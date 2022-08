Estamos a apenas un mes de la presentación de los nuevos celulares de Apple. Nos referimos a la generación iPhone 14, la cual –sin haberse mostrado todavía– ya están dando mucho de qué hablar.

Uno de los puntos más comentados de los nuevos modelos de la firma de la manzana es el apartado fotográfico. Al parecer, la compañía por fin renovará su módulo de la cámara trasera con un sensor más potente que relevará finalmente al mismo que se ha venido utilizando los últimos 6 años. Una nueva filtración parece corroborar el rumor.

En el mundo de los teléfonos inteligentes existe algo a lo que se le conoce como unidades dummy, que no es otra cosa más que la carcasa con el diseño final del producto, o sea, un prototipo. Se trata de un artículo que no es funcional; es decir, no puede encender. ¿Para qué sirve entonces?

Pues es de gran utilidad para los fabricantes de accesorios a la hora de desarrollar productos como micas de cristal, fundas o carcasas protectoras.

Justamente la filtración que mencionamos líneas antes es un video en el que se observa el dummy del iPhone 14 Pro Max, el más top de todos los modelos que se presentarán, el cual contaría con un diseño completamente nuevo, incluyendo un notch renovado que por fin deja atrás esa muesca que nos perseguía desde el iPhone X.

iPhone 14 Pro Max on hands good night pic.twitter.com/PWXKat333Q — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 5, 2022

Asimismo los sensores Face ID se colocarán en una perforación en forma de píldora, más similar a lo que hace Android desde hace años.

De igual forma la cámara frontal será perforada sobre el display, pero tal vez la parte más impresionante es la cámara de triple lente, donde la dimensiones y volumen del módulo es considerablemente mayor que su antecesor.

En tanto, lo que se sabe hasta el momento es que el iPhone 14 Pro Max contaría con un sensor principal de 48 megapíxeles.