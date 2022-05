El cantante nacional Gian Marco Zignago ofreció una reciente entrevista al programa “Estás en todas”, donde no solo habló de su próximo concierto en Lima, Perú, sino que también contó anécdotas de sus inicios en la música y recordó su etapa en la televisión con “Campaneando”.

En conversación con ‘Choca’ Mandros, el intérprete de “Hoy” sorprendió a todos con su respuesta tras ser consultado si volvería a la televisión con un programa como “Campaneando”. Según dijo, tiene en mente otro formato.

“Yo haría algo como lo que hace Jimmy Fallon, algo así. Hace poquito que estuve en otro canal me hicieron hacer una parte de ‘Campaneando’. Me acordé y fue bonito, pero dije: ¿hacer esto todos los días? no la hago, sobre todo tener que estamparme la sonrisa todos los días cuando de repente no tienes ganas”, manifestó.

En otro momento de la entrevista, Gian Marco se refirió a su actual situación sentimental tras haberse separado de Claudia Moro, con quien mantenía una relación de más de 25 años.

“Estoy divorciado, en una etapa en mi vida en la que tengo ganas de estar conmigo. Estoy dedicado a mi chamba, a mis hijos y si aparece alguien tampoco lo voy a decir. ¿Tú sabes cuantas veces me han llamado para hacer carátulas por el Día del Padre? Pagadas, pero no, ¿para qué?”, señaló Gian Marco.

Cabe señalar que Gian Marco se encuentra alistando todos los detalles para su show de celebración en Perú, el próximo 16 de julio en el Estadio Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket.