La cantante colombiana Fanny Lu, responsable de éxitos como “Celos” y “Tu no eres para mí”, se casó con el empresario peruano Mario Brescia, con quien se comprometió hace más de un año. El pasado 1 de noviembre, la pareja celebró su matrimonio en la ciudad de Cartagena, Colombia.

A través de las redes sociales, los invitados a la boda de la cantante colombiana y el empresario peruano compartieron fotografías y videos que registraron todos los detalles de la celebración. Desde la decoración de las flores, la música hasta el gran buffet que se preparó.

La cantante colombiana Fanny Lux, de 50 años, aparece en las imágenes luciendo un gran vestido blanco de corte princesa. Durante la celebración de su matrimonio, aprovechó y se tomó fotos con todos los invitados, al lado de su esposo Mario Brescia, con quien lleva más de ocho años de relación. Cabe señalar que a la fiesta también asistieron los hijos de Fanny Lu, Valentina y Teo, siendo este último quien sorprendió con una canción.

El joven hijo de la colombiana sorprendió a todos los invitados al interpretar “Perfect”, de Ed Sheeran. Su performance fue aplaudido por los asistentes, mientras que Fanny Lu no pudo contener las lágrimas de emoción. El representante de artistas, Joe Bonilla, compartió algunas postales de la boda.

¡Que vivan los novios! Un sueño de hadas como te lo mereces amada @FannyLu 🍾🥂 ¡valió la pena! #fannyymario pic.twitter.com/QvwdoJRVVG — Joe Bonilla (@JOEBONILLA) December 2, 2023

Hasta el momento, la colombiana Fanny Lu no ha hecho ninguna publicación sobre su boda en redes sociales; sin embargo, sus seguidores no han desaprovechado la oportunidad de saludarla en sus recientes fotografías.

Cabe señalar que la noticia del matrimonio de Fanny Lu y Mario Brescia coincide con el reciente estreno de la canción “Valió la pena” en versión regional mexicano, tema de la colombiana que está dedicado a su pareja, pero que, debido a su fuerte carga de emociones y optimismo, se ha convertido también en un lema de empoderamiento a la mujer.

“Me pareció bonito compartir esta canción, que no era para lanzar sino para ese hombre que me ha hecho feliz y después decidimos que ese mensaje no lo podíamos guardar”, explicó Fanny Lu.

¿Cómo se conocieron Fanny Lu y su novio?

La cantante colombiana y el empresario peruano se conocieron en el balneario de Ancón gracias a amigos en común. Esta versión fue confirmada por la misma Fanny Lu durante una entrevista al programa de YouTube “Show de la Diva Rebeca”, en el cual reveló que conoció al magnate peruano durante unas vacaciones en Perú.

¿Quién es Mario Brescia?

Mario Augusto Brescia Moreyra, hijo del reconocido empresario Mario Augusto Brescia Cafferata, es el novio de Fanny Lu y es heredero de una de las familias más acaudaladas del país, ya que su familia es considerada la tercera más rica del Perú al ser dueños del Grupo Breca.

