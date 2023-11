Cambiar de celular puede ser un poco fastidioso si aún no hemos decidido por qué modelo optar. El mercado de teléfonos móviles está lleno de opciones para todos los gustos y presupuestos. Hay equipos que valen miles de soles, como otros que cuestan apenas unos cientos, pero para tomar una buena elección –además de tener en cuenta el costo– pasa por saber qué uso le vamos a dar al equipo. Si lo que se buscamos es en un modelo que nos permita navegar por internet, ver videos, contar con una cámara decente para subir nuestras mejores fotos a las redes sociales, descargar aplicaciones de ‘streaming’ o jugar videojuegos, el Vivo V25e puede ser una buena opción.

Vivo es una empresa tecnológica china que lleva en el mercado desde 1995, y que opera en Perú desde apenas 2021. Pese al corto tiempo, la compañía se ha valido de su prestigio internacional –es considerada la quinta empresa de celulares más grande del mundo–. En nuestro país, la firma no tiene una cartera de productos tan amplia, pero cuenta con los suficientes equipos para intentar posicionarse, sobre todo, en las gamas de celulares de entrada y media.

El Vivo V25e pertenece justamente a la gama media. Es un celular que trata de destacar en el apartado fotográfico e, incluso, apuesta a ser una opción atractiva para los creadores de contenido, ¿consigue su propósito?

Pudimos probar este equipo por algunas semanas y ya tenemos nuestro veredicto, pero antes de entrar en más detalles te dejamos sus especificaciones técnicas.

Especificaciones del Vivo V25e

Especificaciones Vivo V25e DIMENSIONES Y PESO 162.51 x 75.81 x 7.80 mm

186 gramos PANTALLA AMOLED de 6.62 pulgadas

Resolución FullHD+, 2400 x 1080 pixeles

Tasa de refresco de 120 Hz PROCESADOR MediaTek Helio G99 RAM 8 GB, expandible 8 GB extra con RAM virtual ALMACENAMIENTO 256 GB, expandible con microSD SISTEMA OPERATIVO FunTouch OS 13 basado en Android 13 CÁMARAS TRASERAS 64 megapixeles f/1.79 principal con estabilización óptica (OIS)

2 megapixeles f/2.4 macro

2 megapixeles f/2.4 para profundidad CÁMARA FRONTAL 32 megapixeles f/2.0 BATERÍA 4,600 mAh con carga rápida de 66W OTROS Sensor de huellas en pantalla

4G LTE

Wi-Fi 2.4/5 GHz

Bluetooth 5.2

Audífonos incluidos en la caja PRECIO A partir de S/ 1.400

Experiencia con el equipo

Lo primero que debemos saber es que nos encontramos ante un dispositivo que se vende en el mercado a partir de S/ 1.400 y que no la tiene nada fácil, pues compite en un segmento muy saturado, en el cual para sobresalir hay que hacer méritos, de lo contrario, pasas desapercibido.

En nuestro caso, nos tocó probar la versión de color lavanda, muy llamativa a los ojos de cualquiera. Salta a la vista su diseño inspirado en un patrón de plumas de pavorreal, que le da un toque de atrevimiento. Si amas la estética y la moda, definitivamente el aspecto visual es un factor a resaltar. Muy acorde a la tendencia actual, el módulo fotográfico sobresale del cuerpo del equipo, aunque la elevación es ligera.

Vivo V25e

Sin embargo, usualmente elegimos un equipo más por sus atributos internos que por el aspecto externo. En ese sentido, encontramos que el Vivo V25e es un smartphone que cumple bien en todos los apartados de nuestro interés. Vayamos desgranando.

Uno de los aspectos básicos que todo usuario debería considerar al momento de elegir un celular de esta gama –hablamos de precios que van en promedio desde los S/ 700 hasta los S/ 2.000– es la capacidad de realizar varias tareas a la vez con relativa facilidad. A esto se le llama ‘multitasking’ o, dicho de otra manera, es la capacidad del dispositivo de pasar de una aplicación a otra sin que se empiece a ralentizar. Claramente, mientras más aplicaciones abiertas o en segundo plano tengamos, mayor será es esfuerzo que deberá hacer el dispositivo.

Fue una grata sorpresa verificar que el protagonista de esta reseña cumplió bien las exigencias, incluso al forzarlo con aplicaciones más demandantes de recursos, como con los videojuegos ‘Call of Duty’ o ‘PUBG’. Pasar de una aplicación a otra no representó gran problema para el equipo en la mayoría de los casos.

Cabe señalar que decimos que es una grata sorpresa, ya que el procesador que lleva el Vivo V25e no es Snapdragon, como ya es costumbre encontrar en la mayoría de modelos Android de este segmento.

El teléfono móvil incorpora un procesador MediaTek helio G99, al cual acompañan un sistema de memoria RAM de 8 GB –expandible a 8 GB extra de manera virtual- y una memoria interna de 256 GB. Son valores altos, sin los cuales, probablemente, el celular no podría optimizar su funcionamiento de la manera en la que lo hace. No obstante, hay que hacer una precisión. El equipo lo hemos probado por unas cuantas semanas, el verdadero reto de todo celular llega cuando, con el paso del tiempo, la memoria empieza a llenarse de archivos, fotos, video, y aplicaciones, así como tras las constantes cargas de la batería. En ocasiones, después de unos meses de desafío algunos celulares empiezan a ponerse lentos y presentar problemas. Habría que ver si el V25e mantiene su potencia al transcurrir los meses.

