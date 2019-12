Carmen Villalobos se ha convertido en una de las actrices más populares de los últimos 10 años tras interpretar a “Catalina Santana” en la exitosa saga de Telemundo “Sin senos no hay paraíso” que se estrenó en 2008 y llegó a su fin en 2019.

Muchos de sus fans se han quedado tristes al saber que no volverán a ver a la actriz colombiana como la recordada ‘Cata’, pero esperan con muchas ansias verla en un nuevo personaje que pueda volver a cautivarlos.

Carmen Villalobos está lista para recibir el 2020 y tiene muchas sorpresas para sus fans, ya que ha hablado de sus nuevos proyectos con Telemundo y muchos más planes que tiene en mente. En entrevista con la revista People en Español, la intérprete ha contado muchos más.

¿QUÉ HARÁ CARMEN VILLALOBOS DESPUÉS DE “EL FINAL DEL PARAÍSO”?

La actriz colombiana ha contado que está muy emocionado con los diversos proyectos que tiene en mente, pero espera que pronto llegué un nuevo personaje que le de más que éxito, sino satisfacción profesional.

“A mí me encantaría que fuera un protagónico totalmente diferente, un protagónico que me saque un poquito de mi zona de confort, aunque si viene una villana también sería muy chévere. Algo de verdad que no sea la típica mala sino una mala que de verdad tenga fundamentos para ser mala, de estas malas como que tienen cosas psicológicas en su cabeza. Pero yo creo que cualquier personaje que venga después de Catalina que signifique un reto para mí va a ser muy agradable de interpretar”, contó Carmen Villalobos.

Asimismo, ha dicho que sigue siendo parte de Telemundo y que ellos serán los encargados de informar en que proyecto se sumará pronto y aprovechó la oportunidad para pedir un deseo para este año nuevo.

“Yo siempre pido lo mismo: mucha salud. Yo tengo una frase que dice ‘Diosito dame salud que de lo demás me encargo yo’. Realmente creo que cuando uno tiene salud tiene todas las ganas para trabajar y para salir adelante. Sin salud no somos nada. Hoy en día aparte de la salud pido también mucha felicidad”.

