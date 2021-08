El pasado 14 de agosto, la cantante Danna Paola utilizó sus redes sociales para anunciar a sus seguidores que recibió la vacuna contra el COVID-19. A través de un video publicado en sus stories de Instagram, la también actriz compartió detalles de su inoculación.

En su publicación de Instagram, la actriz e intérprete de “Mala fama” compartió un video suyo en el preciso instante en el que recibe la primera dosis de su vacuna contra el coronavirus.

“Pues... ya me vacuné, primera dosis”, escribió la cantante mexicana en sus stories, Además, pidió a sus seguidores que sigan vacunándose. “Por favor vacúnense, amigos. Y sigamos cuidándonos todos”, agregó.

Danna Paola recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. (Foto: @dannapaola)

Cabe señalar que, después de este video, Danna Paola aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al lado del actor Alex Hoyer. Al intentar ser abordados por la prensa, los famosos prefirieron irse.

Poco después, la actriz de “Élite” utilizó sus stories de Instagram para explicar que prefirió huir del lugar ante el peligro de que tantas personas se juntaran a su alrededor y por ello prefirió evitar contagios de COVID-19.

“A mí me da mucha ansiedad este tipo de situaciones. Soy una persona que no me gusta que estén encima de uno y más en pandemia... Realmente es importante que tomemos estas medidas y que en este mundo del entretenimiento seamos mil veces más cautelosos”, señaló.

