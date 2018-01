YouTube Kids: Los canales para niños más populares que debes ver

Spiderman, Elsa y Ana (protagonistas de la película "Frozen") y the Joker, juntos, atraen a millones de niños y adultos alrededor del mundo. Están presentes en diferentes canales de YouTube dirigidos, aparentemente, a toda la familia. Sin embargo, a fines del 2017, Google canceló más de 50 canales de este estilo en YouTube y eliminó miles de videos que parecían infantiles pero tenían contenido inadecuado para menores.

En Internet, la controversia por estos videos inapropiados para niños fue llamada #ElsaGate, aunque no solo tuvo de protagonistas a estos personajes. Animaciones no oficiales de Paw Patrol (la patrulla canina de Nickelodeon) o Mickey Mouse, incluso, han pasado los filtros de YouTube Kids, la aplicación móvil de videos para niños de hasta 8 años.

Desde YouTube (que es indicada, como Facebook, para mayores de 13 años) tomaron el compromiso de reforzar la protección para combatir contenidos inapropiados. Asimismo, la última actualización de YouTube Kids permite a los padres ser más rigurosos con la selección del contenido en la aplicación, pudiendo crear perfiles (como en Netflix) o bloquear ciertos contenidos o anular la opción de búsqueda directamente.

Según Antoine Torres, responsable de YouTube Kids para América Latina, la app tiene 0,005% de videos removidos. "Los algoritmos filtran contenido en YouTube. Hay un sistema de filtros y un equipo de personas detrás de los reportes. Sabemos que los algoritmos no son suficientes a veces. También entendemos que algunos padres tendrán criterios distintos a los nuestros, es subjetivo. En ese sentido, se pueden bloquear contenidos de cada cuenta", explica.

Desde Google, brindan capacitación a creadores de contenidos para que cuenten con herramientas para maximizar su éxito. Hay clases online para, por ejemplo, interpretar datos analíticos o mejorar la programación de los contenidos. El 60% de las visualizaciones en YouTube Kids se da fuera del país de origen del video visto.

Más allá de los controles parentales y el contenido curado de la herramienta, es responsabilidad de los padres y cuidadores conocer quién está detrás de cada contenido.

Mejores juguetes y la bruja Tatty



El unboxing de juguetes se ha convertido en un clásico de YouTube Kids. El canal "Mejores juguetes" tiene más de 6,3 millones de suscriptores. En diálogo con La Nación de Argentina, su creadora, quien vive en Barcelona y prefiere no revelar su nombre y edad, señala: "El canal nació a raíz de ver a mi hija viendo canales similares en inglés. En 2014 cuando lo creamos todavía no había muchos canales infantiles en español. Somos 2 personas, la mano amiga y yo".

Su creadora es educadora infantil y ha trabajado en varias guarderías y tiendas de juguetes, siempre relacionada al mundo infantil. Su voz se ha hecho conocida en la plataforma, llamando a los niños "peques" y los clásicos "qué chulo/a". "No utilizamos ningún guión, todo se basa en la imaginación e improvisación del momento. El feedback es muy positivo. El caso más espectacular que conocimos es el de un niño con problemas de habla. A raíz de ver nuestro canal empezó a mejorar y entonces su logopeda empezó a recomendar nuestro canal a otros padres", expresan desde el canal.

Según indican desde "Mejores juguetes", sus espectadores tienen entre 2 y 5 años. "Aunque también nos encontramos con peques más grandes. Para nada nos imaginamos que tendríamos esta acogida con el canal, ha sido alucinante", dice su creadora.

El canal no ha lanzado aun ningún producto comercial, como merchandising o juguetes. "Ahora mismo nos centramos en el desarrollo de nuestra serie de animación Las Aventuras de La Brujita Tatty", cuentan.

El reino infantil (las canciones de la granja)

"Todo empieza con una canción", dice Roberto Pumar, CEO de Leader Entertainment, la compañía detrás de "El Reino Infantil”, con más de más de 10,5 millones de suscriptores. Es el canal pre-escolar de habla hispana con más visualizaciones diarios en YouTube, se encuentra en el top 20 del ranking mundial de canales más vistos en la plataforma y es otro clásico de YouTube Kids. Está disponible en 4 idiomas (español, inglés, portugués y ruso).

Pumar destaca la constancia y periodicidad del canal: suben contenidos todos los sábados. "Es una programación", dice Pumar. 40 personas trabajan dentro de la compañía y cuenta con un equipo externo. "Hay diferentes equipos: granja, zoo, Michi-guau. Hay animadores de Mendoza y Córdoba, por ejemplo. Tenemos muy buenos autores que escriben las canciones. Y hay todo un trabajo de programación: se hace un calendario y se plantean los tipos de audiencias. Nos basamos en el feedback de la gente, en YouTube y redes sociales (90% son mamás)", explica Pablo Lacroix, director digital de la empresa.

