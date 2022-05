Durante la pandemia, las aplicaciones de meditación y salud mental, que han servido para calmar la ansiedad e incluso contactar a psicólogos, han tenido una alta demanda. Sin embargo, los datos personales de sus usuarios podrían estar expuestos. Según la guía “Privacidad no incluida”, elaborada por investigadores de Mozilla, 28 de las 32 aplicaciones recibieron una etiqueta de advertencia. Entre las apps evaluadas están Talkspace, Better Help, Calm y Glorify.

El reporte advierte que, a pesar de que estas aplicaciones se ocupan de problemas increíblemente delicados, como depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, violencia doméstica o trastornos alimentarios, comparten datos de forma rutinaria, permiten contraseñas débiles y se dirigen a usuarios vulnerables con anuncios personalizados. Además, sus políticas de privacidad son vagas y mal redactadas.

El informe concluye que las aplicaciones con la peor privacidad y seguridad son Better Help, Youper, Woebot, Better Stop Suicide, Pray.com y Talkspace, debido a que sus políticas de privacidad increíblemente vagas y desordenadas, porque comparten información personal con terceros y por recopilar incluso transcripciones de chat (Talkspace).

Principales hallazgos

De esta investigación, se llegó al menos a cuatro conclusiones:

Las empresas no responden. Mozilla asegura haber enviado correos electrónicos a todas las empresas al menos tres veces (al contacto de privacidad que figura en su política de privacidad) para tratar de obtener respuestas y solo una sola empresa (la ‘app’ católica Hallow) respondió de manera oportuna. Después de varios intentos se recibió respuesta de otros dos (Calm y Wysa).

Las ‘apps’ de salud mental son una bonanza de recolección de datos. Casi todas las aplicaciones revisadas engullen más datos personales de lo que los investigadores de Mozilla han visto en aplicaciones y dispositivos conectados. Además, algunas aplicaciones recopilan datos adicionales de plataformas de terceros (como Facebook).

La seguridad es a veces ridícula. Al menos ocho aplicaciones permitieron contraseñas débiles que van desde “1″ a “11111111″. Moodfit solo requería una letra o dígito como contraseña, lo cual es preocupante para una aplicación que recopila datos sobre el estado de ánimo y los síntomas de una persona. También tuvimos problemas para determinar si las ‘apps’ tenían forma de administrar las vulnerabilidades de seguridad encontradas.

Los adolescentes son especialmente vulnerables. Muchas aplicaciones de oración y salud mental se dirigen a los jóvenes, incluidos los adolescentes, un grupo demográfico que sufre más los problemas de salud mental. Cuando los adolescentes comparten información sobre estas aplicaciones, podría filtrarse, piratearse o usarse para orientarlos con anuncios personalizados y marketing en los años venideros.

De todas las apps analizadas, solo dos cumplían con los estándares básicos de privacidad y seguridad; PTSD Coach, una aplicación creada por el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., y el chatbot de IA Wysa.