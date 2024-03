El actor y cantante estadounidense Drake Bell denunció haber sido víctima de agresión sexual cuando tenía 15 años por un extrabajador de Nickelodeon.

Se trataría, presuntamente, del entrenador de diálogo Brian Peck, con quien Bell compartió labores en las grabaciones de la recordada teleserie “Drake y Josh”.

Esta revelación fue hecha por el actor en el documental “Investigation Discovery – Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, que se estrenará el 17 y 18 de marzo, este narrará desgarradoras experiencias de actores adolescentes en la industria televisiva de los Estados Unidos.

Noticia en desarrollo