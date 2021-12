El algoritmo de TikTok está diseñado para que los usuarios dediquen tiempo a la aplicación navegando por los vídeos que aparecen en las recomendaciones, algo que consigue analizando los datos que extra de su comportamiento y del tiempo que dedican a cada vídeo, así como del valor que generan los creadores.

El uso que el usuario hace de la aplicación TikTok aporta datos a la propia compañía, como los Me Gusta o los comentarios que escribe, los subtítulos, los sonidos y los ‘hashtags’, que recoge y utiliza en su algoritmo de recomendaciones. Pero también depende del tiempo que el usuario dedica a cada uno de los vídeos.

En conjunto, todas las métricas que consigue del comportamiento del usuario en la app, es decir, de lo que hace dentro de ella, sirven mostrar nuevos contenidos que puedan encajar con sus intereses. Estas recomendaciones, no obstante, pueden acabar en contenidos dañinos para el usuario, como recoge The New York Times, a partir de un documento interno de la compañía.

Este documento, como explica, ha sido confirmado por TikTok, y se emplea para que los trabajadores con menores conocimientos técnicos conozcan el funcionamiento de la aplicación y el algoritmo. Algunas de sus claves ya han sido compartidas por la compañía en su web.

El fin último del algoritmo es conseguir incrementar la base de usuarios activos diarios, y para ello optimiza dos métricas: si el usuario vuelve a la ‘app’ (retención) y el tiempo que dedica a los vídeos. Los vídeos, además, se clasifican a partir de datos como los Me gusta, los comentarios o el tiempo de reproducción.

Una vez el sistema de aprendizaje automático tiene todos los datos y realiza la ecuación pertinente, los vídeos con mayor puntuación se muestran al usuario. Ocurre, además, que el sistema está diseñado para identificar y suprimir los vídeos con títulos de tipo ‘clic bait’, aquellos que ya incluyen un gancho para atraer al usuario.

El documento también recoge el problema del aburrimiento, que aparece cuando el usuario ve continuamente los mismos tipos de vídeo, lo que puede llevar a desincentivar el uso de la aplicación. “En este caso, el valor total creado por el usuario que ve el mismo tipo de vídeos es menor que el de ver cada vídeo, porque la repetición conduce al aburrimiento”, señala, según el medio citado. Para evitarlo, se puede recurrir a forzar recomendaciones para ver vídeos nuevos.

Por otra parte, el algoritmo también prioriza aquellos vídeos que son lucrativos. En concreto, tiene en cuenta la calidad del creador para los vídeos que muestra en el ‘feed’ Para ti, que a su vez depende de métricas como el ratio de publicación, la retención que consigue el creador y la monetización.

Un reporte del New York Times reveló el documento interno de TikTok sobre el funcionamiento del algoritmo para recomendaciones de la app.

El poeta Bruno Mendizábal (Lima, 1958) ha incursionado con éxito en la popular red social china, donde cuenta con casi 300.000 seguidores.

