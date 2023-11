En un mundo en el que la tecnología digital se mimetiza con la cotidianidad del ser humano, la demanda de profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) crece constantemente.

Asimismo, a medida que avanzan las innovaciones tecnológicas, la oferta de estos expertos aumenta de manera paralela, generando una creciente necesidad de formar y educar a las futuras generaciones que ocuparán roles laborales en campos afines en un futuro cercano.

Es por ello que comprender la oferta de profesionales y la creciente demanda alrededor del mundo es importante para evaluar, también, el desarrollo que hay detrás. En el caso de Latinoamérica, la empresa Michael Page publicó un estudio en el que explica que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), por ejemplo, han aportado al crecimiento económico de los países en el mundo, especialmente aquellos en desarrollo.

En América Latina, Brasil, México, Argentina y Colombia tienen un mercado laboral tecnológico en auge, siendo los cuatro países en la región que cuentan con una demanda significativa en talentos especializados en alguna rama digital. A esto le sigue Chile, Perú y Panamá, países en los que aún se siguen cultivando esfuerzos, para atraer inversores y empresas de todos los sectores económicos que requieren este tipo de perfiles.

/ Freepik

Cabe resaltar que cuando se hablan de perfiles, no necesariamente refiere a profesionales graduados en el campo. Actualmente, las certificaciones y experiencia son fundamentales al momento de evaluar a los candidatos, más allá de un diploma. Jessica Mejía, IT Consultant de Michael Page, explica que esto se debe principalmente a la facilidad para que nuevos talentos adquieran habilidades específicas, aumenten su competitividad profesional sin tener que centrarse solo en su carrera base.”Ciertamente, un título de pregrado es valioso; sin embargo, muchos han optado por realizar certificaciones en diferentes tecnologías, ya que es algo que el mercado pide y valora. De igual manera, la oferta de cursos en plataformas como lo son Google o IBM hace sencillo el aprendizaje, haciendo que egresados en carreras no STEM puedan desempeñarse en estas áreas”, le comentó a El Tiempo.

Entonces, ¿cuáles son los puestos más demandados en América Latina y los requisitos claves para obtener el puesto que desea?

Los cinco puestos tecnológicos más demandados por las empresas

De acuerdo con el informe, el cual cita las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estima que para 2025 serán empleados 1.2 millones de desarrolladores de software quienes generarán ventas por más de 18.5 billones de dólares en América Latina. Esto tiene dos factores a tener en cuenta: el primero, es que los profesionales STEM en la región son altamente demandados en todo el mundo, atrayendo oportunidades económicas y de cambio. La segunda tiene que ver con el tema de la moneda de cada país, pues dependiendo de su estabilidad financiera, se facilitará u obstaculizará la competitividad salarial.

Ahora bien, entre las posiciones más demandadas en este lado del continente durante el año 2023 se encuentran:

Desarrollador de software : el rol principal de este profesional es la creación y adaptación de programas informáticos. Debe tener conocimientos en Git, Kubernetes, Docker y Jira.

: el rol principal de este profesional es la creación y adaptación de programas informáticos. Debe tener conocimientos en Git, Kubernetes, Docker y Jira. Especialista en infraestructura : este puesto buscará a quienes tengan la capacidad para gestionar activos de software y equipos de TI.

: este puesto buscará a quienes tengan la capacidad para gestionar activos de software y equipos de TI. Experto en ciberseguridad : este rol puede ser ocupado por quenes tengan experiencia en la privacidad y seguridad informática de una empresa u organización. Este profesional debe diseñar diferentes acciones y estrategias que garanticen la protección del entorno a nivel digital.

: este rol puede ser ocupado por quenes tengan experiencia en la privacidad y seguridad informática de una empresa u organización. Este profesional debe diseñar diferentes acciones y estrategias que garanticen la protección del entorno a nivel digital. Científico e ingeniero de datos : el ingeniero se encarga de la gestión y optimización de la infraestructura de datos. Por otro lado, el científico se dedica a analizar datos para extraer conocimientos y generar insights que sean útiles para la toma de decisiones.

: el ingeniero se encarga de la gestión y optimización de la infraestructura de datos. Por otro lado, el científico se dedica a analizar datos para extraer conocimientos y generar insights que sean útiles para la toma de decisiones. Product owner: en este puesto, el encargado es el interlocutor entre los equipos de tecnologías y necesidades del negocio. Este profesional se responsabiliza del equipo y de que se cumplan los objetivos del proyecto.

Cada uno de estos expertos debe tener conocimientos en varios lenguajes de programación, desarrollo de tecnologías y, dependiendo del rol que vayan a cumplir, también algunas habilidades blandas. Mejía explica que, aunque lo técnico es importante, la comunicación asertiva y el buen trabajo en equipo son dos elementos claves en el perfil de quienes quieran obtener alguno de estos puestos.

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

El Tiempo de Colombia / GDA