La actriz Cameron Diaz, de 47 años, abrió su corazón y contó que ama ser madre de su pequeña hija Raddix. Además, dijo que vive un gran momento junto a su esposo Benji Madden.

Durante una conversación en Instagram Live con su amiga la directora ejecutiva de Who What Wear, Katherine Power, Cameron Diaz dijo que su pequeña de tres meses es la “mejor parte de su vida”.

“Me encanta ser madre, es la mejor parte de mi vida. Estoy muy, muy agradecida y feliz. Es lo mejor que he tenido y tengo la suerte de poder hacerlo con Benji, estamos pasando el mejor momento". Es tan grande. Estoy emocionado”, contó la actriz.

Cameron se refirió a cómo le está yendo a su familia durante la cuarentena dispuesta para evitar la propagación del COVID-19. Al respecto, Diaz que cuida mucho de su casa y que tiene muchas precauciones con Raddix.

“De todos modos, he estado viviendo en cuarentena porque tengo un hijo de tres meses o tres meses y medio. Así que mi vida ha sido completamente tranquila y tranquila durante los últimos meses. Tenía a mis amigos todo el tiempo, y ahora simplemente no veo a nadie”, manifestó.

“Es agradable, y me encanta (estar en) una burbuja, me encanta estar en el útero de mi casa con mi esposo y cocinar. Pero al mismo tiempo es una locura que no puedas salir al mundo en este momento”, añadió la actriz.

Asimismo, dijo que Benji Madden, su esposo, la ayuda mucho con el bebé y con los quehaceres de su hogar. “Es un padre tan asombroso. Tengo mucha suerte de que sea el papá de mi bebé. Él es tan increíble. Él la baja y yo voy a la cocina y comienzo a cenar y me sirvo un buen vaso de vino tinto. Comienzo mi cocina, pongo mi programa, sea lo que sea”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix estrenó el tráiler de “The Eddy”

Netflix estrena el tráiler de “The Eddy”, la primera serie de Damien Chazelle