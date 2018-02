Cómo hacer capturas a las Instagram 'Stories' sin ser delatado

Instagram se ha vuelto una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo, logrando capturar la atención sobre todo de los jóvenes, quienes la disfrutan por ser una plataforma muy visual y dinámica. Pero si duda, fueron los 'Stories' los que llevaron al estrellato a la red de fotos.



Estos 'Stories' o historias efímeras son videos que pueden subir los usuarios y que tienen un corto tiempo de duración (24 horas), tras el cual se eliminan automáticamente. La herramienta permite expresar mucho más que emociones y sentimientos, se pueden contar pequeñas historias (de ahí el nombre).

Sin embargo, hace apenas unos días Instagram empezó ha implementar un sistema de alerta para las capturas de pantalla de sus 'Stories', medida que ayudaría a proteger la privacidad de los usuarios.



Ahora, al igual que ocurre en Snapchat, cada vez que queramos realizar una captura a las historias efímeras de nuestros amigos, la aplicación les notifica de la acción.



No obstante, como sabemos que no todo los que hacen capturas tienen malas intenciones, te vamos a revelar una tres fórmulas muy sencillas con las que tu acción no será notificada.



►Puedes configurar tu teléfono en modo avión mientras tomas la captura de pantalla, un hecho que hará que no se notifique al otro usuario. En realidad este truco puede ser aplicado para múltiples acciones, por ejemplo, para leer un mensaje de WhatsApp sin que se marque como leído.



►Otra forma es descargar las stories desde el sitio web de Instagram.



►Incluso existe una aplicación en Google Play, como es Reposter y similares, que te permite realizar el mismo truco.