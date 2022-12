Es la protagonista de la serie del momento. La actriz estadounidense Jenna Ortega ha captado la atención del público gracias a su interpretación de Merlina Addams en la nueva serie de Netflix, estrenada el pasado 23 de noviembre en la plataforma de streaming. Este nuevo proyecto dirigido por Tim Burton ha puesto bajo los reflectores a la joven intérprete.

Con tan solo 20 años, Jenna Ortega ha logrado diversos papeles importantes dentro del mundo de la actuación. Entre los títulos de su filmografía está su participación en cintas como “The Fallout”, “Scream 5″, “X”, “Iron Man 3″ y “Yes day”, entre otras. Pero, ¿conocías estos datos sobre la joven actriz?

Raíces latinas

Si bien Jenna Ortega nació el 27 de septiembre de 2002 en California, Estados Unidos; sus raíces están en Latinoamérica. Su padre es de ascendencia mexicana y su madre es de ascendencia mexicana y puertorriqueña. Pero, la actriz fue criada en un barrio mexicano de La Quinta, California, en el Valle de Coachella.

Además, ella es la cuarta de seis hijos: tiene tres hermanas y dos hermanos. Y, pese a crecer en un barrio latino, Jenna Ortega no habla español con fluidez.

Descubierta en Facebook

Desde pequeña, Jenna sabía que quería ser actriz y su mamá siempre estuvo dispuesta a ayudarla a conseguirlo. Es así que, a los 9 años, y gracias a un video publicado por su progenitora en Facebook, la joven fue de cubierta por un director de casting.

Pasó menos de un año para que Jenna consiga su primer papel en televisión. Es ahí que se unió a la comedia “Rob”, al lado de Rob Schneider. Aunque su personaje fue secundario.

Primer acercamiento a Netflix

Tras pasar por Disney, y con el deseo de no ser etiquetada como una ´Chica Disney´, Jenna Ortega buscó papeles más importantes en la industria. Es así que llegaría la oportunidad de ser parte de una producción de la plataforma de streaming Netflix.

Jenna Ortega fue llamada para interpretar a Ellie Alves en la segunda temporada de “You”, protagonizada por Pen Badgley. Ahí dio vida a la hermana menor de la nueva víctima de Joe Goldberg.

Penn Badgeley y Jenna Ortega en una escena de la segunda temporada de "You". (Foto: Beth Dubber/Netflix) / Beth Dubber/Netflix

´Obsesión´ por la sangre

La actriz de 20 años nunca ha ocultado que disfruta trabajar con sangre. Según sus propias declaraciones, es algo muy divertido para ella y es de las escenas que más le gusta grabar.

Esto quedó en evidencia durante una entrevista con la revista The Face, donde dijo que de pequeña diseccionaba animales por diversión. “Me encantan esas cosas porque no son reales. Toco madera, todavía no me han apuñalado, así que para mí sigue siendo divertido lo que hago en el trabajo, lo cual es tan horrible de decir. Me encanta cuando sale la sangre. Me encanta rodar escenas de persecución, son muy divertidas para mí”, dijo.

Aprendió a tocar el violonchelo

Debido a que uno de los ´hobbies´ favoritos de la nueva Merlina es tocar el violonchelo, Jenna ortega se puso el reto de aprender a tocar este instrumento para las grabaciones de la nueva serie de Netflix. Aunque, este desafío fue aún mayor debido a que la joven solo tuvo 2 meses para prepararse antes de iniciar con el rodaje.

Como si eso no fuera poco, Ortega también pidió hacer casi todas sus escenas de acción sin un doble. Por tanto, aprendió las técnicas básicas de esgrima y arquería.