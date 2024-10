El director de la película “Vaguito”, Alex Hidalgo, protagonizó un tenso momento durante una entrevista en el podcast Ouke, de Carlos Orozco, emitido el 17 de octubre, al ser cuestionado por las donaciones prometidas a albergues de mascotas abandonadas. Durante la conversación, Hidalgo aclaró que el 5 % de ganancias del filme se destinará exclusivamente al albergue “Vaguitos de 4 patas”, contradiciendo el mensaje promocional que motivó la masiva concurrencia de espectadores peruanos durante su estreno, en abril de 2024.

“Revisen todo el video, yo siempre dije que el único beneficiado sería el albergue ‘Vaguitos de 4 patas’” , señaló Hidalgo, quien expresó su malestar ante lo que consideraba una tergiversación de sus palabras. El debate se encendió cuando la producción de La Roro Network, plataforma de Orozco, mostró fragmentos donde el director mencionaba “comunidades” en plural. A pesar de las imágenes, Hidalgo mantuvo su posición: “Es 5%, el porcentaje (donado) ¿Yo tengo que decirte el porcentaje a ti? ¿Tengo que poner en riesgo a las personas que recibirán el dinero? No tengo que decírtelo a ti”.

El director fue cuestionado sobre la falta de transparencia respecto al porcentaje donado. En varias ocasiones, Hidalgo evitó ofrecer más detalles sobre el monto total que sería destinado al albergue, limitándose a decir que los interesados podrían solicitar esa información directamente en su oficina. “No tengo que decírtelo a ti ni a Macla (actriz que conduce el podcast)”, respondió de manera tajante.

“Vaguito”, que se estrenó el 18 de abril de 2024, ha sido promocionada como una película de enfoque benéfico, donde parte de las ganancias se usarían para ayudar a animales en situación de abandono. Hidalgo reafirmó que tanto las ganancias de taquilla como las provenientes de la venta del libro “Vaguito”, también serían destinadas al albergue. “Parte de la taquilla que genera la productora Bamboo Pictures también va a ser donada”, aseguró el director. Aun así, no especificó la cantidad total ni el tiempo en que se entregarán las donaciones.

Director de “Vaguito” se disculpa tras polémica: “Soy humano, me puedo equivocar”

Tras la controversia surgida por su participación en el podcast Ouke, Alex Hidalgo, director de Vaguito, utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas. En un video publicado el 17 de octubre, Hidalgo reconoció que llegó a la entrevista molesto debido a los comentarios negativos que se habían hecho sobre él y su película. “Nunca tuve la intención de exaltarme, pero ya venían lanzando videos y cosas negativas sobre mí, y llegué molesto”, explicó.

Hidalgo admitió que su actitud no fue adecuada, pero que solo deseaba defenderse. “Soy humano y me puedo equivocar, no tenía intención de atacar ni molestar a nadie, solo me quería defender”, comentó. Además, reiteró su compromiso con las donaciones benéficas que había prometido desde el estreno de Vaguito, aclarando que el dinero irá únicamente al albergue “Vaguitos de 4 patas”, como había mencionado anteriormente.

El realizador también aprovechó el mensaje para aclarar el trabajo benéfico que viene realizando a través de su productora. Afirmó que continúan apoyando a los albergues y promoviendo el bienestar de los animales. “Seguimos realizando producciones que promueven el amor por las mascotas y llevamos ayuda a los albergues, algo que muchos pueden corroborar”, señaló Hidalgo, destacando su labor en este ámbito.

Finalmente, Hidalgo pidió comprensión a quienes se sintieron ofendidos por su comportamiento durante la entrevista. “Le pido disculpas a todo el público por lo ocurrido, incluso a los mismos del programa, si se sintieron ofendidos. Mi única intención era defenderme”, concluyó el director, invitando a quienes lo critican a valorar también los aspectos positivos de su trabajo.