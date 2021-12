El día de Acción de Gracias o también conocido originalmente como Thanksgiving (en inglés), se celebra el último jueves de noviembre de todos los años para agradecer a Dios por la cosecha. Esta fiesta familiar estadounidense, es la ocasión perfecta para que las personas se reúnan y degusten el tradicional pavo horneado y compartan momentos llenos de alegría y mucha tradición.

Pero en esta fecha especial no solo se celebra en compañía de la familia, sino también de los amigos. Sin embargo, ese no fue el caso de Maryann Zizumbo, quien planificó una cena distinta: ‘friendsgiving’. Ella realizó con mucho esmero los platillos para sorprender a sus seres queridos y las esperó durante un buen tiempo, pero no todo salió como la joven había planificado.

Dicen que los amigos hay que saber elegirlos y deben ser contados con la palma de la mano. Maryann Zizumbo ahora tiene claro esto, luego que ninguna de las amigas a las que invitó para la cena acudió a su casa. La joven quedó visiblemente afectada, pero el ingenio y gran corazón de su enamorado, hizo que la noche terminara de una manera distinta a como pensaba que acabaría.

¿QUÉ HIZO TRAS SER PLANTADA EN THANKSGIVING

La joven se volvió rápidamente en viral en las redes sociales, luego que su novio publicó un video en su cuenta de TikTok en donde se ve a Maryann Zizumbo con una mesa decorada y visiblemente vacía. Ella se notaba muy triste por terminar ‘plantada’ en su primera cena de Acción de Gracias. Y es que al notar que nadie llegaría, optó por contarle lo sucedido y este llegó hasta su casa para consolarla.

ADORNÓ SU CASA PARA CELEBRAR CON AMIGOS

“Nos pusimos de acuerdo varias semanas antes. Todo estaba listo y ya habíamos quedado qué iba a traer cada quien”, dijo Maryann en entrevista con hoy Día. La joven había planificado la cena con sus amigos e incluso acudió hasta una tienda de artículos de decoración para adornar su casa y pasar un momento feliz e inolvidable con sus invitados, pero esto nunca llegó a suceder.

NINGUNO DE LOS INVITADOS LE CONTESTABA

“La sorpresa me la llevé yo cuando les mandaba mensajes y nadie contestaba. Pasaron horas y no llegaron”, dice en otra parte de la entrevista. Pero su novio buscó la forma en como calmar y hacer que recupere su ánimo y le dijo “no te preocupes. Estoy en camino, ahorita llego a tu casa” (…) “invité a mis amigos y mi hermano, van a venir unos amigos de nosotros’, y sí fueron”, manifestó.

MÁS DE 15 MILLONES DE VISTAS EN TIKTOK

Todo pasa por algo y a veces, algunas situaciones penosas como la que le tocó vivir a Maryann con sus amigos hacen que la tragedia se convierta en un hecho mucho más beneficioso. Y así fue, debido a que el video captado por Christian Zamora, novio de la joven de Chicago, se hizo rápidamente en viral en su cuenta oficial de Tik Tok, logrando tener más de 15 millones de visitas.

APOYAN A MARYANN

La historia generó millones de reacciones en las redes sociales y la comunidad no dudó en mostrar su apoyo hacia la joven. “De repente me dice: ‘tenemos views, y yo: ‘¿cómo que tenemos views?’ y dice: ‘sí, métete a tu TikTok subí un video’. Veo y de primero me da un poquito de pena, dije: ‘la gente va a empezar a criticar o van a decir: ‘pobrecita nadie fue”, agregó la joven.

¿QUÉ PIENSA SOBRE SUS AMIGOS?

“A veces uno piensa que tiene amigos o conocidos que sí van a estar ahí para uno y a veces resulta que no, pero mi mensaje para todos es que hay alguien que siempre va a estar para ti y con quien puedes confiar. Si la gente de verdad te aprecia, ahí va a estar”, dijo la joven y aprendió una lección que no pasará desapercibida, finalmente tuvo la compañía de su novio y los amigos de él.