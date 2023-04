El actor Jeremy Renner, conocido por haber dado vida a Hawkeye en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, reapareció en su primera entrevista luego del accidente con una máquina quitanieves que casi le cuesta la vida el día de Año Nuevo. Según dijo, este incidente ocurrió por un descuido suyo.

En una entrevista con Diane Sawyer de ABC News, el actor se sinceró sobre el accidente y confesó que el conducía la máquina quitanieves después de haberla usado para sacar la nieve de una de las camionetas de su familia. Al notar que el vehículo empezó a patinar sobre el hielo, Renner se mostró preocupado por su sobrino que estaba en el camino.

En ese momento, el actor descendió de la máquina quitanieves para ver cómo estaba su sobrino; sin embargo, olvidó poner el freno de mano y terminó resbalando en el suelo mientras el vehículo continuaba patinando sobre el hielo.

“No deberías estar fuera del vehículo cuando lo conduces, ¿me entiendes? Es como conducir un coche con un pie fuera... Es lo que fue. Y es mi error, y he pagado por ello”, confesó Renner, quien producto del accidente sufrió la rotura de más de 30 huesos, un colapso pulmonar y una perforación hepática.

“Es difícil imaginarse lo que se siente, pero cuando miras la máquina y observas... Yo estaba sobre asfalto y hielo. Me gustaría estar en la nieve. Es como si alguien te hubiera quitado el aliento. Demasiadas cosas están pasando en el cuerpo para sentir dolor, es todo. Es como si tu alma pudiera tener dolor”, añadió el actor a su relato.

El desgarrador pedido a su familia

Tras ser trasladado al hospital por la fractura de huesos y una hemorragia interminable, el actor estadounidense cuenta que él sintió que sus heridas eran tan graves que llegó a pedirle a su familia que, por favor, no lo dejaran vivir “conectado a una máquina”.

Según contó Renner, las heridas le provocaron tanto dolor que redactó una nota de despedida en el hospital desde su teléfono celular. Entre otros mensajes, el protagonista de “Hawkeye” escribió: “No me dejen vivir conectado a una máquina. Si mi existencia va a ser de drogas y analgésicos, déjenme ir ya”.

Actualmente, el actor se encuentra estable y en proceso de recuperación; sin embargo, los recuerdos de aquel fatídico día lo siguen atormentando. “Anoche no dormí sabiendo que iba a tener que hablar de eso hoy”, reconoció, pero no sin asegurar que está trabajando para que el accidente no quede como “un trauma y una experiencia negativa”.

Cabe señalar que Jeremy Renner volverá a aparecer en la pantalla, por primera vez desde el accidente, en el estreno de “Rennervations”, su programa para Disney+ que estrenará el próximo 11 de abril.

Una inesperada noticia preocupó a los miles de fanáticos de Jeremy Renner, el actor que encarna a "Hawkeye" en el Universo Cinematográfico de Marvel. El actor sufrió un accidente mientras quitaba la nieve de su casa. ¿Qué fue lo que le ocurrió exactamente y qué otros famosos se han visto involucrados en situaciones similares? Te lo contamos en este video.