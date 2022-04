Los influencers se han vuelto piezas fundamentales en las campañas de comunicación en los últimos años pero, ¿Qué tanto suma a los objetivos de una empresa la contratación de uno de ellos?.

Para Alonso Salinas, director de Comunicaciones de MileniumGroup Perú, su contratación debe estar basada en algunos pilares para lograr el éxito esperado: autenticidad de la cuenta, tipo de comunidad, empatía con el producto, la fidelización de los seguidores y contenido.

“Nuestra experiencia hoy en día nos permite afirmar que no siempre el influenciador con más seguidores o reacciones en sus cuentas de redes sociales termina siendo el más indicado para cualquier campaña. No se trata solo de contratar al más conocido, sino al que realmente sume para nuestro propósito, que es impactar en el público objetivo de la campaña”, precisó.

Es así que MileniumGroup ha desarrollado estrategias de influencer marketing en América Latina, por lo que su expertis le permite conocer lo que realmente aportan estos personajes a una campaña de comunicación.

“La búsqueda y contratación de un influencer es un trabajo de hormiga. No podemos dejarlo solo a las herramientas digitales. El escrutinio va mucho más allá, para evitar, por ejemplo, casos de fraude. Según el Estado del Influencer Marketing 2022: Benchmark Report, en la actualidad en promedio, el 49,23% de ellos a nivel mundial se ven afectados por estafas en sus cuentas, (comentarios y me gusta de bots, comentarios de sorteos, comentarios de Pods, etc.), por lo que las compañías, además de utilizar las herramientas tecnológicas es recomendable tener una correcta visión estratégica para el mapeo y selección de los influenciadores”, precisó Salinas.

El ejecutivo mencionó que los influencers elegidos deben tener afinidad con la campaña comercial no solo por el aspecto económico, sino también por la empatía con el producto. Esto permitirá realmente que logre influenciar a su comunidad.

De acuerdo al mismo estudio se estima que el valor de las ventas de comercio social alcanzará los $958 mil millones en 2022, alcanzando potencialmente los $ 2.9 billones para 2026.

TikTok

“Según el Estudio de Marketing de Influencers en TikTok 2021 de Social Publi, el 87% de los influencers que participan en esta plataforma obtienen una mayor interacción de la audiencia que en sus otras redes sociales”, dijo Salinas Cépeda.

Con este escenario, cabe indicar que los principales retos de las marcas es desarrollar una estrategia 360 donde se identifiquen claramente los objetivos, luego al influenciador de acuerdo a la plataforma que se va a usar, crear contenido de valor y, especialmente, medir de forma fiable el retorno de la inversión.