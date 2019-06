Karina Rivera cumplió 50 años y recibió esta sorpresa de sus 3 hijos | FOTOS

Karina Rivera cumplió 50 años y lo celebró en compañía de Doris, Luciana y Alejandro, sus tres hijos. En Instagram, la ex animadora infantil compartió videos de la sorpresa con la que llegó al medio siglo de vida.

►Timoteo cuenta su verdad sobre la salida de Karina y el ingreso de María Pía Copello

►Karina Rivera o María Pía Copello: a quién le fue mejor en la TV

"Tengo a las mejores personas a mi lado, a mis tres motivos para no decaer, para seguir sonriendo, para seguir luchando y enfrentar sin temores a la vida. Ustedes hacen que sea siempre una mejor persona", escribió la rubia en su cuenta oficial, donde compartió fotografías de la celebración en familia que organizaron los jóvenes.

"Hacen mi mundo más hermoso con cada abrazo,con cada palabra de aliento, con cada conversación, con su apoyo incondicional pero, sobre todo, con todo su amor. La vida me premió al permitirme tenerlos en mi vida, gracias por escogerme como mamá y por hacer de mi 50 cumpleaños el mejor de todos. Los amo, hijos", continuó Rivera, quien festejó sin su esposo, el actor Orlando Fundichely, como se aprecia en las imágenes de su Instagram Stories.

Aunque es el menos mediático de sus hijos, Alejandro, compartió en Instagram unas imágenes del archivo personal de su madre y le dedicó emotivas palabras.

"Creo yo que eres la mujer que más felicidad produjo, y no en su propia familia sino en la de millones. Dime tú, ¿qué hijo tiene la oportunidad de decir eso? Eres y serás la viva enseñanza de la lealtad a la felicidad, siendo la madre, maestra y mujer más capaz de este planeta. A tus 50 años has hecho cosas que ni una persona con dos vidas podría hacer. Yo soy fiel testigo de eso. Hijo y aprendiz, no me pudo tocar mejor persona que guiara mi forma de ver la vida, no me pudo tocar mejor persona que me enseñara a decidir o a dudar, no me pudo tocar una mejor persona que me enseñe a lo que es querer de corazón", escribió el joven.

Actualmente, Karina Rivera se encuentra alejada de la TV. Recientemente dio qué hablar con unas revelaciones sobre el final de "Karina y Timoteo", el programa que la hizo famosa.