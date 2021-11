María Eugenia China Suárez contará su verdad esta noche en una candente entrevista con Alejandro Fantino; esto tras las declaraciones de Wanda Nara en Telefe el martes pasado, dónde reveló detalles de la polémica que la involucran a ella, a su marido Mauro Icardi y la actriz de “Casi Ángeles”.

Esta será la primera vez que la China Suárez habla en televisión sobre el episodio vivido, bautizado como “Wandagate”, ya que anteriormente solo se manifestaba a través de sus redes sociales.

Sin embargo, a horas del esperado encuentro entre la China Suárez y Alejandro Fantino; Los ángeles de la mañana difundió un adelanto de la entrevista que la actriz dio en el programa “En Primera Persona”.

“¿Sabés lo que pasa? Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde, cuando era más chica, pero yo no...el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos”, aseguró la actriz.

“Ni a un novio me banco que vengan a pedirme explicaciones. No me lo banco. ¿Y dónde saliste?, ¿Con quién estuviste?,¿Y quiénes estaban? No tengo tolerancia para esas cosas. Pero no por hacerme la superada… No tengo ganas”, se escucha decir a la actriz.

La también modelo argentina se sentará esta noche en el sillón del set del programa que se emite por la plataforma de Star Plus y allí contará qué pasó en realidad con el delantero del PSG y su esposa.

Como se sabe, el triángulo amoroso Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez fue uno de los escándalos más sonados en farándula este año. La actriz argentina fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de la empresaria y el futbolista del París Saint Germain.

Días atrás, Wanda Nara habló por primera vez en una entrevista en vivo con Susana Giménez sobre el escándalo amoroso. Ahora, la actriz de “Casi Ángeles” hará su descargo y contará su versión de los hechos.

A QUÉ HORA Y CÓMO VER EN VIVO LA ENTREVISTA DE LA CHINA SUÁREZ

La entrevista de la China Suárez en el programa “En Primera Persona” que conduce Alejandro Fantino”, será este lunes 29 de noviembre desde las 21:30 horas de Argentina. Estará disponible en la plataforma Star Plus, la cual solo se ve por medio de pago.

