Google en su aniversario número 20: "Estamos un paso más cerca de la perfección"

El Internet se inventó en 1969 y Google nació en 1998. Hay una diferencia de 29 años entre ambos; sin embargo, cuando se habla de la red de redes es casi imposible no mencionar al famoso buscador, como si no nos pudiésemos imaginar la existencia del uno sin el otro.

¿Cuál es el secreto del posicionamiento de Google? ¿Hacia dónde apunta ahora que cumplió 20 años? ¿Qué responde cuando le dicen que espía a las personas? Hablamos de estas y otras cosas con Matías Fuentes, gerente de Comunicaciones de Google para Argentina y Perú.

- ¿Hacia dónde apunta Google ahora que tiene 20 años?

Nuestro foco actualmente se encuentra en continuar evolucionando y comprendiendo cada vez más el lenguaje humano. Nos apoyamos en tecnologías como la inteligencia artificial para poder entender las consultas al buscador y para poder ofrecer los resultados más relevantes para las personas.



- ¿Cuál cree que es el secreto de su posicionamiento en el mundo?

El foco en el usuario. Todo lo que hacemos en Google es siguiendo nuestra misión de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, y siempre bajo la premisa de beneficiar a la gente que todos los días utiliza nuestros productos y servicios.



- ¿Con toda la tecnología que tiene, Google ya es un buscador perfecto?

El buscador perfecto es aquel capaz de comprender exactamente lo que el usuario quiere decir y responder con lo que necesita. Ese es el camino que comenzamos hace 20 años y hoy, con el foco en inteligencia artificial, estamos un paso más cerca de conseguirlo, pero todavía nos queda camino por recorrer.

- Búsquedas a través de voz. ¿Cómo han aumentado a través de los años?

Si bien no tenemos métricas para compartir en este momento, la utilización de la voz viene creciendo de forma constante. Comprender el lenguaje humano implica también entender la forma en la que interactuamos entre nosotros. En los comienzos de la computación, interactuar con una máquina implicaba conocer su lenguaje. Hoy podemos comunicarnos a través de nuestro propio lenguaje y la voz es la forma más natural para hacerlo.



- ¿En qué posición se encuentra el Perú en las búsquedas que realizamos por voz?

No tenemos datos discriminados por país en este momento.



- Búsquedas a través de palabras, ahora búsquedas por voz. ¿Qué cree que sigue ahora?

El lenguaje es dinámico y evoluciona, por eso seguiremos trabajando para avanzar en su comprensión.



- ¿Sobre el mundo de los celulares, cree que Google aún tiene una deuda pendiente con sus celulares Pixel?

No se puede analizar a Pixel sin el contexto de lo que representa para Android. Nuestro sistema operativo es la plataforma móvil más popular del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, y conforma un ecosistema en constante crecimiento y les ofrece a las personas diversidad y capacidad de elegir.



¿Google tiene todas las respuestas para todo?

No, en absoluto. La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla accesible a los usuarios en el mundo, pero no posee las respuestas para todo.



- ¿Google en realidad sabe todo sobre nosotros? ¿Qué le respondería a las personas que creen que Google nos espía?

La privacidad y seguridad es una prioridad fundamental para Google. Siempre hemos sido muy claros y transparentes acerca de la información que tenemos de ellos. Por eso, cualquier usuario puede ir a Google y ver toda la información que se encuentra almacenada y puede administrar. Pueden controlar qué tipo de anuncios ver e incluso no ver anuncios personalizados, descargar su información y hasta borrarla.

¿Cuál es el futuro que avizora Google para los medios de comunicación?

Google no puede cumplir su misión de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible si no hay contenidos relevantes y de calidad producidos en forma sustentable por los medios. Nuestros destinos están atados y trabajamos codo a codo, tanto en forma directa como a través de las asociaciones profesionales”.



