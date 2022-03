Conforme a los criterios de Saber más

Realme es una de las marcas relativamente nuevas en el mercado local. Su portafolio va ampliándose a un buen ritmo y no solo incluye smartphones, sino también wearables y otro tipo de aparatos. Pero la clave está en que es una marca con opciones bastante económicas.

Desde hace unas semanas tuve a prueba su nuevo smartphone para la gama media . Se trata del Realme 9i. La i que acompaña al número nos indica que es, dentro de esa gama, el modelo más básico. En esta reseña -y a través de todo el contenido adicional que encuentres en ella- te contaré cómo fue mi experiencia con este dispositivo.

El Realme 9i es el smartphone más reciente que la marca asiática ha incluido en su portafolio para el Perú. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





EL UNBOXING





APUESTA A LO SEGURO

En cuanto al diseño del equipo no hay mucha novedad. La única diferencia en este Realme 9i está en la carcasa posterior , que tiene un tramado vertical para generar algún efecto cuando le caiga la luz directamente. Sin embargo, esto es más notorio en la versión de color celeste.

La distribución de conectores y botones, así como el diseño en general del Realme 9i está dentro del estándar actual. La única diferencia evidente es que el botón de encendido está a la derecha y los del control de volumen a la izquierda. (Fotos: Bruno Ortiz B.)

Más allá de eso, el equipo no es muy pesado y se siente bien en la mano, brindando buena maniobrabilidad. Su módulo trasero de cámaras es bastante sobrio. Una particularidad que he encontrado en todos los teléfonos de esta marca es que tienen el botón de encendido y apagado [y sensor de huellas] sobre el borde derecho y los controles de volumen en el borde izquierdo.

La trama en la carcasa trasera del Realme 9i logra un cierto efecto cuando le cae la luz directamente. (Foto: Bruno Ortiz B.)

DESEMPEÑO JUSTO

Antes de continuar, solo quiero hacer una aclaración a este intertítulo: no es un smartphone malo, sino que su desempeño global -a mi entender- es solo regular. Ahora sí, seguimos.

Tiene una pantalla que se porta bien, con una tasa de refresco de 90Hz. Aunque cada vez se está viendo en el mercado más opciones con tasas de refresco mayores, para personas que, como yo, hacen consultas por la web, usan mucho las redes sociales y consumen entretenimiento multimedia, es más que suficiente.

Este Realme 9i cuenta con un procesador Snapdragon 680, esperable para esta gama. El gran responsable de que su desempeño sea óptimo. Es posible que, en el uso diario, pueda parecer que el equipo se toma su tiempito al saltar entre aplicaciones, pero más allá de eso no hay ‘lags’ serios o interrupciones que nos tengan que alarmar.

En la ejecución de videojuegos, este smartphone responde mejor de lo que esperé. Eso sí, siempre será clave utilizar una calidad de gráficos intermedia para lograr mejor desempeño.

El Realme 9i tiene una bandeja que permite colocar una tarjeta microSD y dos nanoSIM. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este Realme 9i también trae la posibilidad de extender la memoria RAM de manera virtual. El modelo que me tocó probar trae 6GB de almacenamiento, pero podía seleccionar entre 2GB, 3GB o 5GB adicionales. El sensor de huellas tiene una reacción bastante aceptable, aunque es el reconocimiento facial el que puede demorar un poco más.

No podemos dejar pasar un aspecto importante: el Realme 9i viene con la capa de personalización Realme UI 2.0, basada en Android 11 . Aquí la gran pregunta es saber cuánto tiempo tendrá que esperar un usuario de la marca para que este dispositivo pueda actualizarse a la versión 12. Hay que recordar que tampoco es compatible con las redes de comunicación 5G, pero mientras estas no estén implementadas de manera oficial en el país, no es un grave problema.

EL JUEGO DE LAS CÁMARAS

En este apartado, el Realme 9i también cumple, pero con muy poco margen favorable . Su arreglo de cámaras principales incluye un sensor principal es de 50 MP y dos adicionales, cada uno de 2MP para el macro y la profundidad.

Como era esperable, tanto con las cámaras principales como con la de selfie, consigue tomas bastante buenas con iluminación natural , aunque cuando hay demasiada luz puede complicarse al no encontrar cómo gestionarla. En Modo Retrato se consiguen buenos resultados. Eso sí, la calidad baja bastante cuando se intentan usar los acercamientos.

El módulo de cámaras principales del Realme 9i es bastante sobrio y encaja con el diseño general. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En video la cosa también camina dentro de lo justo. La falta de estabilización y las limitadas opciones pueden frustrar un poco . Como era también de esperarse, cuando la iluminación es pobre, las cámaras sufren demasiado. Aunque, en foto, su modo noche trata de aprovechar al máximo cualquier resquicio de luz, a veces no es suficiente.

Debemos recordar que una constante en todos los equipos de Realme que me ha tocado revisar hasta ahora es la ausencia del ultra gran angular . En particular, lo prefiero frente a un lente macro.

BATERÍA DESTACABLE

El aspecto en el que más destaca este Realme 9i es el de su autonomía. Cuenta con una de 5.000 mAh y se las arregla para ofrecer hasta dos días de autonomía sin problemas. Además, es compatible con la carga rápida de 33W . Incluye en la caja el adaptador con Dart Charge, que promete recargar al 50% la batería en solo media hora, y lo cumple.

LEE TAMBIÉN: Este Realme es uno de los móviles 5G más económicos en el Perú

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El Realme 9i se comercializa a través de diferentes tiendas de retail. Su precio normal es de S/ 1.059, pero es posible encontrarlo a una cifra menor.

¿TE LO DEBES COMPRAR?

Algo innegable es que este Realme 9i es un smartphone cumplidor , que trata de ser equilibrado, y que apuesta como diferencial de valor a su buena autonomía e interesante carga rápida.

El Realme 9i es bastante ligero y se siente bien en mano. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque tener una buena batería sigue siendo un un aspecto muy valorado por el usuario , en una gama tan competitiva como la media es posible que no sea suficiente para motivar una compra. Y si a eso le sumamos algunos otros detalles como que no se sepa cuándo recibirá la actualización a Android 12, no terminamos de inclinar la balanza a favor.

En lo particular, no sería mi primera elección, pero sí es un smartphone que mantendría dentro de los candidatos en la gama media de entrada.





TE PUEDE INTERESAR





SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER