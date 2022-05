MG, la firma automotriz próxima a cumplir 100 años, presentó el último martes su nueva camioneta para el mercado peruano. Se trata de la MG ZX Plus.

El Comercio probó en exclusiva una de estas unidades y esta noche te contará en exclusiva todos los detalles.

El test drive de la MG ZX Plus podrá verse desde las 6:30 p.m. a través de las redes sociales de El Comercio (Facebook y YouTube) y Somos (Facebook).

La MG ZX Plus está disponible en cinco versiones y su precio va desde los US$ 19.490 y US$ 25.490.

Así fue la presentación de la MG ZX Plus en el Perú:

DATO

MG nació en 1924 en Inglaterra y adoptó su nombre de las iniciales de Morris Garages, el taller de autos que dirigía su fundador, Cecil Kimber. A lo largo de los años, pasó por varias manos desde Rover Motors hasta BMW. Tras ser adquirido en 2008 por el consorcio SAIC, se mudó a China pero aún mantiene su centro de diseño e ingeniería en el Reino Unido.