A los cuatro años, Maia Aramburú descubrió su pasión por la música frente al piano en la casa de su abuela. Lo que empezó como una simple curiosidad por los sonidos se transformó en una devoción profunda por la música lírica. Con un talento innato y una voz poderosa que ya ha conquistado escenarios internacionales, Maia aspira a convertirse en el equivalente femenino de Juan Diego Flórez. Este 27 de agosto, debutará en Lima durante la Temporada de Abono 2024 de la Sociedad Filarmónica de Lima, marcando un hito en su prometedora carrera.

La artista soprano de 24 años proviene de una familia en la que el arte y el deporte se entrelazan. Su padre, Alejo Aramburú, fue tenista profesional, y su madre, Giuliana Senno, es artista plástica y productora. Este entorno creativo y dinámico alimentó su amor por la arte desde temprana edad.

Graduada con honores de la Universidad de Michigan y la Thornton School of Music de la University of Southern California (USC), Maia continúa su formación en ópera en la Yale School of Music (YSM).

Maia Aramburú cantará en el Perú después de siete años de formación en el extranjero. (Foto: Talía Duclós)

Durante estos siete años de perfeccionamiento en Estados Unidos, Maia ha interpretado roles icónicos en el extranjero, como Mimì en La bohème, Susanna en Le nozze di Figaro, y Anita en La Navarraise.

Para su debut en Lima, presentará una variada propuesta que incluirá varios hits de la ópera clásica y contemporánea, así como canciones del repertorio latinoamericano. Estará acompañada por el pianista Dr. Matthew Thompson, la mezzosoprano Lindsay Martin y el tenor César Parreño.

“Cantar en mi querido Perú me llena de emoción. Estoy inmensamente feliz de poder compartir un poco de lo que he estado trabajando en el extranjero y mostrar lo que he logrado hasta ahora”, destaca con entusiasmo.

La galardonada al Premio Martha Mifflin “A la Mejor Voz Peruana” en el Concurso Latinoamericano de Canto Lírico, “The Best Peruvian Voice Prize”, en 2023, se confiesa admiradora Jessye Norman, una legendaria soprano estadounidense que enfrentó y superó grandes obstáculos. “Admiro su garra y su voz. Es una de las mejores cantantes de la historia de Estados Unidos”, afirma Aramburú, quien también reconoce a Juan Diego Flórez como una de sus mayores inspiraciones.

“Lo conocí cuando era niña en la playa. Recuerdo que un día perdió una aleta mientras nadaba, y yo la encontré. Se la devolví, y mi mamá nos tomó una foto. Es un cantante superdotado, y ojalá algún día pueda cantar con él”, señala.

La joven artista también aspira cantar en el Teatro alla Scala de Milán o en el Metropolitan Opera de Nueva York. “Hemos visto muchos tenores, yo quiero ser la imagen femenina del canto lírico peruano”, asevera con determinación.

El debut de Maia Aramburú en Lima no es solo un concierto, es la culminación de años de dedicación y la realización de un sueño que comenzó en la casa de su abuela, frente a un piano que encendió su pasión por la música.