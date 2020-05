El cantante venezolano Chyno Miranda es otro de los artistas que para sobrellevar los días de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus ha recurrido a las series y películas para entretenerse; sin embargo, su más reciente experiencia no ha sido la mejor.

El exintegrante del dúo “Chino y Nacho” se pronunció sobre la reciente serie que vio y criticó a los protagonistas de la ficción, pues consideró que las actitudes de sus personajes son bastante inapropiadas para él.

A través de sus stories de Instagram, el intérprete de “Mi niña bonita” señaló que tiene una relación de amor-odio con Netflix tras ver la película “Furia”, pues, para él, lo que proyectan en la pantalla no es adecuado.

“Las películas tienen un estilo muy diferente al que estamos acostumbrados, hay cosas que son realmente preocupantes. Ayer estaba viendo un film que se llamaba ‘Furia’ y el protagonista en negro, el tipo le hace un contrato a la empleada doméstica para que cuide a los niños mientras se va de vacaciones y la señora le acaba quitando la casa”, expresó Chyno.

“O sea, los personajes tienen unas reacciones que no tiene ni un niño de ocho años, esto no puede ser, por favor piensen bien lo que escriben”, añadió en su video. Según sus declaraciones, el cantante venezolano no tuvo la mejor experiencia con la película francesa protagonizada por Adama Niane, Stéphane Caillard y Paul Hamy.

