El sudafricano ha llegado a la cabeza de Twitter para concretar su visión de la red social. Meses atrás, incluso antes realizar el acuerdo de compra, ya criticaba la forma en que se manejaba la plataforma. El principal problema para Musk estaba en la cantidad de cuentas bots que existían en la red social.

El multimillonario señalaba que Twitter no daba las cifras exactas de los llamados ‘spam bots’ y por ello se generó la disputa, que incluso llegó al lado legal cuando Musk decidió dar un paso al costado con la compra. Si bien se ha concretado la adquisición, el ahora CEO de la plataforma del ave azul tiene el poder de transformar la red social como desee.

¿Qué cambios habrá en Twitter tras la compra por parte de Elon Musk?

De acuerdo con Diego Bastarrica, editor de noticias de Digital Trends en Español, Musk tuvo que cumplir con la compra de la plataforma. “Se vio forzado a comprar Twitter finalmente, y a concretar su compra debido, principalmente, a las presiones judiciales que tenía. De llevar esto a una causa, podía alargarse demasiado y ser muy desgastante. Creo que eso terminó convenciendo al magnate de finalmente abrir la billetera y pedir los préstamos necesarios para comprar la plataforma”, indica en entrevista con El Comercio.

Este gasto de US$44 mil millones del sudafricano lo obliga a que, evidentemente, tenga que recuperar lo invertido. “Indudablemente lo que más le interesa a Elon Musk es monetizar la plataforma. Es decir, él sabe que está en una situación difícil, desde el punto de vista económico, pues está bastante endeudado, en términos de la poca cantidad de avisadores que sirven para solventar la plataforma”, añade el periodista chileno.

Diego Bastarrica, editor de noticias de Digital Trends en Español. / Digital Trends

En ello concuerda Bruno Ortiz Bisso, periodista de Ciencia y Tecnología de este Diario. “Básicamente, [Musk] quiere que la empresa empiece a ganar plata. Para eso, quiere que tenga más servicios y que, por supuesto, los usuarios paguen por ello”, asegura.

Por estos motivos, Musk deslizó la idea de cobrar por la verificación. “Quiere cobrarle 20 dólares a los usuarios que tienen cuenta verificada para mantener ese estatus. Aunque en un diálogo con Stephen King dijo que ‘de alguna manera necesitan pagar las planillas’ y que ‘¿qué tal 8 dólares?’”, agrega Ortiz Bisso.

Sin embargo, la red social no suele pedirle dinero a sus usuarios. “[Twitter] no es una plataforma que cobre por servicios, más allá de Twitter Blue, que no ha pasado de ser un experimento en pocos países. También algunas cosas con Twitter Space y eventualmente algunas promociones pagadas de tuiteros o empresas, para promocionar cosas”, afirma Bastarrica.

Actualmente, Musk ha anunciado que Twitter Blue cambiaría y que esta sería la suscripción que costaría 8 dólares. Es decir, pasará de otorgar herramientas, como editar tuits y contenido exclusivo, el cual solo estaba disponible para Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, a ser una función que permitirá verificar cuentas.

Asimismo, el precio también cambiará, pues Twitter Blue costaba una membresía de US$4. Este nuevo plan daría, según el mismo Musk, herramientas como la prioridad en respuestas, menciones y búsqueda; posibilidad de publicar videos y audios largos; y la mitad de anuncios. Además, el multimillonario indicó que esta suscripción sería “una fuente de ingresos para recompensar a los creadores de contenido”, así como una forma de evitar que las cuentas bots sigan propagándose por la red social.

Otro cambio que podría ocurrir en Twitter es la creación de un consejo de moderación de contenido, lo cual conllevaría al posible regreso de cuentas suspendidas. “Resolvería el regreso de algunas figuras polémicas a la red social como, por ejemplo, Donald Trump. O sea, levantar el veto a algunas figuras, como el caso de Kanye West. Entonces, permitiría esta libertad de expresión en estos parámetros, que seguramente va a definir estas juntas de moderación”, asegura Bastarrica.

Musk incluso se ha pronunciado sobre el caso de Trump. Si bien no ha confirmado nada aún, sí ha asegurado que no se tomarán decisiones antes de crearse el consejo de moderación de contenido. Sin embargo, ha dejado en claro, a través de un tuit, que le ha llegado muchas preguntas sobre el posible regreso del expresidente estadounidense a Twitter.

Finalmente, el multimillonario podría concretar la creación de ‘X’. “En algún momento, [Musk] ha mencionado que quiere que [Twitter] se convierta en una especie de WeChat (aplicación que se usa en China no solo para la mensajería, sino que es red social, marketplace, lector de documento, plataforma de pago, etc.). Es lo que ha llamado ‘la app para todo’ o X”, indica Ortiz Bisso.

Bruno Ortiz Bisso, periodista de Ciencia y Tecnología de El Comercio. / Bruno Ortiz Bisso

Es decir, esta nueva app serviría para esencialmente todo: desde comunicarse hasta realizar trámites. “Poco a poco, esta membresía premium, en el fondo, que tendría Twitter se va a ir transformando cada vez más en WeChat. O sea, en una plataforma donde todo esté incorporado y donde haya un control prácticamente absoluto de todo lo que hacemos en redes sociales y en nuestra vida digital”, señala Bastarrica.

Además, también podría implementarse características de aplicaciones de videos, las cuales son muy populares actualmente. “[Musk] quiere tener una plataforma de ese nivel de llegada y, por otro lado, también es una oferta que no está hoy en día en Occidente. Entonces, podría ser una mezcla de TikTok, que ha sido una de las plataformas que ha crecido muchísimo en influencia, sumándole un poquito de WeChat y manteniendo algunas cosas básicas de Twitter. Me parece que por ahí va la apuesta”, añade el periodista chileno.

Sin embargo, debido a que Elon Musk es una figura controversial, cuyas declaraciones pueden terminar siendo una decisión real o una simple broma, es imposible saber qué cosas cambiará en la app a ciencia cierta. “¿Cuál de todas estas realizará sí o sí? No se sabe. Con Elon Musk no se sabe”, asegura Ortiz Bisso.

¿Cómo afectarían estos posibles cambios a los usuarios?

Debido a que las suscripciones generarían restricciones en los usuarios, en caso de implementarse, sería el primer problema al que se enfrentarían. “Los cambios van a afectar en la posibilidad concreta que tengan los usuarios de acceder a todas las prestaciones que quiera dar Twitter en el futuro, de forma gratuita o eventualmente ya pagando por ciertas funciones específicas”, afirma Bastarrica.

Ortiz Bisso, por su parte asegura que este cambio podría generar una pérdida de cuentas activas en la plataforma. “Cambiar de manera drástica el status quo de los usuarios de Twitter podría causar una disminución en su número. Pero hay que esperar para tener certezas”, indica el periodista peruano.

Estos cambios también se verían en cómo Twitter iría dejando los bots de lado. “En definitiva estará la gente que quiera pagar y eso también ayudará a Elon Musk a tener una plataforma un poquito más limpia de bots y de spam. Es decir, dejar solamente a aquella gente que esté dispuesta a pagar una membresía y que seguramente va a tener más beneficios a la hora de tuitear, editar y hacer otro tipo de funciones”, agrega Bastarrica.