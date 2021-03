La pandemia por COVID-19 evidenció que en nuestro país la desigualdad en acceso a Internet y tecnologías de información aún está presente. La brecha digital, como también es conocida esta diferencia, ha provocado que perdamos la oportunidad de contar con una educación equitativa y de calidad, así como un desarrollo económico mayor que beneficie a todos los peruanos, indicaron expertos en el tema.

Pero no es lo único que perdemos, puesto que la brecha digital también conlleva a que las personas menos favorecidas queden aisladas del desarrollo y no puedan acceder a empleos dignos. Además, las posibilidades de mejora de la sociedad se ven limitadas.

Con la tecnología simplificamos nuestra vida: pagos de recibo por Internet, telemedicina, trabajo remoto, trámites públicos digitales, comercio electrónico, billetera móvil, hasta incluso realizar denuncias virtuales.

En el campo económico, el informe “Conectividad Rural en América Latina y el Caribe – Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia” desarrollado en 2020 por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft con el fin de identificar la situación de la brecha digital en la región, reveló que un aumento del 1% en la penetración de la banda ancha móvil en zonas rurales produce un incremento del 0,15% del producto bruto interno (PBI) de un país; mientras que un aumento del 1% de la banda ancha fija produce un incremento del 0,08% del PBI.

En términos prácticos, un país con una brecha digital significativa, como es el Perú, pierde oportunidades para prosperar, no solo en lo económico, sino también en áreas ligadas a la calidad de vida, acceso a mejores trabajos, educación, salud, comunicación, etc.

Brecha digital en educación

La brecha digital también puede presentarse en diversos escenarios tales como el educativo o laboral, siendo estos dos los más visibilizados por la pandemia.

Sobre la brecha digital en educación, Liliana Muñoz, exvicedecana de la facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la explica de la siguiente manera: “La podríamos definir desde la conectividad; es decir, cuántas personas o cuántos hogares tenemos acceso a Internet”.

Muñoz también resaltó que hay otro punto a tomar en cuenta a la hora de hablar de brecha digital: la alfabetización digital. Este concepto hace referencia al pleno entendimiento de los alumnos y profesores hacia las herramientas digitales: “Todos pensábamos que quienes no tenían brechas digitales [en cuanto a uso] eran los estudiantes, pero al final nos dimos cuenta que ellos estaban igual [de sorprendidos] que los docentes. Los estudiantes utilizan muy bien la tecnología, pero para temas más de interacción social que para temas académicos. Allí tendríamos que ir mirando cómo potenciar estas competencias para que los docentes se adapten. Ha sido muy notoria en esta pandemia esa brecha en cuanto a nuestras competencias”.

El INEI indicó que hasta el primer trimestre de 2020, el 40,1% de hogares peruanos tuvo acceso a Internet, mientras que la cifra en las zonas rurales se reduce hasta un 5,9%. En Lima Metropolitana, el 62,9% de hogares disponen de este servicio.

Según el INEI, en el primer trimestre de 2020, cerca del 40% de hogares tuvo acceso a Internet. (Foto: Archivo de GEC/ César Fajardo)

La brecha digital es un problema que no es exclusivo del Perú. También está presente en gran parte del planeta y diversas organizaciones luchan por erradicarla.

En la región, según el informe “Conectividad Rural en América Latina y el Caribe – Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia”, al menos 77 millones de personas no tienen acceso a Internet de calidad en áreas rurales. Esta cifra es una medición que se realizó en 2020 en 24 países latinoamericanos, entre los que encontramos al Perú, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, etc.

Sandra Ziegler, consultora de la IICA y autora del informe mencionado, resalta las diferencias que hay entre las zonas rurales y urbanas de América Latina: “Un 71% de la población urbana de América Latina y El Caribe cuenta con opciones de conectividad, mientras que en la ruralidad hay un 37%. Esto implica una brecha de 34 puntos porcentuales entre el sector urbano y el rural que por supuesto genera limitaciones importantes para el desarrollo social, económico y productivo de los territorios rurales”.

Brecha digital en el Perú: ¿cómo está la situación actualmente?

En 2021, a casi un año del inicio de la pandemia en nuestro país, la situación de la brecha digital se he hecho aún más visible y desde el Gobierno, universidades, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas luchan por un solo objetivo: reducir la brecha digital. Sin embargo, el panorama todavía está complicado si tomamos en cuenta los problemas de infraestructura o de conectividad que se presenta a lo largo y ancho del país, los cuales se reflejan en colegios o universidades nacionales de la capital y de provincia.

Rohel Sánchez Sánchez, rector de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, explicó a El Comercio que estos problemas de conectividad escapan a las manos de las mismas casas de estudio: “En el Perú tenemos problemas de conectividad y en Arequipa también. Sin embargo, desde la academia venimos demandando al Gobierno central que tiene que invertir en infraestructura y tecnología en tema de redes”.

Mejorar la infraestructura de un país es un paso vital para reducir la brecha digital.

El rector de la UNSA también menciona que el Gobierno “debe incorporar o abrir los espacios a empresas internacionales que han desarrollado una mayor cobertura para que la población tenga este acceso [a Internet]”.

Liliana Muñoz resalta, por su parte, que la reducción de la brecha digital en los últimos años ha sido “lenta” y que en nuestro país “no ha habido inversión en infraestructura tecnológica”.

Brecha digital en el Perú: un largo camino por recorrer

Ahora bien, según los expertos, los problemas que produce la brecha digital se pueden traducir como oportunidades limitadas, una educación no inclusiva, el aislamiento de personas con menos recursos, profundización en las diferencias sociales y económicas, entre otras consecuencias. A pesar de los esfuerzos del Gobierno y otras entidades, aún queda trabajo por hacer. Pero, de manera concreta, ¿qué nos falta para reducir la brecha digital? ¿Qué se debe hacer?

“Es muy sencillo: políticas de Estado. Alianzas estratégicas entre Gobierno, empresa privada y academia. Si el Estado no invierte en investigación e innovación, no va avanzar en su desarrollo. La academia está comprometida con la investigación e innovación y qué mejor si eso se da con la empresa privada. [Además], podemos decir ‘vamos a articular el conocimiento y la innovación’, pero si eso no se da con transferencia tecnológica real y con inversión del Estado no vamos a avanzar en ello”, declaró el rector de la UNSA de Arequipa.

(Foto: El Comercio)

Por otro lado, Muñoz señala: “deberíamos recoger data de lo que hemos logrado con respecto a la brecha en cuanto a conectividad, infraestructura, competencias o alfabetización digital. En base a eso, debemos proponer programas de capacitación efectivas, pero sin olvidar la inclusión de poblaciones vulnerables. No es lo mismo una universidad pública de Lima que una universidad pública de provincia. Luego, las universidades tienen que establecer alianzas estratégicas con el sector privado para que puedan reducir estas brechas o este déficit de infraestructura. Desde el sistema se tiene que brindar todas las condiciones para el acceso a Internet, incrementar financiamiento, tener planeación estratégica para que se pueda concretar”.

Sumado a esto, una de las iniciativas que ha impulsado el Estado es el plan ‘Todos Conectados’, con el que se busca beneficiar a más de 2,2 millones de personas a nivel nacional. Este basa sus operaciones en tres ejes: dar acceso a Internet satelital a 860 localidades alejadas de ubicadas en la selva, crear 6.531 puntos de Internet inalámbrico en plazas de las localidades rurales y la implementación de espacios con tabletas, computadoras y otros equipos denominados Centros de Acceso Digital (CAD). Algunas de las regiones beneficiadas serán Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Lambayeque, Cusco y Lima.

También encontramos a Cultiva Talento Digital, un programa que se desarrolla de la mano del Gobierno, Huawei y universidades privadas y públicas, y que busca contribuir en la empleabilidad y competitividad, así como reducir la brecha digital. Este esfuerzo incluye actividades educativas como ICT Competencia, ICT Academia o Semillas para el Futuro. Gracias a esta última, 30 alumnos peruanos de universidades representaron al país en la edición virtual 2020 que duró cinco días y en la que se impartieron diferentes charlas sobre temas tecnológicos como Inteligencia Artificial, redes 5G, Cloud Computing, etc.

Varios países están comenzando a legislar contra el uso de las pantallas. (REBECCA NELSON/GETTY IMAGES)

Sobre la brecha digital rural en América Latina, Sandra Ziegler dijo: “Hay cuestiones pendientes en términos de inversión de infraestructura que es lo que permite la llegada de la conectividad a los territorios más alejados. Aún queda trabajo por delante a medida que las nuevas tecnologías se van expandiendo, se renuevan y surgen nuevas necesidades y demandas en esta materia de todo el desarrollo tecnológico y digital que hoy existe”.

Por último, Ziegler enfatizó: “es un problema multidimensional que atraviesa a un conjunto de obstáculos: los costos, la infraestructura, el acceso, las carencias de información para poder planificar las políticas. Un conjunto de elementos que desencadenan en esta problemática [brecha digital] y también es claro que es el trabajo mancomunado y la alianza entre diferentes sectores lo que puede permitir resolver este problema, un trabajo en concurrencia entre los organismos de cooperación, los estados, el sector privado y las propias comunidades”.

El Comercio intentó comunicarse con representantes del Ministerio de Educación y de la Presidencia del Consejo de Ministros para recoger sus opiniones al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

