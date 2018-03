Apple podría hacer mucho dinero si monetizara a sus consumidores como lo hace Facebook, pero "no vamos a hacer tráfico de tu vida personal", según consideró el CEO de Apple, Tim Cook, al opinar sobre la situación que enfrenta Mark Zuckerberg y su empresa.

En un adelanto de una entrevista que Cook ofreció a la periodista Kara Swicher de "Recode" y de Chris Hayes de la cadena de televisión MSNBC, dijo que "no estaría en esa situación" que vive Zuckerberg porque Apple sencillamente ha optado por no monetizar a sus consumidores como si fueran su producto.

"Yo no estaría en esa situación", dijo Cook. "[Apple] podría hacer muchísimo dinero si monetizamos a nuestros consumidores si fueran nuestro producto. Hemos optado por no hacerlo… no vamos a hacer tráfico de tu vida personal", agregó.

Cook también consideró que Facebook necesitó ser regulado (por lo antes descrito), pero que tras el escándalo la medida se tornaría ya demasiado tarde. "Creo que la mejor regulación es la no regulación, es la autorregulación", dijo. "Sin embargo, creo que estamos más allá de eso aquí".

La sentencia llega luego que el CEO de Apple dijera la semana pasada en China que Facebook necesita de todos modos ser regulado.

"Creo que esta cierta situación es tan grave y se ha vuelto tan grande que probablemente sea necesaria alguna regulación bien elaborada", dijo en el Foro de Desarrollo de China.

"La capacidad de cualquiera para saber durante años lo que ha estado buscando, quiénes son sus contactos, quiénes son los contactos de ellos, lo que le gusta y lo que no le gusta y cada detalle íntimo de su vida; desde mi punto de vista, no debería existir", añadió en aquella ocasión.

El dato



La entrevista completa será transmitida por MSNBC el próximo 6 de abril.