Sin embargo, este no es el primer reconocimiento que ha recibido. En 2018, Huamán se convirtió en la primera peruana en ganar un concurso Bootcamp de Innovación y Emprendimiento organizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Tras muchos errores y caídas, la experta en tecnología ha logrado abrirse camino en este rubro que aún está dominado por hombres. Según un estudio realizado en el 2021 por el INEI, menos del 10% de mujeres se desempeña laboralmente en el sector tecnológico en el país. Además, solo el 8% de ellas opta por estudiar alguna carrera relacionada al mundo de la informática. Esto no solo se da en en el Perú, ya que a nivel mundial las mujeres solo representan el 26% de los empleados en el área de Tecnologías de Información (TI).

Conversamos con Giuliana, quien se encuentra en España, y nos contó cómo de la mano de Miah ha logrado posicionarse en este sector, la situación de la mujer peruana en la tecnología y qué planes tiene a futuro para su aplicación.

—¿Cómo surge la idea de crear Miah?

Soy coach hace más de 13 años y en mis años de trabajo te puedo decir que el 85% de mis pacientes me buscaba para desarrollo personal, profesional y eso siempre estaba arraigado a un problema sexual. Me vi como en un espejo en ellos y dije: ‘wow, eso a mí también me pasa’. Pero era un tema tabú.

En 2017, decido empezar un viaje por el mundo para solucionar esas problemáticas personales que yo también tenía. Así fue como en esta vuelta por el mundo, por tres años, busqué especialistas, trabajé un montón de aspectos, toqué muchísimas puertas y entendí que el problema de la sexualidad era algo mucho más grande de lo que imaginaba.

Entendí que tenía que hacer algo para solucionarlo, que a mí me había costado mucho y yo quería acortársela a las personas. Así fue como más o menos ponía en pinceladas iniciales a Miah en esa época.

—¿Qué tecnología usa Miah? ¿Cómo funciona concretamente?

Miah hoy es un chatbot con inteligencia artificial. Entras a Miah y es un avatar. ¿Por qué y para qué utilizamos inteligencia artificial? Bueno, está construido con inteligencia artificial porque hoy hay muchas aplicaciones o emprendimientos que, por ejemplo, conectan especialistas físicos con personas.

La inteligencia artificial, en lo que va a ayudar, es en el proceso de atención a un usuario. Por ejemplo, tú cuando vas a un especialista, el especialista tiene un protocolo de atención: lo mismo que te dice a ti se lo dice a sus 100 pacientes del día. Si te das cuenta, todo ese tiempo que se demoró en ti lo pudo haber desarrollado una aplicación móvil. Es lo que hace Miah en el proceso de asesoría.

Empiezas a hablar con un bot, que te empieza a hacer una cantidad de preguntas, entabla una conversación, empatiza contigo. Mientras está desarrollando esta conversación empática, ya va determinando tu nivel de personalidad, la problemática que tienes y el nivel de dicha problemática. Lo que hemos desarrollado luego es que el algoritmo desarrolle para ti un programa personalizado.

Miah está disponible para usuarios Android e iOS. (Foto: captura de pantalla, Miah en Play Store)

—Miah fue planteada inicialmente como una plataforma que ofrecía cursos virtuales, ¿qué te motivó a dar el siguiente paso y convertirla en una aplicación?

Cuando llegó la pandemia, a mi socio y a mí nos agarró en la India. Estábamos varados allá y vimos que todo el aspecto de cursos virtuales empezaban a crecer, entonces planteamos al inicio ser una plataforma educativa. Vendimos 303 cursos en un año, pero cuando queríamos empezar a crecer, ya necesitábamos financiamiento, postulábamos a un concurso y nadie nos tomaba (en cuenta) no porque la idea sea mala. Nos indicaron que ser una marca de cursos no es tan innovador.

Averiguando, entendimos que la inteligencia artificial en la medicina ya estaba llegando. Empezamos a investigar más de eso y vimos que la inteligencia artificial aplicada en la sexualidad, pues no estaba aplicada en ningún startup de la región, así que decidimos agarrar todo lo que teníamos de Miah y dijimos: ‘Vamos a invertir en inteligencia artificial’.

—¿Con qué especialistas trabajan directamente?

Tenemos una alianza con la Sociedad Peruana de Sexualidad (Apsses) y tenemos una alianza con la Asociación de Sexualidad de Cataluña. Esas son dos organizaciones avaladas mundialmente, que tratan de sexualidad en Cataluña y en el Perú. Trabajamos con sus dos presidentas y adicionalmente tenemos un pool de especialistas que son psicólogos, sexólogos, sex coaches. Yo, que soy coach, también estoy en el equipo. Entonces todos nos juntamos para determinar y ver cuál es la mejor metodología, cuáles son los protocolos, cuál sería la mejor ruta de asesoría para los diferentes tipos de perfiles.

—Los premios Women in Tech LATAM 2022, que ganaste la categoría StartUp, promueven el cierre de brechas de género en el rubro tecnológico. Bajo esa línea, ¿cómo ves el panorama para las mujeres en tecnología en el Perú?

Yo lo veo muy bien. Estoy en el mundo de la tecnología desde el 2014, cuando todavía éramos muy poquitas en el ecosistema, literal éramos mujeres contadas con la palma de la mano. No había nada de equidad, tú ibas a los jurados de Startup Perú y todos eran hombres. Siento que cada vez se está acortando eso. Pero oportunidades hay, o sea tenemos startups como Talently, Laboratoria y Coder House. Si vas a Brasil, ya está el movimiento Black Woman.

Nos queda la labor de que las nuevas generaciones, y para eso es importante visibilizar a las personas que actualmente estamos en este sector, se animen a dar el paso. Siento que hay oportunidades actualmente para mujeres, pero ya va a depender de nosotras, en las nuevas generaciones, si las queremos tomar.

Además, debe haber un esfuerzo entre el Estado y el aspecto privado para visibilizar (nuestra presencia). Tenemos que llegar a más, tenemos que hacer que gente en provincia diga: ‘Oye, hay mujeres en tecnología que están creando esto’.

—Finalmente, ¿cuál es el siguiente paso para Miah?

Al nosotros trabajar con inteligencia artificial, también desarrollamos analítica de datos. Ha llegado una gran cantidad de mujeres entre los 25 y 45 años, corporativas, y nos indican que las mujeres están atravesando por graves problemas, no solamente de disfunciones o problemas de salud, sino que les está afectando en sus trabajos. Esto nos ha llevado a abrir una línea de Miah para empresas.

En el mercado latinoamericano, el 91% de empresas no tiene políticas de bienestar sexual. Nos hemos quedado solamente en la equidad corporativa. Ya se habla de la equidad de personas en selección, hoy hablamos de la equidad de sueldos, pero la pregunta es qué tan equitativos somos si todavía no puedes decir en tu trabajo que te has manchado porque se te pasó la regla.

Hay una parte de la equidad que se enfoca en la equidad de bienestar sexual. Siento que eso todavía no lo hemos desarrollado y desde Miah queremos ayudar a las empresas a desarrollar políticas. Otro aspecto es que realmente nos encantaría que el empresariado en el Perú nos permita llegar a más mujeres en diferentes sectores, desde colegios, universidades y empresas. Queremos que Miah no se quede solo como una empresa que hoy tiene sede en España.