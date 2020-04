La actriz mexicana Aislinn Derbez reveló que cuando era más joven tuvo problemas con el alcohol y en un momento pensó que se iba a morir.

“Tuve como esta etapa de alcohol entre los 18 y los 24 o 25 [años]. Cuando me ponía peda me ponía peda en serio, yo no tomaba porque me gustara, tomaba para ponerme hasta el queque”, contó en una entrevista a su hermano, José Eduardo Derbez.

“Una vez me pegó la cruda tan fea que me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me empezaron a hormiguear las manos, empecé a sudar frío y dije me voy a morir, me voy a desmayar”, añadió la hija de Eugenio Derbez.

Siguió su relato contando que aquella vez se desmayó en la calle, y la quisieron llevar al hospital. “No podía ni salir ni a la calle, no podía ni caminar, por eso yo ya no tomo”.

Sin embargo, no solo ese mal momento fue lo que la alejó del alcohol, sino que luego la actriz se volvió alérgica a este producto.

