratificante. No solo por la facilidad en el uso y funcionamiento, sino también por la calidad de sonido y autonomía del equipo.

Aunque se puede conectar solo a través de Bluetooth con cualquier dispositivo Android e iOS, hay muchas más opciones de configuración cuando se utiliza la aplicación AI Life de Huawei. (El Comercio)

Cuenta con una botonera que te servirá para encender y apagar el equipo; activar los comandos de voz para acceder a los asistentes inteligentes; para reproducir música o pausar lo que estás escuchando; para activar el Bluetooth y emparejarlo con cualquier otro dispositivo; y el último te servirá para empatarlo con otro altavoz de la marca y tener un sonido estéreo. Estos botones, al igual que los gigantescos + y – para el volumen funcionan de manera sencilla, sin necesidad de ejercer demasiada presión en ellos.

La app AI Life permite controlar desde la ecualizción hasta el volumen, pasando por las actualizaciones de Firmware, entre otros. (El Comercio)

Me gustó que se pueda emparejar sin complicaciones con un smartphone que no sea de Huawei, solo a través del Bluetooth. Como es comprensible, te perderás la oportunidad de manejar otras configuraciones del equipo, pero para sacar del apuro y empezar a disfrutar de la música, es más que suficiente.

Si no queda claro cómo hacer el emparejamiento con otro Huawei Sound Joy, en la app AI Life hay un pequeño tutorial con los dos modos disponibles. (El Comercio)

Lo ideal es hacer el emparejamiento usando la aplicación AI Life. Y mucho mejor será, claro está, si es que utilizas un smartphone de Huawei para hacer el emparejamiento. Como pasa con otras marcas, cuando usas todos los elementos del mismo ecosistema todo fluye más rápido y mejor.

Desde la aplicación vas a poder modificar varias cosas : desde determinar exactamente los niveles de volumen (que se verán reflejados en el anillo LED del parlante), la gestión de Bluetooth, sincronizar los efectos de iluminación con la música, programar el apagado del equipo, seleccionar efectos de sonido preseteados por Devialet, controlar manualmente el nivel de los graves, o buscar actualizaciones del firmware del equipo.





Por cierto, si quieres emparejarlo con otro Huawei Sound Joy puedes hacerlo de dos maneras: la primera, agitando uno de los parlantes y luego el otro. Si se encienden los anillos blancos quiere decir que ya están emparejados. El otro método es presionando dos veces el botón Estéreo en uno de los parlantes, y luego hacer lo mismo en el otro. Cuando los anillos blancos se enciendan, quiere decir que ya están emparejados. Para una pequeña reunión es, sin dudas, una muy buena (y práctica) opción.

Hace un momento mencionamos a Devialet, nombre que encontrarás tanto en la caja del equipo, así como en los resonadores. Se trata de una marca francesa especializada en el desarrollo de tecnologías de audio, fabricante de altavoces y amplificadores. Entonces, así como Huawei hace mucho tiempo se unió a Leica para el desarrollo de las ópticas de las cámaras de sus smartphones de alta gama, en temas de audio trabaja de la mano con Devialet.

El Huawei Sound Joy tiene una base de plástico que separa ligeramente el resonador pasivo inferior de la superficie de apoyo. En lo particular, este parlante tiene un mejor desempeño en posición vertical. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Y se nota que en temas de sonido se ha trabajado muy bien este dispositivo. Mucha potencia, claridad incluso cuando el nivel de volumen se lleva hasta el máximo. Sin dudas, sorprende que de un equipo tan compacto puedan salir sonidos tan graves que se perciben tan bien.

Tuve la oportunidad de probarlo también en un ambiente al aire libre, y su desempeño no decepcionó. Incluso, algunas personas pensaban que se trataba de un aparato que emitía sonido en 360 grados . Cuando se acercaron y percibieron que el sonido solo salía por un lado quedaron sorprendidos.

Un detalle que no debe pasarse por alto es que este Huawei Sound Joy es resistente al agua. No solo a las salpicaduras, sino que r esiste sumergido hasta un metro de profundidad por media hora, gracias a su certificación IP67 . Ojo, no es que lo puedas usar para reproducir música bajo el agua. Pero sí, puedes llevarlo a la piscina con confianza y si, de casualidad cae y se sumerge, puedes recogerlo rápidamente y seguirlo usando sin problemas.

Si se puede señalar un problema con este dispositivo es el que está relacionado con la conexión Bluetooth. Si bien esta es buena, permite que dos dispositivos móviles puedan estar emparejados al mismo tiempo con el Huawei Sound Joy. Es entonces que el parlante pueda tener algunos problemas, mientras reproduce música de uno de ellos y trata de mantenerse atento por si el segundo manda algún tipo de orden adicional. Eso genera que la reproducción, por momentos, se vea interrumpida.

Autonomía de largo aliento. El fabricante promete una batería que permitirá hasta 26 horas de reproducción continua. En mi caso, en una misma semana probé el Huawei Sound Joy en espacios cerrados, por una hora por vez, tres días entre el lunes y el viernes. El sábado lo usé en un espacio abierto, en reproducción constante, con el volumen sobre el 60%, con el LED encendido y demás, todo por unas cuatro o cinco horas seguidas. Después, lo apagué y recién lo volví a encender unos tres días después. Restaba menos del 50% de batería disponible.

Precio. Al momento de publicar esta reseña, el precio del Huawei Sound Joy -en la tienda en línea oficial- es de S/ 499 [rebajado de su precio original de S/ 599] y con tres meses de suscripción gratis al servicio Huawei Music.

El empaque del Huawei Sound Joy es bastante simple. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Para quién es el Huawei Sound Joy?

Los Huawei Sound Joy son parlantes hechos para quienes buscan una buena calidad de sonido, sencillez en la conexión y funcionalidad, y la posibilidad de llevarlo, sin miedo, a cualquier lugar. Sin exagerar en el precio, se ubica en un segmento en donde empieza a haber más competidores, pero este parlante de Huawei tiene varias razones para convertirse en una de tus primeras opciones, sobre todo si buscas llevar tu música a todos lados este verano.





