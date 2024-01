“Posiblemente, en febrero volvemos a la televisión con el mismo formato de humor político, que actualmente escasea. Saldríamos por Panamericana. El canal quiere que esté al aire y yo también, todo depende de que consigamos auspicios. Es un proceso que lo estamos manejando con optimismo y responsabilidad”, comenta el humorista nacional.

Durante sus cuatro décadas de trayectoria artística, Álvarez Loayza ha formado parte de más de 30 programas humorísticos, como “Risas y salsa”, “Las mil y una de Carlos Álvarez”, “Caiga quien caiga”, “El especial del humor”. “La vacuna del humor” (su último espacio por Willax Televisión), entre otros.

“No estoy en la TV, pero no me afecta porque nunca dejé de estar vigente. A través de nuestras redes seguimos con nuestros personajes y tenemos muy buena recepción. También sigo haciendo shows. Desde el 26 hasta el 28 de enero, presentaremos “Dios Peruano”, en el Centro de Convenciones Bolívar”, comenta tras señalar que entre sus últimas imitaciones destacan, las de ‘Dina’, ‘Alejandro’ y ‘Chongresista Moncoya’.

“Espero regresar pronto a la televisión, porque, aunque me gusta mucho la inmediatez de las redes, creo que un programa diario tendría esa misma actualidad, para jalarles las orejas, despotricar y criticar constructivamente a los políticos que son una vergüenza. Cómo es posible que un congresista en plena recesión se levante casi 54 mil soles por Navidad y Año Nuevo. Y no es politiquería, lo digo de corazón. Y si decir eso, me trae ataques insultos, golpes bajos, infamias; los recibiré. Pero hay un fin superior, que es el país y el bienestar de todos los peruanos”, aclara.

Episodios extremos

A mediados del 2022, el artista denunció amenazas de muerte tras hacer una parodia de la ex primera dama Lilia Paredes. Y en mayo del 2023, acudió a la Dirincri para pedir garantías para su vida luego de encontrar una bala frente a su vivienda, al parecer como amedrentamiento por iniciar una cruzada contra la delincuencia extranjera. Sin embargo, hechos como estos, en lugar de amilanarlo -asegura- lo motivan a seguir adelante.

“Las amenazas no van a intimidarnos. Y no lo digo por darnos de valientes. Lo que ellos quieren es que cunda el pánico y poner al país contra la pared. Debemos unirnos todos para exigir a nuestras autoridades que, en lugar de robar, inviertan en seguridad ciudadana, en mejores colegios, en educación y salud. En los hospitales la gente se está muriendo. Estamos en una situación muy mala, que no nos lleva a la desesperanza, pero sí a la firmeza de querer cambiar las cosas en el Perú”, señala.

¿Potencial candidato?

Una reciente encuesta de Ipsos sobre posibles candidatos outsiders en las elecciones presidenciales del 2026, arrojó a Álvarez como la opción más relevante. Hace unos meses, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que el comediante nacional “tiene buenas ideas y sería el Zelenski peruano”, en referencia al presidente de Ucrania, un abogado, actor, productor y director de cine y televisión sin experiencia política previa. El periodista Juan Carlos Tafur también se refirió a él como alguien con potencial y más astucia que la mayoría de políticos. El artista agradece los referidos comentarios y aclara que opinar sobre política es parte de su responsabilidad como peruano y no de un interés oculto por la silla presidencial.

“Agradezco al señor Kuczynski, sin embargo tengo discrepancias con él. Creo que fue un gran error político abrir indiscriminadamente la frontera norte, pues vino gente buena, pero también lacras, asesinos. Agradezco la opinión de todos los políticos, pero lo que más me preocupa es la opinión de mis compatriotas. ¿Por qué opino de política? Lo hago porque antes de ser humorista, comediante o imitador, soy ciudadano”, asiente.

¿Postularás como candidato a las elecciones presidenciales 2026? “Soy consciente que desde la función Pública puedes hacer 100.000 veces más, y que hay un abandono del Estado. No puedo decir que soy un Nostradamus, ni que descarto postular. Lo que sí estoy dispuesto es a seguir sirviendo a mi país desde cualquier trinchera, y lo he demostrado durante estos 40 años de carrera. En la Guerra del Cenepa (1995) con mi elenco fuimos a la frontera a alegrar a los soldados, en la pandemia estuve en primera fila apoyando en las postas médicas. También estuvimos en las inundaciones. Siempre he servido a mi país de esa manera. Donde el país me requiera y en la posición que sea, allí estaré. Contra sendero, el terrorismo, delincuentes y contra cualquiera que quiera hacerle daño a mi país. Esa es mi filosofía. Nunca daré un paso atrás en ese tema”, sentencia.

Recuerda al cantante

Finalmente, Carlos Álvarez evoca un recuerdo imborrable con el fallecido rockero nacional, Pedro Suárez Vértiz, el cual data de hace algunas décadas atrás. “Fue un personaje muy sencillo, una linda persona. Era muy agradable y talentoso. En una oportunidad, en un show en el Coliseo Amauta, en el que yo era telonero y él cerraba con su grupo, ingresé a su camerino para felicitarle por el nacimiento de su hija. Me dijo: “Ya dejé todo. Ahora soy un papá, un tipo serio. La bebe me aterrizó, me puso los pies en la tierra’. Lloró. Lo abracé muy fuerte”, recuerda, emocionado, y asegura que está en un momento de construir puentes y de mirar de una manera distinta su futuro como artista y humorista político. Tiene claro que continuará trabajando por el Perú desde cualquier trinchera. ¿La política? Aunque la mira con recelo, ya no la descarta del todo.

"Dios Peruano” Fecha Desde el 26 hasta el 28 de enero Lugar: Centro de Convenciones Bolívar - Barley Bar. Entradas:Teleticket.