Experiencia visual y fotográfica

El Vivo V25 tiene una pantalla amplia de 6.44 pulgadas sin llegar a ser de las más grandes del mercado. La tecnología de esta pieza es AMOLED y cuenta con tasa de refresco de 120 Hz. El brillo es adecuado en interiores y no está mal en exteriores, aunque flaquea en lugares muy iluminados, mientras que el ajuste del brillo automático, en líneas generales, va bien.

Siguiendo con la pantalla, encontramos que posee 1.300 nits, una cifra nada despreciable; sin embargo, es una pena que al toparse directamente con la luz del sol padezca un poco. Si hablamos de la nitidez de los colores, personalmente la encuentro bien, pero no es un aspecto a destacar. Donde sí cojea es en la potencia y calidad del audio. Si bien este no es un aspecto tan trascendental a la hora de elegir un celular –menos aún si vamos a utilizar audífonos–, a la hora de escuchar música, ver videos o jugar videojuegos, la experiencia sonora queda algo reducida.

Ahora nos toca hablar del apartado fotográfico y de video, uno de los aspectos más importantes en cualquier smartphone. Mencionamos al inicio de esta reseña que Vivo ha querido dirigirse a los creadores de contenido, así lo mencionan en la nota de prensa que hicieron llegar a los medios, veamos si cumple realmente las expectativas.

Como protagonista tenemos a la cámara principal de 64 MP, f/1.79 y estabilización óptica (OIS); la acompañan un lente macro de 2 MP con f/2.4, y un sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. Mientras tanto, en la cámara frontal hallamos un sensor de 32 MP, cifra por sobre el estándar.

Estos números pueden llegar a confundirnos, pero lo resumimos: realmente se nota un esmero en este apartado. Definitivamente el resultado de las fotos es bueno, 64 MP no son poca cosa. El tratamiento de la luz y el color no dejan reclamo. Ahora, bien sabemos que la cantidad de megapíxeles no define necesariamente una mejora calidad en la fotografía o video, aquí entran en juego otros factores como el tipo de sensor fotográfico y su tamaño, así como la capacidad del procesador del equipo, el cual al fin y al cabo es el encargado de procesar los elementos de la imagen: luz, color, rostros, paisajes, etc. El Vivo V25e hace bien su trabajo, pero no llega evidentemente al nivel de interpretación de otros procesadores más avanzados. Eso sí, un punto a favor es que podemos tomar las fotos en RAW, para una mejor edición.

La fotografía macro y el efecto de desenfoque se ven bien, pero tampoco es que sorprendan. Sí se nota el esfuerzo en la cámara selfie, con sus 32 MP. Es verdad que esta cámara es muy utilizada por creadores de contenido al momento de grabar, ya que les permite verse directamente en la pantalla. En algunas ocasiones puede ser de gran ayuda, aunque el mejor consejo será siempre grabar con la cámara principal.

Vivo V25e

Hay que señalar que el módulo de cámaras incluye un aro de luz, el cual tiene como objetivo de servir de iluminación, en mi experiencia, es una herramienta que pueda ayudar, pero sinceramente no marca la diferencia.

La calidad de grabación de video es de 1080p a 60 fps, pero si se quiere utilizar la estabilización digital, hay que limitarnos a fotogramas a 30 fps.

Cámara principal de día.

Cámara principal de noche.

Demostración del zoom de la cámara. Foto regular

Demostración del zoom de la cámara. Zoom x 2

Demostración del zoom de la cámara. Zoom x 5

Demostración del zoom de la cámara. Zoom x 10

Foto tomada con HDR.

Foto sin HDR.

Foto retrato de día con cámara principal (1), desdenfoque (3) y cámara selfie (2). La cámara selfie hace un buen trabajo gracias a sus 32 MP.

Foto retrato con cámara principal en la noche (izq) y con desenfoque (der). Se nota que la cámara sufre con la falta de luz, más aún cuando se aplica el efecto desenfoque.

Prueba de video Prueba de video a 1080p a 60 fps.

Finalmente, también podemos hallar la función “película vlog”, que ofrece más de 26 plantillas con efectos de video para utilizarlos en objetos, personas o paisajes y subirlos directamente a nuestras redes sociales. Es una función bastante llamativa, pero en el sentido estricto de la palabra, de poca ayuda a un creador de contenido, quien finalmente preferirá usar un editor aparte para la postproducción.

¿Podemos decir entonces que es un smartphone para creadores de contenidos? Personalmente considero que la mayoría de dispositivo que están en este rango de precio puede servir para crear contenido, pues finalmente es la calidad del contenido la que debería primar sobre la calidad de la imagen. Pero queda claro que, en cuestión de imagen y sonido, un equipo de gama alta –sí, hay que decirlo, al menos en este aspecto los iPhone están a la cabeza– va a tener mejores resultados.

Batería de larga duración

Terminamos este review hablando de otro de los apartados de mayor importancia a la hora de analizar un teléfono móvil: la batería. De nada sirve tener un gran equipo si es que vamos a sufrir con la poca duración de las cargas. Bueno, este no es el caso. Este celular posee 4600 mAh, lo suficiente para utilizarlo a lo largo de toda una jornada diaria y llegar a la noche sin problemas. Además, encontramos una carga rápida de 66 W, gracias a la cual podemos obtener el 70% de la carga en 30 minutos y el 100% en algo más de 50 minutos.

¿Vale la pena comprar el Vivo V25e? Sí es una opción sólida, pero es crucial evaluar el uso que le vas a dar. Ya vimos que tiene un rendimiento eficiente, una pantalla visualmente agradable y capacidades fotográficas competitivas. Así que si el costo de este modelo se ajusta a tu presupuesto es probable que disfrutes de una gran experiencia. Y si vas a crear contenido, ya sabes que bien podrás hacerlo con este equipo, aunque siempre teniendo en cuenta sus limitaciones.