Leader Entertainment comenzó hace 34 años como compañía discográfica. "Hace 10 años (con la caída del soporte físico), empezamos a estudiar cómo lo chicos consumen música, no solo auditivamente, sino como un todo audiovisual. No existían videoclips de las canciones infantiles", afirma Pumar.

La caída del soporte físico (de lo que vivía Leader Entertainment) sin dudas le dio una oportunidad a la empresa que, entre 2015 y 2017, cuadruplicó su facturación. Las canciones de María Elena Walsh formaron parte del primer producto lanzado por la compañía, en formato 4:3 y no era HD. "Era una idea obvia e innovadora", dice Pumar.

Con el tiempo, aparecieron nuevos personajes como el gallo Bartolito y el caballo Percheron, que fueron alternadas con canciones que padres y abuelos ya sabían. Pumar reconoce que hubo un cambio en la compañía a partir de la realización de producciones y generación de contenidos (el fuerte de Leader). Asimismo, se encuentran sumando nuevos negocios. Están desarrollando merchandising y ya realizaron más de 200 funciones de su propia obra de teatro con las canciones de la granja y todos sus personajes en 2016 y 2017 (en México, la versión teatral está disponible de forma permanente).

Aprender con Dino, dibujos animados educativos

Producido por Amuse, desde París, este dibujo animado es desarrollado por más de 120 artistas. El estudio produce animación 3D, 2D y Motion Design. "Nuestra serie principal incluye Car City, que entretiene a millones de niños todos los días, con autos y temas vinculados a la amistad y la vida en comunidad. Aprender con Dino tiene videos educativos para preescolares que fomentan el aprendizaje de formas, colores y números de una manera lúdica e interactiva", señala Arthur Lener, CEO de Amuse.

Respecto de la creación de contenidos, Lener explica: "En lugar de perseguir tendencias como se ha comprobado que hacen algunos proveedores, proporcionamos contenido centrado en el carácter que puede atraer a los niños mientras se gana la confianza de los padres a largo plazo. Lo que producimos hasta ahora está dirigido a niños pequeños y dado que los años de pre-escolar son un período crucial para el desarrollo de los niños, nos esforzamos por producir un ambiente relajante de positivismo. Recibimos comentarios positivos de los padres que encontraron que enriquece el tiempo familiar privilegiado al generar un intercambio valioso entre ellos y sus hijos".

Como creadores de contenido, desde el estudio confiesan estar muy atentos respecto de cómo distribuyen el contenido en plataformas adecuadas. "Encontrar la plataforma adecuada significa que estamos buscando entornos que sean familiares y controlados, para asegurar que nuestros televidentes estén protegidos", señala Lener.

Así, crearon su propio estudio de desarrollo llamado Mini Mango, enfocado en el desarrollo de aplicaciones amigables para niños, alrededor de sus personajes más populares. "Estamos muy entusiasmados con el próximo lanzamiento de nuestra aplicación de video 'Car City Tv' que permitirá a nuestros televidentes ver nuestros videos en un espacio controlado", finaliza Lener.

El último lanzamiento, "Carl the Super Truck: Roadworks" está disponible en Android e iOS.

Límite de exposición y sentido común

El tiempo de exposición a pantallas de los niños varía según la edad. Tanto la Sociedad Argentina de Pediatría como la Academia Americana de Pediatría recomiendan que no se exponga a niños menores de 18 meses a pantallas. Los niños entre 18 meses y 5 años deberían tener acceso no más de una hora al día, con contenidos previamente seleccionados por los adultos.

"La recomendación fundamental yace principalmente en la aplicación del sentido común por parte de los cuidadores. Regular el tiempo de exposición a pantallas en función de la edad (tiempos largos de exposición no solo no benefician su desarrollo sino que hasta pueden perjudicarlo); y regular los momentos adecuados para incluir una actividad de pantalla y que éstos no interfieran en actividades de aprendizaje de la vida cotidiana”, explica Sabrina Vernaz, psicopedagoga.

Entre los 2 y 5 años es fundamental controlar el tipo de contenido al que el niño accede. Según Vernaz, es necesario analizar como padres cuál es el objetivo de que el niño acceda a las pantallas. En ello, siempre es beneficioso intentar que estos contenidos sean de índole educativo.

"Por ejemplo, escuchar canciones que aludan a aprendizajes de la vida cotidiana como rutinas -lavarse los dientes, ir a dormir temprano o quedarse sentado en la mesa-, conocimiento de partes del cuerpo, colores o animales. De la misma manera, debe tenerse en cuenta que estos contenidos se encuentren en un lenguaje adaptado a cada edad", afirma la especialista.

Para niños de edad pre-escolar, recomienda que aprendan las letras, grafismos, canciones con rimas, vocales, números, cantidades, etc. "Una vez más, tener en cuenta que el tiempo que el niño pasa frente a las pantallas es tiempo que no dedica a otras actividades, por lo que es importante optimizar los momentos de exposición creando posteriormente espacios de diálogo, juegos relacionados o de disfrute compartido, haciendo de éstos un aprendizaje significativo", expresa.

