Instagram: Becky G anuncia "Green Light Go", su nuevo tema en inglés

Luego de lanzar "LBD" a inicios de año y cantar en Viña del Mar 2019, Becky G ha revelado en Instagram que tiene nueva música en camino, y esta será en inglés.

El 20 de marzo, Becky G sorprendió a sus seguidores al revelar el nombre de su nuevo single "Green Light Go" junto con un fragmento del ritmo que tendrá el tema.

►Maluma y Becky G tendrían colaboración musical | VIDEO

►Becky G será parte del festival Yolo Music Fest en España



En el clip compartido en Instagram se observa una escena tropical con colores psicodélicos, los cuales evidencian el estilo urbano y latino de Becky G en su nueva canción.

La artista reveló que su single llegaría "pronto" a través de Instagram, pero en su cuenta personal de Twitter señaló que se lanzaría el viernes 22 de marzo.

Asimismo, a través de Instagram Stories y Twitter, Becky G compartió un fragmento de la letra de su canción: "If I ever fall, I’m landing on my Gucci soles".

𝔦𝔣 𝔦 𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔣𝔞𝔩𝔩 𝔦’𝔪 𝔩𝔞𝔫𝔡𝔦𝔫𝔤 𝔬𝔫 𝔪𝔶 𝔊𝔲𝔠𝔠𝔦 𝔰𝔬𝔩𝔢𝔰 • 3.22 — Becky G. (@iambeckyg) 20 de marzo de 2019

Como se conoce, la carrera musical de Becky G va viento en popa, la cantante ha conseguido consagrarse como una de las máximas exponentes del reguetón con sus exitosos temas "Mayores" y"Sin pijama".