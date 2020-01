La empresa surcoreana Samsung presentó en el CES 2020 de Las Vegas la televisión verticial “The Zero”, la cual apunta principalmente a la generación Z y a los millennials.

Este equipo pertenece a la cartera Lifestyle de Samsung, sector centrado en temas relacionados al diseño y ambientación del hogar.

"El ‘Zero’, que significa ‘vertical’ en coreano, tiene la capacidad de girar entre horizontal y vertical, al igual que un teléfono inteligente o una tableta. Tras su lanzamiento inicial en Corea del Sur el año pasado, Samsung está listo para expandir la disponibilidad de The Sero a varios mercados globales en 2020″, se lee en nota de prensa.

A su vez, Samsung afirma que “The Zero” se concentra en los jóvenes. “[The Zero está] Dirigido a los consumidores millennials y de la generación Z. Además, ‘The Zero’ presenta un diseño que se destaca en cualquier espacio, y presenta una gama de características de visualización diferentes para cuando no está en uso”, apunta la empresa surcoreana.

“La tecnología de orientación de pantalla del Zero se conecta con los dispositivos móviles de los usuarios para mostrar contenido de forma natural y fluida en formatos horizontales tradicionales, así como en formatos verticales diseñados para el consumo móvil. Los consumidores pueden esperar disfrutar de una variedad de contenido, incluidas las redes sociales, YouTube y otros videos personales”, se lee.

Finalmente, Samsung afirma que “'The Zero’ combina las funciones de las pantallas de Samsung al tiempo que proporciona un nuevo enfoque de la tecnología de entretenimiento en el hogar que satisface las necesidades y los hábitos de la creciente audiencia de visualización móvil”.

DATO:

Los millennials son las personas que nacieron entre 1981 y 1995; mientras que la generación Z comprende a los nacidos entre 1995 y el 2005.

