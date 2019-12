“El final del paraíso” emitió su último capítulo el 9 de diciembre a través de Telemundo. Después de cinco temporadas y más de 10 años, la telenovela que nació como “Sin senos no hay paraíso” se despidió de la televisión, con más tristezas que alegrías para héroes y villanos.

Los seguidores de la historia pedían a gritos que Catalina Santana se quede junto a el Titi para que por fin puedan vivir su historia de amor, pero lamentablemente esto no paso, ya que el personaje interpretado por Gregorio Pernía terminó en estado de coma tras salvarle la vida a su princesa.

A través de las redes sociales, los fans han mostrado su insatisfacción con el final que han considerado demasiado apresurado y dejó al aire muchas preguntas. Ante estos cierres, Carmen Villalobos y Gregorio Pernía, protagonistas de la serie, contaron su final alternativo.

¿QUÉ HICIERON CARMEN Y GREGORIO?

Si el final hubiera dependido de Villalobos y Pernía el desenlace hubiera sido otro, pues ambos actores querían que sus personajes terminaran juntos, así que no lo pensaron dos veces y decidieron cumplir el deseo de todos los fans de “El final del paraíso”.

A través de las redes sociales, Cata y el Titi recrearon cómo hubiera sido el final de estos dos personajes tan queridos.

“A petición de ustedes, nuestro público, Gregorio Pernía y yo les damos este regalito con todo nuestro amor. Gracias por querer tanto a Cata y El Titi”, escribió Carmen Villalobos junto a la emotiva grabación.

El video que compartió Carmen Villalobos en su cuenta oficial de Instagram logró más de 3 millones de reproducciones y alrededor de 20 mil comentarios. Si bien la mayoría de los mensajes recibidos fueron positivos, no faltaron quienes criticaron el beso al considerarlo una falta de respeto hacia el esposo de la actriz aún cuando ambos dejaron claro que estaban en personaje.

Ante esta ola de comentarios, el flamante esposo de la actriz decidió hablar al respecto y decir cual es su opinión sobre este video que grabó su esposa con su compañero de reparto.

¿QUÉ DIJO SEBASTIÁN CAICEDO SOBRE EL VIDEO DE CARMEN Y GREGORIO?

En una entrevista para el programa “Al rojo vivo” de Telemundo, Sebastián Caicedo habló sobre el video que publicó su esposa a través de las redes sociales y contó cuál ha sido su opinión al respecto.

“Hay gente que no lo entiende, hay gente que cree que ya terminaron las grabaciones y que por qué lo hacen. Yo lo entiendo perfectamente porque también soy actor entonces cuando Carmen me llama, no a pedirme permiso, a consultarme le dije ‘mi amor, hazlo tranquila, yo entiendo’”, aseguró el actor colombiano para “Al rojo vivo”.

Recordemos que Sebastián y Carmen tienen 11 años de relación y si algo que no falta en su matrimonio es la confianza.

“No solo son 11 años de relación sino ya vamos a cumplir 20 años de carrera, entonces cuando ella me llama yo le digo ‘es que no hay ningún problema’”, reiteró.

“Yo sé con qué mujer me casé y soy seguro también de mí”, aseveró.