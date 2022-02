Conforme a los criterios de Saber más

Hace unas semanas atrás publiqué la reseña del vivo V21 5G, el primer dispositivo de esta marca asiática -relativamente nueva en el país-, que me tocó revisar y que me dejó una muy grata impresión. Ahora toca compartir con ustedes cómo me fue con otro de los modelos que están disponibles en el Perú: el vivo Y53s.

Aunque también se ubica dentro de la gama media, este Y53s es una especie de ‘hermano menor’, pero aún así con sus lógicas limitaciones, es un dispositivo con un desempeño muy interesante y que, sin dudas, puede convertirse en una opción más al momento de buscar un nuevo smartphone.

El diseño del vivo Y53s se ha vuelto una de las características más identificables de la marca asiática. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





EL UNBOXING





Diseño sin sobresaltos. Aquí se nota la intención de marcar un estilo por parte de vivo. Siguiendo las líneas que vimos en el vivo V21 5G , aquí vemos un diseño sobrio, elegante, con un tratamiento de la carcasa de plástico posterior que es muy interesante , y un módulo de cámaras que se integra bien al resto del equipo. Aunque no lo es, parece Premium. En lo particular, me gusta bastante.

El módulo de cámaras está muy bien integrado al diseño del vivo Y53s. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Contento con el desempeño. En mano se siente muy bien, ligero y maniobrable, pese a tener en su interior una batería de 5.000 mAh . Los botones quedan cómodos y en la posición natural de la mano. El sensor de huellas dactilares es bastante rápido.

La pantalla cumple bien, aunque a mi gusto los colores por defecto son un poco pálidos. El vivo Y53s se comporta con mucha fluidez para la navegación entre aplicaciones. Para tareas regulares, como navegación web, uso de redes sociales, revisión de correo, consumo de multimedia, trabajo en ofimática entre otros, este smartphone va sin problemas. El único punto en contra es que, en algunas oportunidades, la pantalla no reaccionaba en el primer toque .

Los teléfonos de vivo cuentan con los Google Mobile Services, es decir, que tienen acceso sin complicaciones a las aplicaciones de Google. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Con respecto a videojuegos, el equipo automáticamente detecta que vamos a empezar con ese tipo de tareas y se ajusta para brindar el mejor rendimiento. Como era de esperarse, con juegos incidentales y sin mucha exigencia gráfica va sin sobresaltos. Sin embargo, en juegos como Asphalt 9 sí sentirás algunos ‘lags’, quitándole fluidez a la experiencia. Recordemos que este equipo también utiliza el tema de la RAM virtual, que amplía la memoria física del equipo utilizando parte del almacenamiento. Sin embargo, este booster no se ve reflejado en el desempeño para videojuegos.

Como acabamos de ver en una reseña anterior, en el caso de este vivo Y53s también habrá la posibilidad de personalizar varias funciones del equipo . Punto a favor.

Cámaras justas. El sensor principal del vivo Y53s hace un buen trabajo, pero se notan sus limitaciones, como cuando la iluminación no es de las mejores. Es interesante la cantidad de funciones que tiene -como la vertical, que incluye un modo belleza en tiempo real-, y la calidad de sus selfies es interesante. Los videos también ofrecen resultados buenos, incluso hasta con una estabilidad a considerar. Sin embargo, es otro de los teléfonos que se suman a la lista de los que pudieron ser mucho mejor si incluían un gran angular.





Larga duración. La autonomía no es un problema para un smartphone como el vivo Y53s. Usándolo a fondo, puedes llegar con un 20% o 30% de batería hacia finales de tu jornada y seguir por un rato más a la mañana siguiente. Su principal punto a favor es que incluye el adaptador de 33W , que permite una carga bastante rápida.

Precio en el Perú. A la fecha de la publicación de esta reseña, el vivo Y53s se puede conseguir con Entel Perú, desde S/ 1.119 para líneas nuevas en plan Entel Chip 45.90 Plus.

¿Para quién es este smartphone?

Para muchos la marca vivo sigue siendo una incógnita y, hasta es posible que un grupo de usuarios no le tenga confianza por no estar entre las “más conocidas”. Sin embargo, se trata de una marca que está trayendo al mercado local varios equipos, con bastantes argumentos como para convertirse en una alternativa a considerar.

El vivo Y53s es un smartphone de gama media con características muy interesantes y a un precio bastante atractivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En este caso, el vivo Y53s es un smartphone ideal para quien esté buscando un smartphone que se vea bien, que tenga un buen desempeño global, que tenga buena autonomía y que no tenga un precio exorbitante. Sin dudas, aunque todavía no te suene esta marca, deberías darle una oportunidad.





